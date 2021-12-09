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王者荣耀轰隆隆大作战燃爆什么时候上线 轰隆隆大作上线时间

2021-12-09 11:43 · 稿源：站长之家

王者荣耀官方宣布在12月10日开启轰隆隆大作战燃爆，这个玩法很多玩家很期待了，下面就来为大家介绍一下。

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轰隆隆大作战12月10日即将燃爆上线~小妲己手把手教你秀的飞起~

玩法地图由三层宝相花塔组成，随着时间流逝，上层塔楼将不断塌陷。

极限掉落，分秒必争，谁能笑到最后?

十名玩家，两两组队，通过埋放和躲避机关炸弹，玩家可击败敌方阵营玩家

欢乐燃爆，火力加倍，不要畏惧，冲吧!

别忘了:预约、分享玩法送限时表情好礼!玩法开启后参与玩法领取限时语音好礼哦~

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