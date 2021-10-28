横店影视成立科技公司 经营范围含个人互联网直播服务等

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:企查查APP显示，今日，横店影视科技有限公司成立，法定代表人为张义兵，注册资本5000万元人民币，经营范围包含:个人互联网直播服务;互联网数据服务;互联网新闻信息服务;网络文化经营等。
股权穿透显示，该公司由横店影视（603103）、浙江横店影视城有限公司共同持股。
站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:企查查APP显示，今日，横店影视科技有限公司成立，法定代表人为张义兵，注册资本5000万元人民币，经营范围包含:个人互联网直播服务;互联网数据服务;互联网新闻信息服务;网络文化经营等。
股权穿透显示，该公司由横店影视（603103）、浙江横店影视城有限公司共同持股。
【TechWeb】9月9日，工信部信息通信管理局组织召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，以9月17日为限，要求各平台必须按标准解除屏蔽。截至目前，解除屏蔽网址链接进展如何？小编实测发展，绝大部分平台之间已经实现不同程度的“拆墙”，外链屏蔽多数已经解除，但需要繁复操作的情况依旧存在。支付层面的打通则相对进展缓慢。近日，微信、支付宝接连宣布与银联云闪付深化互联互通，阿里旗下淘特、闲
很长一段时间里，我都是家里的家庭医生担当。没上过医学院，但是实践经验相当丰富；从未经过任何一科的系统学习，也不妨碍全科执业；不懂药理，没有祖传偏方，全靠网速快，熟练掌握各种搜索技巧……其实，身体不舒服先网络搜索自行诊断的行为并不鲜见。悲观的人，越搜心越凉，本来只是长了个红点，在看完几篇“注意！不要忽视这些小征兆！”这类夹带私货的“科普文”后，断定自己时日不多，该“想吃啥吃点啥了”。而乐观的人，总能
近期，小米在上海徐汇拿地一事引发了公众的关注。据上海市规划和自然资源局网站显示，上海徐汇区成交1宗商业办公用地，由谧空间（上海）信息科技有限公司竞得，成交价15.5亿元。这个公司是小米间接全资附属的企业。
6月23日，原定计划的上市日期前一天，社交平台Soul突发通知暂停赴美IPO的定价流程。同一天，因虎扑体育拟调整上市计划，三方解除辅导协议，终止对虎扑体育IPO上市辅导工作…
在研究互联网行业的过程中，“流量价格”是一个绕不过去的问题。游戏厂商关注买量成本，电商品牌关注获客成本，自媒体也关注涨粉成本。互联网平台方既是流量的供给方也是需求方，流量价格上涨固然有利于它们卖广告、用流量换取战略利益，却也不利于它们自身的拉新。
据福布斯实时富豪榜显示，10月20日，张一鸣身价超过马化腾，达594亿美元，成为中国互联网首富。而中国首富仍是农夫山泉创始人钟睒睒，其以644亿美元财富位列榜首。
十年前，人们津津乐道的，是赵本山、郭德纲这些喜剧老炮;十年后，网络上惹起沸腾的，则是刚刚出现在公众眼中不久的李诞，这个捧起四届“脱口秀大王”的喜剧大王。
今天的主题是跟大家探讨一下若干互联网头部APP的用户和收入情况。众所周知，主流互联网APP的用户和收入数据，有四个主要来源:
近年来，乙肝、脂肪肝等肝病严重威胁着人们的健康，肝硬化、肝腹水、肝癌等重症肝病的比例也在逐年上升。数据显示，我国肝病患者己达 1 亿人。然而，优质医疗资源分布不均衡、治疗周期长、成本高等问题阻碍着感染病和肝病的治疗。为了探索感染病和肝病领域的预防、治疗、康复线上线下一体化服务模式，推动优质医疗资源下沉， 10 月 12 日，京东健康感染病&肝病中心正式上线，为用户提供线上咨询、远程诊疗、健康管理、私人医生签约
上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童医院。早在2014 年，医院就开通了医疗服务平台(智能手机微信就医导航系统)，率先实现了微信全方位信息化服务。经过多年的研究和探索，基于儿童就医需求和医疗改革需求，结合“互联网+”技术特点，提出并构建了“互联网+”儿童医疗健康服务系统。近期，上海市儿童医院互联网医院全新升级，为更好地服务患儿及家属，提供更为便捷的线上服务，携手思必驰推出?
