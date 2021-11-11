天猫副总裁吹雪回应双十一为何不公布交易额

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:今日，国内三大电商平台均未公布双十一总成交额，而在往年，基本上每隔几个小时，他们就会公布一次总交易额，场面十分热烈。

针对这一问题，天猫事业群副总裁吹雪接受采访时表示：增长质量和社会价值，是天猫双 11 关注的最重要的目标。

他透露称， 29 万参与天猫双 11 的商家表现出色，包括国潮老字号、新品牌以及国际大牌都拿到了不错的业绩。今年将有品牌首次在天猫双 11 期间销售额超过 100 亿。

据了解，今年天猫双 11 发生了多项重大变化，包括首次推出绿色会场，覆盖食品、家装、消电、母婴 4 大行业， 2000 余家商家、 50 万件商品共同参与。在消费者体验上，不仅连续两年扩大优惠力度，将满减活动门槛降低到满 200 减30，还向88VIP用户发放大额消费券。

此外，这次还上线了好友分享购物车功能以及长辈版淘宝。诞生了 15 年的“公益宝贝”项目也在此次双 11 全新升级。目前天猫上已有10%的商品是公益宝贝。

据吹雪介绍，本次双 11 同样推出了力度空前的商家扶持举措，以帮助商家降低经营成本、创造生意增量。今年以来，天猫平台推出了生意参谋免费、退货运费险降费等超过 30 项商家扶持举措，在双 11 期间，又有 14 项服务推出，包括各类补贴、预售即回款金融服务、开放创新工具应用等，预计今年至少为商家降低经营成本 150 亿元。