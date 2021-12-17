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茶颜悦色回应内部薪资问题：调整薪资后沟通不到位

2021-12-17 16:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:今日，针对“月薪到手不满3000”的报道，茶颜悦色官方表示，事发是由于11月份茶颜临时关闭了几十家门店，导致部分伙伴的无法满足正常工时和极少数伙伴出现0工时的情况。所以在11月的特殊期间对于薪资算法进行了一轮临时调整。

茶颜悦色解释称，调整后，即便是 0 工时的伙伴也能有 1700 元的基本补贴，最低薪资档位的伙伴即便是只上了10 个小时班，也能拿到 1700 元基本补贴+ 10 工时*工时薪资的应发薪资，工时满 167 个小时的伙伴薪资均按以往规则正常发放。

茶颜悦色表示，虽然是出于善意的调整，但调整后解释起来极其复杂的规则加之宣贯说明不到位，导致发薪当日很多伙伴都在提出疑问。

今日早些时候，“茶颜悦色月薪到手不满3000”的新闻登上热搜。

据悉，有茶颜悦色员工在社交媒体反馈称，公司员工人均工时 11 小时，时薪6- 9 元钱，月薪到手不满3000。

对此，茶颜悦色创始人吕良在事件发酵后不久致歉称，昨晚的争吵是因为事先没有把薪资调整的原因和调整后的薪资计算方式跟大家讲清楚，反而个人情绪上头，带头挑起了这场争吵，暴露出个人在沟通上巨大的问题 。

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