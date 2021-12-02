苹果2021年App Store全球年度精选app和游戏名单出炉

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，苹果正式公布了2021App Store Awards 获奖者名单，表彰多款出类拔萃的 app 和游戏。

苹果方面表示，今年的优秀 app 与游戏都在各种 Apple 设备上为用户带来非同凡响的体验。

那么App Store全球年度精选app和游戏名单都有哪些呢?下面一起来看看吧!

年度 iPhone App: Toca Life World，来自 Toca Boca。苹果点评称，Toca Life World 在 App Store 发布十年后，仍然在为孩子们不断探索新的游戏与自我表达方式。

年度 iPad App: LumaFusion，来自 LumaTouch。苹果点评称，LumaFusion 让视频编辑对各种水平的创作者而言都变得更快捷、更简单、更便携。

年度 Mac App: Craft，来自 Luki Labs Limited。苹果点评称，Craft 匠心独运，通过蕴含无限可能的笔记本将效率和艺术融为一体。

年度 Apple Watch App:Carrot Weather，来自 Grailr。苹果点评称，Carrot Weather 将业界领先的气象预报与犀利俏皮的吐槽统统带到了用户的手腕上。

年度 iPhone 游戏:英雄联盟手游，来自 Riot Games。苹果点评称，英雄联盟手游、MARVEL Future Revolution、Myst 与 Space Marshals3交织着令人惊叹的画面与精彩纷呈的剧情，将各种年龄的玩家带入引人入胜的游戏世界。

年度 iPad 游戏:MARVEL Future Revolution，来自 Netmarble Corporation。

年度 Mac 游戏:Myst，来自 Cyan。