2021年10月22日第28届中国杨凌农业高新科技成果博览会在陕西杨凌开幕，本届农高会以“科技创新引领乡村振兴”为主题，设置了8个展馆展区，2100个标..
生活不只柴米油盐的辛酸还有诗情画意的浪漫，这种浪漫就是生活中的仪式感。这种仪式感也是婚姻保鲜的最好方式，不仅包含婚礼仪式，还有精心准备的..
以自然为素材歌唱生命的"生命画家"金炳宗于今年10月28日获得了第5届安坚美术文化大奖。"安坚美术文化大奖"是韩国意在继承并且继续发扬世界级杰作《..
将国内代表艺术家的作品进行NFT化，与企业社会责任（CSR）活动联系起来，在社会中传播善意影响力的NFT平台——NvirWorld的正式版本即将开通，正式..
2021 科大讯飞全球 1024 开发者节以“AI共生·新征程”为主题， 10 月 23 日－ 26 日在安徽合肥圆满举办，秉承“开放、合作、生态、共享”的生态发..
近日，景甜担任YAMII品牌形象大使，并于9月20日在厦门出席YAMII五周年庆，当天同时也是YAMII眼霜系列新品发布会，一时引起业内轰动。她是娱乐圈里..
临近双11，各种优惠满天飞，消费者也在这种氛围下更加追求性价比。许多有经验的年轻消费者在这段时间里频繁光顾各大购物平台的直播间，更重磅的优..
10月29日，以“韧性城市，低碳生活”为主题的“2021上海国际城市与建筑博览会”（简称:上海城博会）在上海世博展览馆盛大开幕。作为国内大型综合性..
听见艺术的声音，唤醒创作的灵感。10月29日，由京东电脑、英特尔Evo、荣耀智慧生活联合举办的“美学E再进化，艺术灵感进化之旅”走进中国美术学院..
产科急危重症是产科范围内突然发生的、严重威胁孕产妇及胎婴儿生命的病症。其中产科出血、妊娠合并心脏病、羊水栓塞、妊娠高血压疾病已成为导致孕..
随着国际网络空间态势日趋复杂化，网信核心技术自主创新的重要性突显，业界普遍形成共识，人才是自主创新的根本保障。10月23日，2021国家网络安全..
一年一度的双十一，又该给家里添置一些什么新品好物呢?最新报告指出，以扫地机器人为代表智能家电连续三年在双十一小家电增速中排名稳居前列。换..
十一月份的营销节点有点少，而且可能就没有之前其他月份那样，有那么多大的案例可以参考了，但还是得按照管理整个营销热点日历给大家康康!废话不多..
2021年双十一，各位网友准备在家居视听设备方面有哪些升级么，比如电视升级为超大屏投影仪，在影音看电影方面体验震撼的家庭影院效果，而在投影仪..
10月29日，热门网综《披荆斩棘的哥哥》即将迎来决赛成团之夜，节目中备受关注的热门哥哥、京东汽车推荐官陈小春也将参与决赛成团出道名额的激烈角..
据国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示，中国60岁及以上人口为26402万人，占总人口的18.70%。目前，我国中老年人口数量庞大，面对手机越来..
近日有网友在脉脉提问美团L7背调亮红灯会怎样，并在评论区表示自己隐藏了一段经历，当他人询问其否简历造假时，该网友则回复:“是的”。随后有脉脉..
近日，中国深度整合「AI+创造力」的品牌整合营销公司时趣，宣布了最新发展战略举措:“创造力银河”生态服务。「营销行业碎片化与品牌的挑战」在持..
提起Leader洗衣机，可能很多用户对这个品牌不太熟悉。那Leader洗衣机到底怎么样?我们可以用市场数据来回答这个问题。中怡康第41周数据显示，Lead..
伴随年轻消费群体崛起，主打年轻市场的冰箱品牌也层出不穷。面对众多品牌，年轻人双11买冰箱该如何选择呢?这一点市场已经给出了答案。中怡康数据..