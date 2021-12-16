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视觉爆炸！每一个中国人都应该知道的颜色，比Tiffany蓝更高级比克莱因蓝更好看！

2021-12-16 17:04 · 稿源：站长之家

作为一个设计人，每天都在为颜色苦恼!颜色怎么配才好看，什么颜色高级又有质感立马就能抓人眼球。今天就给大家分享一些咱们老祖宗们留下来的神仙颜色!一点都不逊于最近很火的克莱因蓝和高级代表之称的Tiffany蓝!

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不得不说咱们老祖宗们留下的颜色是真的好看!每一个物件都感觉有它的故事。看上去十分的有我们中国的韵味。

像这种图片一眼看上去十分的有高级感，没有杂乱杂的背景，让人非常的舒适。那这种图片怎么做呢?用图夫设计只需要四步就能完成，真的超级简单!

第一步:在首页正上方导航条选择【智能抠图】，并下载

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第二步:在首页选择新建设计

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第三步:选择尺寸（这里我选择的是方形海报1242x1600px）

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第四步:点击【我的】上传刚才抠好的图（会自动保存在我的素材里），吸取瓶身的颜色并替换背景颜色，最后加上文字调整到合适的大小就完成啦!

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