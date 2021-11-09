搜狗地图App暂从应用商店下架 原下载用户不受影响

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:近日，搜狗地图方面表示，因涉及团队及产品整合，搜狗地图app暂从应用商店下架，原已下载用户不影响正常使用。
9月23日，搜狗宣布完成私有化交易，成为腾讯间接全资持股公司，未来搜狗搜索和输入法将继续保持搜狗品牌运营。
有消息称，搜狗主要团队将与腾讯看点合并，双方官宣合并之后，搜狗大部分业务及产品将被关停。
此外，搜狗CEO 王小川发布内部信称，自己将卸任搜狗CEO，与搜狗正式告别。
站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:近日，搜狗地图方面表示，因涉及团队及产品整合，搜狗地图app暂从应用商店下架，原已下载用户不影响正常使用。
9月23日，搜狗宣布完成私有化交易，成为腾讯间接全资持股公司，未来搜狗搜索和输入法将继续保持搜狗品牌运营。
有消息称，搜狗主要团队将与腾讯看点合并，双方官宣合并之后，搜狗大部分业务及产品将被关停。
此外，搜狗CEO 王小川发布内部信称，自己将卸任搜狗CEO，与搜狗正式告别。
如果你曾有过在日本生活的经历，那么你一定听说过Fukurou Labo公司旗下的 Circuit X平台，这个来自日本本土的广告流量变现平台，在经过几年的发展后，如今已经在日本以及韩国等周边国家和地区拥有着超高的影响力。根据2021 年日韩地区广告影响力排名现实，Fukurou Labo的排名仅次于世人皆知的Face book、Apple以及Google。能在广告投放效果领域和这些全球巨头同台竞技，足以证明Circuit X平台自身实力的强大。 以国内某款美少女APP
每个人的智能手机上都会安装多款APP，衣食住行都能在上面解决，但APP侵犯用户隐私的事件层出不穷。很多网友应该有这样的经历，在某一APP浏览某产品，其他APP会推送与该产品相关的内容，就像这些APP一直在后台监控一样。对此，11月8日，工信部就《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》进行解读，其中指出，建立与第三方共享个人信息清单，共享用户信息要明确列出目的。据了解，使用第三方SDK及其他第三方服务，已经成为App开发
据澎湃新闻报道，腾讯与搜狗于10月15日正式交接。搜狗全员转换身份入职腾讯，搜狗司龄延续至腾讯，薪酬福利与腾讯同体系对齐；产品与技术部门也完成整合，有序并入腾讯多个相关业务单元。
昨日晚间，生鲜电商平台呆萝卜App发布停运公告称，自2020年1月23日菜菜公司进入破产重整程序以来，因最终没能引入重整投资人，将从即日起停止营业，所有与公司经营有关的采购、销售、支付、营收等业务停止开展。
行业分析师 彬枫宅家与周边游成为今年国庆黄金周主旋律国庆节假期正值秋高气爽，适宜出游的季节，但在今年伊始，世界各地开始爆发多种新冠变异毒株，全球疫情环境依然居高不下， 2021 年国庆节前夕，国内本土病例零星散发，并引起聚集性疫情，各部门单位学校发出紧急通知，国庆假期期间应谨慎出行，建议以近郊游为宜，室内活动为主。这种情况使许多想外出旅游的人担忧，担心出游之后不能及时返岗，因此有不少人选择宅家休息或坚守?
苹果近日宣布今年在应用审核方面做出调整，在圣诞假期期间内 App Store 审核团队不会停止工作，但不可避免的审核流程会拖长。但需要注意的是，Apple Books 项目依然会关闭。往年，在圣诞假期中苹果公司会暂停应用的更新和提交，并会提前向开发者发出通知。不过今年，苹果公司表示将不会关闭应用审核，但因人手问题审核时间会有所延长。在开发者网站上，苹果公司表示：我们非常高兴地宣布，今年岁末的假期期间，我们会在 App Store
今日，搜狗CEO王小川日宣布卸任搜狗CEO，并表示，从今天开始，搜狗融入腾讯大家庭，向新而行，共赴山海。
据苹果隐私官方网站显示，苹果将赋予用户《什么可以分享，全由你掌控》的隐私保护。苹果用户届时可以直接在手机上就可以查看手机内安装的App最近7天内访问位置、照片、摄像头、麦克风以及通讯录的频率。
不久前，自然资源部发布《实景三维中国建设技术大纲( 2021 版)》，提出了三维的六点转变——从抽象到真实，从静态到动态，从人理解到人机兼容，从平面到立体，从按要素分尺度到按实体分精度，从陆地表层到全空间。同时，从多行业的数字孪生发展、CIM的产业应用情况等都能看到三维化已成为大势所趋。在这个过程中，地图从二维到三维的转变却也面临着效果差、成本高、更新慢和开发难等困境，如何解决这些难题是行业的共同挑战。11 月
近日，小米开始测试一款名为“磕物”的潮玩社区App，目前，需要邀请码进行注册登录。磕物APP发现页上方设置二次元玩具、可动人偶、拼装模型等分类。用户还可以自行发布作品，分享玩具的收藏心得。
Realme最近在印度推出了智能谷歌电视棒，该公司似乎也将把它带到欧洲。确认来自Realme官方发言人，因此没有理由怀疑他透露，Realme的stick将有两种..
