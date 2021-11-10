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微软发布专为学生和学校设计的Windows11 SE操作系统

2021-11-10 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:微软宣布推出新版本的Windows11操作系统，主要是运行在低成本笔记本电脑上Windows11SE操作系统，它是专为学生和学校设计的。

微软 (3)

Windows11SE是常规Windows11操作系统的精简版，面向K-8学生，搭载这一新版操作系统的笔记本电脑将来自戴尔、惠普、宏碁和华硕等公司。

微软Windows11SE系统专注于简单性，并针对在较慢或低成本的硬件上运行进行了优化。没有用于安装应用程序的Microsoft Store商店，但可以在设备上使用Win32和通用应用程序。管理员可以通过Microsoft Intune for Education独家控制在Windows11SE笔记本电脑上安装和运行的应用程序。微软从标准的 Windows11中删除了一些功能，以创建更简化和无干扰的体验。

这不是微软第一次推出普通 Windows 操作系统的精简版。早些时候，微软公司推出了 Windows10S，该系统针对安全性和性能进行了简化，同时提供了熟悉的体验。

借助这个新版本的操作系统，微软直接与 Chrome 操作系统竞争，将更重视学生教育市场。

于此同时，微软还发布了Surface Laptop SE，售价249美元，是第一款运行Windows11SE 操作系统的设备。

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