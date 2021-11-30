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Amazfit成为全球第三大智能手表品牌 第三季度出货约990万台

2021-11-30 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:Counterpoint Research报告称，以制造可穿戴设备而闻名的Amazfit公司已在今年第三季度超越华为成为全球第三大智能手表制造商。

AmazfitGRT3Pro.jpg

该报告称，Amazfit在2021年第三季度成功出货了约990万台智能手表，比去年同期增长了89%。它现在拥有5.8%的全球智能手表市场份额。报告中该品牌的另一个亮点是其在海外市场的影响力不断增加。该公司来自海外市场的销售额占其全球出货量的61.8%。在德国，其销售额同比增长150%，而在土耳其，该品牌的出货量同比增长324%。

在欧洲市场，意大利、西班牙、德国等地区反响良好。该品牌的一些产品在市场上表现相当不错，包括GTR2e、GTS2e 和 T-Rex Pro。

此外，该公司还受益于与Spartan、土耳其 ESOK Rally、全俄罗斯 Zavidou SUP Challenge、以色列沙滩排球锦标赛和墨西哥 Cruce Teques 的合作伙伴关系。

苹果在第三季度以21.8% 的份额保持了智能手表市场的领先地位，但其市场份额同比下降了10%。韩国科技巨头三星凭借Galaxy Watch4和 Galaxy Watch4Classic 的创纪录出货量位居第二，帮助该品牌将其市场份额从9.9% 提高到14.4%。

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