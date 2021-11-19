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王者荣耀11月19日开启一元福利周活动 福利周全部奖励汇总

2021-11-19 14:03 · 稿源：站长之家

王者荣耀在11月19日开启了最新的一元福利周的活动，很多玩家还不清楚一元福利周的奖励有哪些，下面就来为大家分享一下。

亲爱的召唤师:

“一元福利周”活动已开启。

活动常驻入口:活动面板-活动-【一元福利】七日登录好礼

活动时间:11月19日-11月25日;

活动规则:

1.活动激活时间:11月19日-11月25日，召唤师只需在活动界面1元购买10点券（点券通过邮件发放），即可开启冬日7天登录好礼活动;(仅支持在活动页面1元购买激活，其他渠道充值不计入活动中)

2.活动领奖时间为开启冬日7天登录好礼的14天内，召唤师只需登录7天即可领取全部奖励;

3.冬日幸运大礼包为随机礼包，概率公示为:心灵战警0.01%，白色死神0.01%，孤猎0.49%，花见巫女0.49%，积分夺宝券28%，新品皮肤抽奖券30%，皮肤体验卡自选礼包16%，战令经验（2000）25%;

4.活动将于12月9日下线，届时未领取的奖励将消失，请召唤师们记得及时领取奖励。

5.若召唤师在开启活动后使用了跨系统角色转移服务，转移后的角色开启活动的任务进度将重置，转区前已领取的奖励不可再次领取，转区前未领取的奖励可继续领取，请召唤师们慎重决定。

奖励内容:

登录1天:冬日自选礼包（打开礼包可任意选择以下奖励之一:逐浪之夏(3日）、女仆咖啡(3日)、暗隐猎兽者(3日)、金属风暴(3日)、功夫厨神(3日)、遇见神鹿(3日)、战令经验*2000)

登录2天:荣耀积分*10

登录3天:皮肤碎片*1

登录4天:荣耀积分*20

登录5天:英雄碎片*1

登录6天:新品英雄抽奖券*1

登录7天:冬日幸运大礼包*1

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