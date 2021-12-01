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三星将两条LCD生产线转换为生产OLED 并于2022年停止LCD生产

2021-12-01 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:三星显示去年曾计划完全退出液晶面板市场，但由于液晶面板需求激增，该公司改变了退出时间表。该公司后来定于2021年3月关闭LCD业务，但这也没有实现，可能是由于需求。该公司目前正寻求在2022年完全关闭 LCD面板生产，并已开始实施该计划。

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来自韩国的一份报告显示，三星已经将多条生产线切换到OLED面板，目前只有一条LCD面板生产线仍在运行。报道称，该公司于2016年停产L7-1产线，转为第六代OLED产线，后更名为A4-1产线。

今年，三星显示已经在今年第一季度停产了L7-2LCD生产线。该线也正在转换为第6代OLED生产线，将更名为A4E生产线。同样停产的还有 L8-1生产线，该生产线在今年第一季度停止了 LCD 生产。该公司还在为工厂内闲置的 LCD 生产设备寻找买家。

报道还指出，三星显示仅运营位于韩国牙山的L8-2液晶面板生产线。不过，这条生产用于电视和IT产品的液晶面板的生产线预计不会运行很长时间。三星已经设定了2022年的总退出时间表。

此前，三星显示在苏州经营着一家液晶面板工厂，但该工厂于2020年8月出售给了 TCL 的华星光电。

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