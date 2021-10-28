同花顺崩了 官方回应：目前已经恢复

据多位微博网友反馈，同花顺App早盘出现大面积登录故障，具体情况为：无法登录，显示登录超时或网络连接错误。随后，#同花顺崩了#话题迅速登上微博热搜榜第一。有网友表示，同花顺APP崩了，还以为网络问题，后面以为手机问题，一上微博，果然亏死我了。我还以为是网络问题，结果看见大家都在吐槽，才知道是这个APP系统崩溃了。早盘血亏，你还不让我跑！”还有网友吐槽称，本就够惨了，你还来雪上加霜。不能操作，亏钱算谁的？目前?