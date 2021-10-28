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横店影视成立科技公司 经营范围含个人互联网直播服务等

2021-10-28 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:企查查APP显示，今日，横店影视科技有限公司成立，法定代表人为张义兵，注册资本5000万元人民币，经营范围包含:个人互联网直播服务;互联网数据服务;互联网新闻信息服务;网络文化经营等。

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股权穿透显示，该公司由横店影视（603103）、浙江横店影视城有限公司共同持股。

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