2021年12月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于三高的，问题是“属于三高人群的老人不吃肉就能降血脂吗?”这个说法太绝对了，所以必然是错误的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
属于三高人群的老人不吃肉就能降血脂吗 12月24日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：属于三高人群的老人不吃肉就能降血脂吗？
A、不能
B、能
正确答案:不能
血脂与肉类中含有的脂肪并不对等，且肥胖、糖尿病等多个因素都可能导致血脂偏高，所以单纯不吃肉并不能降血脂。一般适当吃肉，是不会使血脂升高的。如果完全不吃肉，反而会对健康造成损伤。
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