LOL云顶之弈11.22更新维护公告 11.22全部更新内容汇总

英雄联盟云顶之弈11.22版本开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈11.22更新维护公告。

LOL将在11月4日凌晨1点开始全区停机维护（请注意:11月4日0点将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布11.22版本，预计停机时间为1:00-12:00。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

各位弈士好! 欢迎来到【云顶之弈:双城之战】!一个充满了疯狂的实验、横行的魔法和突破性新技术的世界。很多机器可以组装、很多试剂可以调配、还有很多新战术可以发现，一切皆有可能!随着新赛季的到来，新的英雄、羁绊、海克斯强化、【狂暴模式】改动、以及双城之战主题的奖励也已准备就绪。还有很多东西有待发掘，那么出发吧!

注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Riot游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

双城之战

羁绊一图流

装备一图流

高清版请访问>>>

详情

一图流应该会给大家带来一些关于新赛季中这些英雄和羁绊的组建灵感。但如果大家想深入了解属性详情和新装备的话，推荐前往:云顶之弈主题站>>>

双城之战 云顶宝典

7900点券的【双城之战 云顶宝典 科技宝库】也将带来更多惊喜!可以前往此处了解更多关于【云顶宝典】的资讯!和以往的【云顶宝典】类似，大家将通过赚取经验值来获得奖励;但若要解锁下方列表中的所有专属奖励，需要大家升级为【双城之战 云顶宝典 科技宝库】。

【表情】:【吃我一招】、【这个改变一切】、【嗯……】

用来庆祝胜利的【进攻特效】 （购买时即可解锁1星版本）: 【炼金毒云击】、【闪电链】、【导弹轰炸】、【海克斯光杀炮】

用来给你最爱的小小英雄们升星的【星之碎片】

小小英雄蛋

【棋盘】:【高空航站】、【炼金科技广场】、【小志的研究所】

【小志博士】和【双城之战 河灵】

那是你的小志博士。

改变一切的力量。无所事事的河灵。

英雄级小小英雄

隆重为大家介绍全新的英雄级小小英雄!他们是《英雄联盟》中对应英雄的缩小版，具有全部的团战天份并能和小小英雄们一样穿越传送门。这是他们在云顶上的首次亮相:【小小艾克】、【小小金克丝】和【小小蔚】!他们还带着他们各自独有的进攻特效和好玩的各种动作!仅需9900点券即可带上他们，并可在此处了解更多资讯。

小小英雄

【机灵发明家】们在此!

你有东西需要修理吗?放心交给比尔鸭吧。先不管修没修好，它一定能把你萌翻!比尔鸭是个乐天派，它发明了希望直升机3000，好让自己永远满怀希望。但从它的表情里能看出，有时希望也会落空。哦，我有没有说过比尔鸭也在玩乐队?不过在关注它的音乐天赋前，还是先来看看它都有哪些不同形态吧!【小蜜蜂 比尔鸭】、【使命必达快递 比尔鸭】、【睡衣守护者 比尔鸭】、【粉红甜筒 比尔鸭】、【祖安 比尔鸭】、【皮城 比尔鸭】、【呆呆 比尔鸭】!

遇到问题了? 让比尔鸭去给它呱一下。

说真的，黏黏的嘟嘟给我洗脑那股劲儿还没过去呢。你问那是什么?还记得我刚才说比尔鸭在玩乐队的事吧?你当然记得，毕竟刚过去没几句话嘛!其实，黏黏和比尔鸭在同一个乐队里，他们还有一个成员，很快也会和你见面。先来看看黏黏的形态吧:【小蜜蜂 黏黏】、【日炎 黏黏】、【太空律动 黏黏】、【香草甜筒 黏黏】、【坚决不放菠萝的披萨 黏黏】、【海克斯科技 黏黏】和【电玩 黏黏】!

黏黏是退役的跳舞机冠军，退役原因是累坏了。

皮克蜥能把花朵当成乐器，真搞不懂它是怎么办到的，简直就跟它的皮肤护理一样复杂，我听说那可是要脱胎换骨的。不过别担心，它的再生能力强着呢。先来看看【皮克蜥】的形态吧:【小蜜蜂 皮克蜥】、【亮晶晶 皮克蜥】、【黯晶 皮克蜥】、【海克斯科技 皮克蜥】、【炼金科技 皮克蜥】、【哞哞 皮克蜥】和【火龙果 皮克蜥】!

