支付宝更新隐私权政策:全文900字，还有视频及图表解说

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:10月29日站长之家发现，支付宝已更新其隐私权政策，用户点击“我的”页面，进入用户保护中心即可查看。新版隐私权政策大大精简完整版内容，全文900多字，并结合视频、图表解说，在一定程度上降低用户阅读门槛。

今天，蚂蚁集团消费者权益保护专项“蚂蚁315”表示，支付宝升级原消费者权益保护频道，逐步上线用户保护中心，整合隐私设置、服务管理、安全配置功能，为消费者提供更全面、更便捷的权益保护。

站长之家操作发现，点击其中“隐私保护”的“隐私权政策”，即可首先阅读这份简化后的隐私权政策。相比动辄上万字的隐私权政策，该版隐私权政策篇幅较短，大约900字，提炼四个同用户最相关的章节，包括支付宝如何收集信息、用户可以如何实现个人信息处理权利等，并结合视频、图表，在一定程度上降低阅读门槛。

如果用户想要阅读完整版隐私权政策，也可以点击“支付宝隐私权政策（完整版）”查看。

据了解，以上也是蚂蚁集团消费者权益保护专项“蚂蚁315”的行动之一，蚂蚁集团曾在其行动半年报中指出，将重点关注用户隐私保护问题。

过去很长一段时间里，在互联网产业快速发展的大背景下，企业对于用户隐私保护不够重视的情况普遍存在。比如最常见的用户隐私权政策，往往因为使用大量专业术语，导致内容晦涩冗长，用户难以理解。

浙江大学数字法治研究院副院长高艳东认为，互联网产业正全力迈进“以用户为中心”的高质量发展阶段，在隐私保护政策上，平台不断细化和优化信息收集、利用、共享规则以及展示形式，逐渐改变晦涩和冗长的缺陷，让隐私权政策更易懂、更完善，就是保障用户对隐私的知情权。