首页 > 业界 > 关键词  > PixelFold最新资讯  > 正文

谷歌或取消 Pixel Fold 折叠屏上市计划 因产品竞争力不足

2021-11-17 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日消息:据GSMARENA报道，谷歌已于日前取消旗下首款「Pixel Fold」系列折叠屏手机的组件订单，短期内几乎不可能上市。日前显示器专业调查机构DSCC与其供应链消息人士确认，谷歌判断其开发的折叠屏智能手机竞争力不足，决定放弃发布「Pixel Fold」。

谷歌，google

谷歌认为「Pixel Fold」无法与三星折叠屏智能手机Galaxy Z Flip3/Fold3竞争，既不提供手写笔，也无法搭载屏下摄像头，比起投入的开发成本，「Pixel Fold」可能无法盈利，今年年内甚至明年上半年不会上市。谷歌原计划最早于今年底推出「Pixel Fold」折叠屏智能手机，业内预测这款手机尺寸和外形与三星Galaxy Z Fold3大致相同，或搭载谷歌自主开发的Tensor处理器。

硬件方面，Pixel Fold 的尺寸预计与 Galaxy Z Fold3相同，具有 LTPO 和高达120Hz 的可变刷新。与 Z Fold3不同的是，它的封装和面板下摄像头都没有颜色。此外，有传言称它不会搭载最先进的相机系统。据9to5Google称，预计 Pixel Fold 相机将比最近发布的 Pixel6和 Pixel6Pro 有所下降。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 谷歌已搁置Pixel Fold折叠屏智能机项目

    尽管 Google 很早有意开发折叠屏 Android 设备，但近年我们只看到少数智能机厂商跃入这一市场。即使 Moto、三星、华为等厂商已经完成了早期产品投放，传说中的 Google Pixel Fold 还是遥遥无期 —— 到底是战略上过于谨慎，还是当前并非最佳时机呢？概念渲染图（来自：LetsGoDigital | Waqar Khan）TechSpot 指出，早在 2019 年 5 月，Google 就曾公开表示其正在试验可折叠显示技术，并且已经持续了一段时间。然而当时的 Pixel 开?

    ​pixel ​三星 ​折叠屏

  • 外媒：谷歌取消折叠屏手机组件订单 “ Pixel Fold”上市遭搁浅

    据国外媒体报道，根据显示器专业调查机构DSCC(数字供应链顾问公司)透露，谷歌已于日前取消“Pixel Fold”系列折叠屏手机的组件订单，上市计划被搁置。

    ​谷歌 ​pixel ​折叠屏

  • 小米MIX FOLD折叠屏上手体验：MIUI大更新 满血的掌上PC模式“有点狠”

    小米MIX FOLD折叠屏发售至今，娱乐与商务的双向赋能收获了一大批米粉，而在本月底也将迎来系统大版本全量升级，笔者早一批收到了系统版本推送，更新后最深刻的体验就是系统稳定度与流畅性大幅提升，此外自有应用APP完美适配，掌上PC满血优化等功能均有调整，对此小米集团副总裁常程也称，“已经试用了一段时间，体验进步非常大，升级完就像用了台新手机”，下面就由笔者结合自身使用体验在文中简单讲讲观点。此外，目前正值双十一

    ​小米MIXFOLD折叠屏

  • 谷歌砍掉Pixel Fold折叠屏手机：没信心跟三星华为小米竞争

    今年10月份，谷歌面向平板电脑、折叠屏等设备推出了Android 12操作系统，该系统针对大屏幕APP适配问题进行了专项优化。当时业界猜测谷歌此举是为了自家的折叠屏手机铺路，谷歌新折叠屏被命名为Pixel Fold。然而最新消息表明，这款折叠屏被取消了。今天，业内人士Ross Young在社交平台爆料，谷歌决定放弃发布Pixel Fold折叠屏，爆料称谷歌已经取消了零部件订单。Ross Young表示，谷歌砍掉Pixel Fold折叠屏的原因是谷歌对PixelFold没

    ​谷歌 ​折叠屏 ​pixel

  • 柔宇FlexPai 3折叠屏新机概念渲染图曝光

    早在 2018 年 10 月，柔宇就宣布了 FlexPai 折叠屏智能机，甚至领先于三星和华为而推向市场。快进到第三年，Evan Blass（@evLeaks）现又泄露了 FlexPai 3 折叠屏新机的概念渲染图。但其实早在今年 2 月，我们就已经在工信部电信设备认证中心（TENAA）清单中预见过它的设计。如图所示，即将推出的柔宇 FlexPai 3 沿用了摊开式的折叠屏设计。虽然没有位于机身外侧的副屏，但右上角却有一个隐藏式的弹出式摄像头，因而无需在屏幕上预?

