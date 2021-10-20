Google Pixel 6 系列正式发布 搭载谷歌自研 Tensor 芯片

站长之家（ChinaZ.com）10月20日消息:北京时间今天凌晨，Google2021年秋季硬件发布会如期召开。本次硬件发布会中，提前两个多月官宣的 Google Pixel6系列成为了唯一的主角。

图片来自 Google Store

据官方介绍，Pixel6采用6.4英寸 OLED屏幕，刷新率最高可达90Hz ，配备 GoogleTensor 处理器，并配有泰坦 M2安全协处理器。Pixel6的电池容量为4614mAh，支持30W 快充，搭载 Android12系统，支持屏下指纹、NFC、IP68级别的防水防尘等功能。整机重量为207g。摄像方面， Pixel6后置一颗5000万像素主摄和一个1200万像素的超广角镜头，前置800万像素镜头。

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Pixel6 Pro 同样采用谷歌自研的 Tensor 芯片，能带来高达80%的性能提升。Pixel6 Pro 搭载一块6.7英寸的OLED 显示屏，采用中央打孔设计，支持120Hz 高刷新率，电池容量高达5003mAh，支持快充，搭载 Android12系统，支持IP68防水防尘以及毫米波5G 。摄像方面，Pixel6 Pro 后置三摄方案，包括一颗5000万像素主摄，一颗1200万像素广角摄像头和一颗4800万像素长焦镜头，整机重量为210g。