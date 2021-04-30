马斯克发中文七步诗 谁逼急了世界首富

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:不知是太爱中华文化，还是意有所指，世界首富马斯克今天突然在社交平台发起了古诗。内容是曹植的《七步诗》，并在开头加上了Humankind（人类）。
有网友认为，马斯克暗指的是狗狗币和柴犬币，也有人认为马斯克是被联合国逼得说起了中文。并喊话老马，让其还是早早捐款了事，毕竟共同富裕是大家的期望。
你认为马斯克发这诗是什么意思?欢迎评论区留言。
站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:不知是太爱中华文化，还是意有所指，世界首富马斯克今天突然在社交平台发起了古诗。内容是曹植的《七步诗》，并在开头加上了Humankind（人类）。
有网友认为，马斯克暗指的是狗狗币和柴犬币，也有人认为马斯克是被联合国逼得说起了中文。并喊话老马，让其还是早早捐款了事，毕竟共同富裕是大家的期望。
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去年，苹果和谷歌均将各自平台的年度最佳游戏颁给了《原神（Genshin Impact）》，这款米哈游出品的国产手游瞬间风靡全球。没想到坐拥2077亿美元(约合1.33万亿元)身家的世界首富埃隆马斯克，在个人社交平台写道迫不及待要玩《原神》”了。不知道马斯克是还没玩想要体验还是已经玩上，只是暂时难抽身所以很焦急。据悉，Sensor Tower前不久发布的9月份iOS/Android手游数据显示，《原神》在双端都是收入最高的作品。其中31.6%的收入来?
今日早间，世界首富、特斯拉CEO马斯克在微博以及推特同步发布了一则标题为“Humankind”的七步诗，引来了无数人的围观，同时还登上了各大热搜。有网友猜测，马斯克发布这首诗是为了回应世界粮食计划署呼吁其捐款一事，但也有网友认为，马斯克的这首诗是Humankind游戏的“玩后感”。
据国外媒体报道，德国国家环境局和勃兰登堡行政法院重新启动对特斯拉柏林工厂的讨论，其建设工作再次被推迟。马斯克发推表示遗憾，并表示他们的做法不对。
特斯拉柏林工厂再次受阻。日前，据媒体报道，特斯拉柏林工厂已经进入生产测试与试产阶段，理论上不久后将正式开始生产。但由于当地法规要求，德国环境部门需要重复向曾经反对建设该工厂的公民进行一次线上问卷咨询，然后才能向工厂发放生产许可。当地时间10月21日，德国勃兰登堡州(Brandenburg)环境部门表示，将在11月2日至22日启动二次公众意见征集，以便让当地公民表达对特斯拉柏林工厂的反对意见。同时，德国当局需要审查最新提
据国外媒体报道，当地时间周四晚上，特斯拉举行了年度股东大会。会上，该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，公司尚未考虑拆股，也不打算分红。股票分拆是企业让散户投资者更容易获得股票的一种方式，可能会吸引进行小额交易的个人投资者。
马斯克回应被联合国官员逼捐。联合国世界粮食计划署负责人David Beasley上周在接受CNN采访时呼吁超级富豪，并点名亚马逊创始人贝索斯和特斯拉CEO马斯克，“立即站出来，一次性”帮助解决世界饥饿问题。「只要60亿美元就能挽救全球4200万人的生命。这些人如果我们不伸出援手，他们就真的会死去，」David Beasley说道。60亿美元大约相当于马斯克净财富的2%。
特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周四在股东大会上宣布，特斯拉将把公司总部从加州帕洛阿尔托迁往得克萨斯州奥斯汀。
【TechWeb】10月9日消息，据国外媒体报道，此前马斯克成功将一辆特斯拉超跑送往太空。而现在他希望在自己去世之前能完成将特斯拉工厂直接建在火星的梦想。周四，在德克萨斯州奥斯汀市举行的特斯拉2021年股东大会上，一位与会者问马斯克，特斯拉什么时候会开始在“外太空”制造汽车，马斯克表示外星工厂这个想法很酷，他说特斯拉的第一个外星工厂可能会等很多年，虽然不知道未来40年会发展为什么样，但是希望在去世之前能够在火星看
据彭博报道，汽车租赁公司通常要求对大宗车辆订单给予大幅折扣。周一晚间，马斯克在推特上表示卖给赫兹的电动汽车没有打折:「明确地说，卖给赫兹的汽车没有折扣。与消费者的价格相同。」
据国外媒体报道，上周六，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉担心无法为柏林超级工厂招到足够的人。柏林超级工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。
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