李佳琦直播官方微博声明 没有造假 未与数据公司合作

近日，多个自媒体称李佳琦直播存在数据造假，李佳琦背后团队已经被抓。

10月31日，李佳琦方发声明否认这一说法，表示公司及李佳琦从未与胖球数据在内的数据公司或营销公司开展数据合作。

目前，公司已保留相关证据，将追究造谣者责任。李佳琦号称人间唢呐，其直播间一直以热闹著称。

专柜柜员出身的他，靠着过硬的实力创造了无数销售奇迹。你有在直播间买过东西吗?