记住，勤学好问是宝贵的品质，而且最好是提出关于新云顶宝典的问题，这就是接下来的议题!不过在此之前，先来听一段云顶有史以来最有未来感的音乐串烧吧!

棋盘

【双城之战】带来了2款可交互的棋盘，可通过礼包获得，或者直接花7900点券单独购买一个。

礼包

说到礼包，请看下表!

排位

排位奖励

【光明与黑暗 英雄之黎明】的排位奖励将在11.23版本（也就是下个版本）发放

在【光明与黑暗 英雄之黎明】期间达到【荣耀黄金】或更高段位的玩家们将收到【胜利 小妖】!

在【光明与黑暗】的2个赛季中都达到【荣耀黄金】或更高段位的玩家们还将收到【光明与黑暗】主题的【凯旋 小妖】!

【狂暴模式】也会获得奖励!【天蓝】、【绛紫】、【耀橙】玩家们会在11.23版本中获得表情及其它奖励。

新的排位赛季

【云顶之弈】团队正在实装第一批（并且不是最后一批）品质级改动。

从【坚韧黑铁】到【超凡大师】，玩家将不再降大段了。

玩家将仍然会降级（小段），例如，【华贵铂金I】降到【华贵铂金II】

【傲世宗师】和【最强王者】仍然会降段

当【双城之战】上线时，大家就能开始在这一赛季的首个排位阶段攀登天梯了

每位玩家在【双城之战】中的初始段位都是【坚韧黑铁 II】

每位玩家在重置后将拥有5场定级赛，意味着新一季的前5场排位对局即使后四出局也不会损失任何胜点，并且拿下前四的成绩会获得额外胜点，祝各位好运连连!

【狂暴模式】的分数将重置到500。

双人作战详情

下个版本（11.23）将要到来的是【云顶之弈】的第一个合作模式，【双人作战】，大家可以在这里把弈子和物品送到搭档的棋盘上，并且传送过去帮助苦苦挣扎中的搭档。详情请前往这里查阅

海克斯强化

【海克斯强化】是【双城之战】的全新机制，曾在机制总览一文中提及。

海克斯强化 简述

围绕三次海克斯强化（出现在阶段1-4、3-3和4-5）展开全局谋划。海克斯强化将放置于玩家的海克斯核心，全员可见。

海克斯强化有三个等级，从强到非常强。某些海克斯强化只属于某一个等级，而另一些海克斯强化会在不同等级的时候变成不同的版本。

所有玩家将同时取得同等强度的海克斯强化，不过具体种类可能会不同。

有许多令人期待的海克斯强化，可以阅读“海克斯强化策略”部分参考一些案例。

狂暴模式和双人作战中的海克斯强化将有所调整。

系统

战利品法球

【妮蔻之助】在【英雄之黎明】中出现得有点过于频繁了，并且随着【海克斯强化】提供了更多获取【妮蔻之助】的机会，【云顶之弈】团队便降低了她在PVE法球掉落中的出现概率。

略微降低了【妮蔻之助】在【蓝色法球】和【金色法球】中的掉率

装备改动

随着【双城之战】的到来，【云顶之弈】团队也有了一次更新现有装备的机会，来融入从【光明与黑暗】侧重装备的诸多机制中学习的经验。有些装备获得了一个全新的外观，其中的一个更是获得了一个全新的外观和名字。最后，有些装备已被赐予了新的功能，来面对【双城之战】的现代化配置!想了解改动背后的原因么?可前往这里!

