搜狗地图App暂从应用商店下架 原下载用户不受影响

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:近日，搜狗地图方面表示，因涉及团队及产品整合，搜狗地图app暂从应用商店下架，原已下载用户不影响正常使用。

9月23日，搜狗宣布完成私有化交易，成为腾讯间接全资持股公司，未来搜狗搜索和输入法将继续保持搜狗品牌运营。

有消息称，搜狗主要团队将与腾讯看点合并，双方官宣合并之后，搜狗大部分业务及产品将被关停。

此外，搜狗CEO 王小川发布内部信称，自己将卸任搜狗CEO，与搜狗正式告别。