三星Galaxy S21 FE外观及配置曝光 支持120Hz高刷及12GB运存

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:Galaxy S21FE是今年三星将重点发布的一款智能手机产品。最近的一份报告称，三星将在1月初举行的2022年消费电子展 （CES）上发布它。几个小时前，数码爆料博主Roland Quandt 透露，一家英国零售商已经列出了Galaxy S21FE的后盖图片。此外，Quandt还分享了一些其他图片，大致透露了Galaxy S21FE的配置。

（Galaxy S21+，图源：三星官网）

Galaxy S21FE预计将提供多种颜色，包括比较确定的有紫色和橄榄绿等颜色。该手机配备了三摄镜头组合和 LED闪光灯。

Galaxy S21FE背面设计类似于Galaxy S21和Galaxy S21+智能手机。但是，它缺少S21和 S21+的相机模块中的金属部件。

在Galaxy S21FE有望继承很多S21系列的配置和功能。预计将配备6.4英寸 AMOLED 面板，提供FHD+ 分辨率和120Hz 刷新率。它可能配备支持25W快速充电的4500mAh电池，传闻还支持15W无线充电和7.5W反向无线充电。

处理器方面，则大概率使用骁龙888/Exynos2100芯片。它可能配备高达12GB 的LPDDR5RAM和最高256GB的UFS3.1存储。对于摄影，它可能配备一个3200万像素的前置摄像头和一个1200万像素（主镜头）+1200万像素(超广角)+800万像素(长焦)。