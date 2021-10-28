同花顺崩了 官方回应：目前已经恢复

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日早间，有大量网友在微博反馈称，同花顺App出现了宕机的情况，页面显示“正在切换服务器”，且股票数据显示出现异常，页面空白。
据财联社报道，就在刚刚，同花顺方面表示，正在排查问题，紧急修复。
资料显示， 同花顺成立于2001年，是国内第一家互联网金融信息服务业上市公司。
更新:就在10点50分左右，针对APP宕机一事，同花顺官方表示，同花顺APP部分用户出现登录异常，目前已经恢复。
以下为同花顺回应全文:
尊敬的客户，因网络线路出现异常，同花顺APP部分用户出现登录异常，目前已经恢复。如有个别用户仍存在问题，请随时联系我们。由此对用户造成的不便深表歉意。
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