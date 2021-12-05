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横看成岭侧成峰远近高低各不同一诗写的是哪座山 12月5日蚂蚁庄园今日答案

2021-12-05 09:05 · 稿源：站长之家

2021年12月5日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“横看成岭侧成峰远近高低各不同一诗写的是哪座山?”这个问题其实还是比较简单的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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横看成岭侧成峰远近高低各不同一诗写的是哪座山 12月5日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：横看成岭侧成峰远近高低各不同一诗写的是哪座山？

A、庐山

B、黄山

正确答案:庐山

庐山，又称匡山匡庐，位于中国江西省九江市南郊，是联合国教科文组织评定的文化遗产和世界地质公园，同时还是中国国家5A级旅游景区和文明旅游风景区、世界名山大会的发起者。庐山形成于第四纪冰川时期，是一座地垒式断块山脉，是中国自古以来重要的游览目的地。

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立，从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。 之所以辨不清庐山真正的面目，是因为我身处在庐山之中。

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