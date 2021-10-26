网信办：未成年注册网络账号应经监护人同意并提供身份证号

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:今日，国家网信办发布了《互联网用户账号名称信息管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止时间为2021年11月10日。

意见要求，互联网用户账号使用者注册、使用的账号名称信息，不得有下列情形:

（一）违反《网络信息内容生态治理规定》第六条、第七条规定的; （二）假冒、仿冒、捏造党政军机关、企事业单位和人民团体等组织机构的名称、标识的; （三）假冒、仿冒、捏造新闻媒体的名称、标识，或擅自使用新闻、报道、报刊等具有新闻属性的名称信息的; （四）假冒、仿冒、关联国家行政区域、机构所在地，标志性建筑物等重要空间的地理名称、标识的; （五）故意夹带二维码、网址、邮箱、联系方式等，或者使用同音、谐音、相近文字，拼音、数字、符号、字母和无意义文字等侵犯他人合法权益、谋取非法利益或者损害公共利益的; （六）法律、行政法规禁止的其他行为。

同时，意见明确，互联网用户账号使用者注册账号时，应当与互联网用户账号服务平台签订协议，提供真实身份信息，遵守平台内容生产和账号管理规则、平台公约和服务协议。互联网用户账号使用者在注册、使用账号时，账号名称信息可与使用者的真实职业身份信息相一致。未成年人注册账号时，应当取得其监护人的同意并提供未成年人本人居民身份证号码用于真实身份信息核验。

此外，意见还要求，互联网用户账号服务平台应当采取必要措施，确保其收集、存储的个人信息及账号名称信息安全，防止未经授权的访问及信息泄露、篡改、丢失;未经互联网用户账号使用者授权同意，不得收集、存储、使用、加工、传输、提供或者公开个人信息及账号名称信息。不得非法买卖互联网用户账号名称信息。互联网用户账号使用者注销账号后，互联网用户账号服务平台应当依法删除其个人信息、账号名称信息。