    ​折叠屏 ​电信 ​华为

  • 专为折叠屏打造！小米MIX FOLD迎来MIUI大版本更新：复杂程度超乎想象

    小米MIX FOLD是小米首款量产商用的折叠屏旗舰，为了让这款折叠屏手机拥有良好的软件体验，MIUI团队进行了深度优化和适配。今天，MIUI官方微博发布公告，小米MIX FOLD迎来大版本更新。MIUI表示，首次做折叠系统，复杂程度超乎想象，这几个月收到很多用户的反馈和意见，每一条我们都细致阅读，并拉着研发做了仔细评估，感谢大家。这次升级日志有点长，的确积累了我们几个月的努力。这一次MIUI团队将做平板系统的经验运用在MIX FOLD上

    ​miui ​小米 ​小米mix

  • 小米MIX FOLD折叠屏再起航！系统大版本更新即将来临 使用体验拉满

    本月月底，小米MIX FOLD折叠屏即将迎来系统大版本更新，此次更新涵盖MIUI FOLD增强版、掌上PC模式优化、TOP300 APP大屏全部兼容适配、新功能MIUI+、头部应用问题修复等，作为一款商务与娱乐兼并的手机，其凭借高端质感与极致性能不仅填补了折叠屏商务领域的空白，同时也受到了精英白领们的认可。本次的大版本更新可谓是将小米MIX FOLD折叠屏全部潜能激发出来，使用体验将再度大幅优化。MIUI12.5增强版移植 掌上PC模式满血升级 针对

    ​小米MIXFOLD

  • 折叠屏更梦幻！曝大厂推进卷轴：颠覆性手机形态可期

    11月3日晚间，博主@数码闲聊站爆料，听说有个大厂在推进卷轴屏了，这玩意儿比折叠屏酷很多。此前OPPO曾在2020年展示过卷轴屏概念机，命名为OPPO X 2021”，因此有网友猜测推进卷轴屏的大厂可能是OPPO。和常见的折叠屏不同，卷轴屏将柔性屏玩出了新花样。其在未拉伸状态下，就像是一个普通的曲面屏手机，尺寸大小与常规手机无异。但拉出隐藏屏幕后，会立刻变身一台平板。以OPPO卷轴屏为例，未拉伸状态下尺寸为6.7英寸，拉出隐藏屏幕

    ​oppo ​折叠屏 ​柔性屏

  • 三星折叠屏新专利暗示Galaxy Z Fold或迎来水平铰链变体

    作为折叠屏智能机市场的领导者，三星已经已经开辟了平板式的 Galaxy Z Fold、以及翻盖式的 Galaxy Z Flip 两条产品线。预计 2022 年的时候，我们将迎来 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4 。然而近日曝光的一项新设计专利，暗示了该公司或提供采用水平铰链的变体。（来自：LetsGoDigital）早在 2019 年年中，荷兰科技博客 LetsGoDigital 就曝光过可扩展 Galaxy Fold 尺寸的一项折叠屏智能机专利。不过那款设备的铰链是水平放置、

    ​三星 ​折叠屏 ​摄像头

  • Android 12L发布：专为平板、折叠屏打造

    Android平板一直有短板，比如系统缺少针对性优化导致体验差，这导致Android平板用户体验跟对手iPad相比有较大差距。为此，谷歌专门针对平板电脑等大屏设备开发了全新操作系统Android 12L。10月28日消息，据XDA报道，在今天举行的Android开发者峰会上，谷歌正式发布Android 12L，这是一项专为平板电脑、折叠屏等大屏幕设备打造的全新操作系统。和手机版Android系统对比，Android 12L首要变化是UI设计充分利用了大屏幕这一优势。如图

    ​平板 ​谷歌 ​ui设计

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM