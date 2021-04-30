马斯克发中文七步诗 谁逼急了世界首富

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:不知是太爱中华文化，还是意有所指，世界首富马斯克今天突然在社交平台发起了古诗。内容是曹植的《七步诗》，并在开头加上了Humankind（人类）。

有网友认为，马斯克暗指的是狗狗币和柴犬币，也有人认为马斯克是被联合国逼得说起了中文。并喊话老马，让其还是早早捐款了事，毕竟共同富裕是大家的期望。

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