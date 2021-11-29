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vivo原系统新版本OriginOS Ocean正式官宣 定档12月9日发布

2021-11-29 14:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日消息:今天OriginOS官方微博宣布，vivo手机操作系统——原系统OriginOS的全新版本正式官宣，版本命名为Ocean，定档12月9日发布。

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图片来自 vivo

综合此前的消息，OriginOS Ocean将采用全新的UI设计，其中音乐App的UI设计与iOS类似，并且看上去也更加简洁。另外，OriginOS Ocean似乎还会进一步优化小窗功能，并对页面进行进一步调整，优化系统的使用体验。

据官方介绍，Origin的中文意思是“起源”，传递了原系统OriginOS“本原做设计，设计为本原”的设计理念，而Ocean是海洋，也是生命之源。vivo将Origin和Ocean组合在一起命名，借助Ocean海纳百川、生态系统更完整性的寓意，来体现OriginOS Ocean的本次迭代的意义。

据了解，目前前vivo已经开启了OriginOS Ocean内测通道，现在X70Pro+、X70Pro、X70、X60Pro+、X60t Pro+、X60Pro、X60曲屏版、S10Pro、S10、S9、 iQOO8Pro 、iQOO8、iQOO7等机型，均可参加OriginOS Ocean的内测活动。

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