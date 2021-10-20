2021年10月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于种植的，问题是“在自然状态下月球上能不能种菜?”这个月球在自然状态下能不能种菜呢?下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

在自然状态下月球上能不能种菜 10月20日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:在自然状态下月球上能不能种菜?

A、很遗憾，不能

B、当然可以

正确答案:很遗憾，不能

月球表面的土壤微粒非常的细小，这是因为月球表面环境为真空，白天温度零上一百多，夜里就零下一百多，如此显著的温差导致土壤颗粒越来越细小、松软，所以不适合。

此外月壤不含任何有机养分，而且非常干燥，不能种菜，尽管如此，长期的太阳风给月壤注入了大量氦-3，这是一种未来可能进行热核聚变发电的清洁能源，研究价值很高。