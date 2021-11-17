谷歌或取消 Pixel Fold 折叠屏上市计划 因产品竞争力不足

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日消息:据GSMARENA报道，谷歌已于日前取消旗下首款「Pixel Fold」系列折叠屏手机的组件订单，短期内几乎不可能上市。日前显示器专业调查机构DSCC与其供应链消息人士确认，谷歌判断其开发的折叠屏智能手机竞争力不足，决定放弃发布「Pixel Fold」。

谷歌认为「Pixel Fold」无法与三星折叠屏智能手机Galaxy Z Flip3/Fold3竞争，既不提供手写笔，也无法搭载屏下摄像头，比起投入的开发成本，「Pixel Fold」可能无法盈利，今年年内甚至明年上半年不会上市。谷歌原计划最早于今年底推出「Pixel Fold」折叠屏智能手机，业内预测这款手机尺寸和外形与三星Galaxy Z Fold3大致相同，或搭载谷歌自主开发的Tensor处理器。

硬件方面，Pixel Fold 的尺寸预计与 Galaxy Z Fold3相同，具有 LTPO 和高达120Hz 的可变刷新。与 Z Fold3不同的是，它的封装和面板下摄像头都没有颜色。此外，有传言称它不会搭载最先进的相机系统。据9to5Google称，预计 Pixel Fold 相机将比最近发布的 Pixel6和 Pixel6Pro 有所下降。