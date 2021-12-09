王者荣耀轰隆隆大作战燃爆什么时候上线 轰隆隆大作上线时间

11月26日晚，《王者荣耀》官方宣布，新英雄暃(fei)即将上线体验服，官方称之：他是玉城中玩世不恭的王子，亦是峡谷里如玉临风的身影。”王者新英雄暃的故事将围绕着玉”来展开，左手持玉，右手持弯刀，看起来风度翩翩，具备和李白、诸葛亮争夺峡谷第一美男的实力。据了解，暃是一位集位移、视野和伤害于一体的打野刺客，暃的技能设计基于玉”来展开，暃的武器是一把玉刀。暃具有操控灵玉之息”的能力，灵玉是他获取力量的媒介。一?