【大天使之杖】更新:在战斗环节中，携带者每4秒获得25法术强度

【女妖之爪】更新:在战斗环节开始时，携带者和同一排1格内的所有友军获得一层护盾来格挡首个敌方技能的伤害和效果，至多格挡600伤害

【女妖之爪】:叠加【女妖之爪】将提升格挡的伤害值，但不会提升护盾的层数

【棘刺背心】新效果:现在提供80护甲（包含基础装备）

【棘刺背心】范围伤害:80/100/150⇒60/80/120

【死亡之刃】更新:现在提供50/75/100额外攻击力（包含基础装备）

【巨龙之爪】火球冷却时间:1⇒0.5秒

【巨龙之爪】火球的最大生命值百分比伤害:30% ⇒18%

【巨人杀手】额外伤害的生命值阈值:1600⇒1800

【正义之手】的额外法术强度/攻击力或全能吸血:35⇒30

【海克斯科技枪刃】:过量治疗不再提供一个护盾

【海克斯科技枪刃】新效果:现在会额外治疗生命值最低的友军

【珠光护手】新效果:现在会额外提供10法术强度

【珠光护手】额外暴击伤害:40% ⇒30%

【水银】新效果:现在额外提供20%攻击速度

【疾射火炮】总攻击速度:40% ⇒50%

【卢安娜的飓风】新效果:现在额外提供+10攻击力

【卢安娜的飓风】:不再触发攻击特效

【斯塔缇克电刃】新效果:现在额外提供15%攻击速度

狂暴模式

【狂暴模式】获得了很多调整，来响应新赛季的改动。这些调整中的一个就是讲它从实验室状态移到了正式的游戏模式——【狂暴模式】在可见的未来仍然会持续存在。

双城之战 狂暴模式 改动

【光明武器库】已被移除

【海克斯强化武器库】将在以下回合出现:3-1，5-2，7-2

出于玩法流畅性和平衡性的考虑，某些【海克斯强化】将在【狂暴模式】中禁用

【狂暴模式】狂暴等级调整

这个改动会使大家能够更加精准地控制小小英雄，同时保持了【狂暴模式】的狂野风格

小小英雄的移动速度从200%降至175%。

【狂暴模式】物品武器库的出现时机

【云顶之弈】团队调整了【武器库】出现的时间，来避免与【海克斯强化】的选择重合。

【基础装备武器库】将出现在以下阶段:3-2，4-2，6-2

【成装武器库】将出现在以下阶段:8-2，9-2

【狂暴模式】物品武器库的调整

可在【基础装备武器库】中偶尔看到【妮蔻之助】、【灌铅骰子】和【金铲铲】了。【云顶之弈】团队也在【成装武器库】中提升了获取纹章的几率，来补偿那些在【双城之战】中难以达成的羁绊。

基础装备武器库:70%几率由3个基础装备组成。

基础装备武器库:20%几率由3个基础装备+ 【妮蔻之助】或【灌铅骰子】组成。

基础装备武器库:10%几率由3个基础装备+ 【金铲铲】组成。

成装武器库:75%几率由4个成装 （1个进攻向，1个防御向，1个功能向，1个随机） 组成。

成装武器库:15%几率由3个成装 （1个进攻向，1个防御向，1个功能向） +1个基于阵容的【纹章】组成。

成装武器库:10%几率由2个成装 （2个随机） +2个基于阵容的【纹章】组成。

【狂暴模式】经济系统调整

大家将在前期获得更少金币，但在阶段3-1开始获得更多金币，持续增长到对局后期。总金币数已从85提升至107。

初始金币:8⇒2

1-1: +0⇒+0

1-2: +0⇒+0

2-1: +2⇒+4

3-1: +3⇒+8（3-1的最小金币为13而非14）。

3-2: +3⇒+2

4-1: +4⇒+6

4-2: +4⇒+3

5-1: +5⇒+7

5-2: +5⇒+4

6-1: +6⇒+12

6-2: +6⇒+5

6-3: +6⇒+5

7-1: +8⇒+16

7-2: +8⇒+8

7-3: +8⇒+8

8-1: +9⇒+17

8-2（以及后续阶段）: +9⇒+9

【狂暴模式】时间调整

【云顶之弈】团队正在调整【备战环节】的时长，好让玩家们能多点时间来深思熟虑。

将无武器库回合的【备战环节】从30秒缩短至25秒。

从3-1开始，除4-1之外，给每个阶段第一个回合的【备战环节】添加了5秒。

从8-1开始，给每个阶段第一个回合的【备战环节】添加了10秒，以更好地支持后期的猛D操作。

【狂暴模式】玩法调整

【约德尔人】:【（3）约德尔人】会每个战斗回合提供2个免费的约德尔人，而标准模式是提供1个。

【赏金猎人】:骰子的幸运程度是基于你小小英雄的生命值，而非连败的回合数。你的生命值越低，骰运就更好。

【塔姆】在吞噬弈子时会获得2倍属性。

结语