11月11日晚间消息，中芯国际发布第三季度财报。财报显示，第三季度公司营收为92.81亿元，同比增长21.5%；毛利率为30.2%，同比增长3.9%。前三季度净..
凤凰网科技讯 北京时间11月11日消息，微博公司(NASDAQ: WB)今天发布了截至9月30日的2021财年第三季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准..
谷歌Pixel 2 XL是谷歌2017年10月份发布的机型，这款机型不会获得谷歌官方适配的Android 12更新，但是民间开发者为其适配了Android 12。11月11日消..
据乘联会新公布的数据显示，上汽通用五菱在10月份全系销量达到了20万台，同比增长12%，成功超越销量一哥吉利汽车（11万台），成为当月的冠军。而在..
11月11日晚，中芯国际发布了Q3季度财报，运营收入92.8亿元，同比增长21.5%，实现净利润20.77亿元，同比增长22.6%，前三季度实现净利润73.18亿元，..
11月11日消息，今日，微博发布2021年第三季度财报。财报显示，微博营收6.07亿美元，同比增长30%；归属于微博的净利润为1.82亿美元，去年同期为338..
再买就剁手”，这是很多人在双十一之前立下的Flag。结果发现，一遇到打折促销就变成千手观音”。今日，一位全职妈妈每月狂买十几万的消息引发关注..
是不是在下班后被老板各种骚扰得不胜其苦？近日，葡萄牙议会批准了关于远程办公的劳动法修正案，规定雇主如果在非工作时间联系员工，将会被罚款。..
今日，国内三大电商平台均未公布双十一总成交额，而在往年，基本上每隔几个小时，他们就会公布一次总交易额，场面十分热烈。..
周五的时候，透明度活动组织 Distributed Denial of Secrets 在其网站上披露了 1.8 TB 的直升机出警录像资料，以批评两个警察部门将如此机密的数据..
知情人士称，腾讯控股公司已经悄然收购了日本创意工作室Wake Up Interactive，后者为任天堂Switch主机开发了多款热门游戏。目前，腾讯正在日本这个..
显卡市场持续被挖矿”所裹挟，一度硬盘都被拿去倒腾，现在就连CPU处理器都被盯上了。一种名为鹰嘴豆币”(Raptoreum/RTM)的虚拟货币，采用了GhostR..
凤凰网科技讯 11月11日消息，首个“二选一”取消的双十一，天猫未公布交易额。针对这一问题，天猫事业群副总裁吹雪接受采访时表示：增长质量和社会..
随着双11活动的日益推进，各家的优惠力度也越来越大，苹果官方的京东自营旗舰店也带来了全店大促活动，将于今晚20点狂欢开启，iPhone 13系列现货抢..
微博今日披露截至2021年9月30日的第三季度未经审计财务报告。财报显示，微博第三季度净营收达6.074亿美元，同比增长30%；归属于微博的净利润为1.8..
11月11日，华为智选乐骑智能电动滑板车”新品开卖，零售价2499元，首发价2399元。作为华为智选产品，它搭载蓝牙模块，支持HarmonyOS Connect，只需..
如今的手机厂商，除了拼产品、拼价格，还要拼颜值当然，不只是手机，还有产品经理。凭借年初iQOO 7发布会走红的iQOO产品经理宋紫薇@Violet_宋 今日..
近日，乘联会公布了10月份和今年1-10月份高端轿车（注：起售价超30万元）销量排行榜前10名的名单。其中宝马5系依旧一骑绝尘，以13805台的好成绩荣..
11月11日消息，今日，三星半导体官微宣布，三星正式推出全新2.5D封装解决方案H-Cube（混合基板封装），专用于高性能和大面积封装技术的高性能计算..