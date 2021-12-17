官方:禁止制作发布传播大胃王节目 外卖平台应提醒消费者按需适量点餐

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:国家发改委对外发布《反食品浪费工作方案》，方案包括推进粮食节约减损、遏制餐饮行业食品浪费、加强公共机构餐饮节约、促进食品合理利用、严格执法监督等多种举措。

值得注意的是，方案提出，严格食品浪费相关信息监管，禁止广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息，对拒不改正或情节严重的，处以罚款、通报批评或节目停播整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究责任。

另外，方案还提出，各级商务部门采取措施鼓励餐饮服务经营者提供分餐服务、向社会公开其反食品浪费情况。督促餐饮外卖平台、餐饮服务经营者以显著方式提醒消费者按需适量点餐。支持自助餐服务单位实施对消费者浪费行为适当加收费用的措施。建立健全餐饮行业反食品浪费的制度规范。加强对旅行社管理人员和导游人员培训，引导游客文明用餐，合理安排团队用餐。

早在 2020 年，央视批就就曾批评指出，大胃王吃播浪费严重的问题。随后抖音快手等视频平台均回应表态，对浪费粮食的行为，一经发现，平台将在第一时间按违规程度进行处罚。

今年 5 月份，，北京方面通过《北京市反食品浪费规定》，规定要求，餐饮商家不得设置最低消费额，诱导、误导或者迫使消费者超量点餐最高罚一万元，严管“大胃王吃播”等诱导浪费行为。

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