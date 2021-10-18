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网站变现难？站长们赚钱新渠道别再错过了

2021-10-18 17:12 · 稿源：站长之家

相信大家可以很明显的感觉到，如今站长越来越少，而这最直接体现在网站数量的减少。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网站数量为422万个，较2020年12月下降4.7%。

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网站数量骤减很大的一部分原因是，站长面临着多重困境，除了站点可做的范围越来越小，备案要求也越来越严格，更扎心的是做网站赚钱越来越难。

当然，仍有不少站长坚守网站阵地，苦苦坚持。

如何才能赚到钱已经成为了很多站长心中的一个难题，找到新的收益渠道无疑是一个比较好的解决方式。

近日，站长之家旗下的传媒平台Chinaz传媒全面升级（品牌简称:Z传媒），并面向各行业广大的站长群体开放，诚邀大家入驻，提供新的收益渠道，解决变现难题。

1

解决站长变现难题

站长入驻平台后除了可以让网站获得曝光度，更重要的是可以借助站长之家平台资源获得品牌方软文订单，增加了一个快速高效的变现渠道。

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Z传媒官网:https://zcm.chinaz.com/

01

网站获得曝光，收录好排名高

网站入驻后，平台首页会展示站点信息，进而提高站点的曝光度，更容易接触到目标广告主。

如下图，页面会对入驻的网站进行推荐，包括站点的类型、单篇软文订单报价等信息。

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除了首页推荐，入驻成功还可以免费获得一个独立页面，借助站长之家平台优势，收录好排名高。

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新收益渠道:软文接单变现

当然，对于站长们来说，最重要的是如何在平台实现变现。截止目前，站长之家已经积累了大量的客户群体。Z传媒传媒平台将跟站长们共享客户资源，更好的帮助站长们获得广告主的软文订单，完成变现。

在获得接单的同时，站长们也享有更高的主动权，可以自定义交易价格，发稿速度以及发布领域等信息。

以下面这个站点为例，站长可以自行设置软文交易价格，发文行业限制，发文速度等。

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03

资金安全有保障

在资金安全保障方面，Z传媒为站长们提供了平台式的交易售后保障，入驻后获得的收益，每个月都可以申请提现，简单便捷。

2

品牌推广更灵活精准

站长之家作为一个十九年的品牌老站，知名度高，权重也高，可以让软文获得更多曝光和更好的排名，一直深受品牌方的信赖。

目前，Z传媒全已经和国内数千家优质媒体网站合作，累计品牌客户1000+，推广稿件量达20万+，深得市场行业的广泛认可。

如今在为站长提供新变现渠道的同时，Z传媒也为品牌带来了更便捷的下单流程以及更为丰富精准有效的推广方式。

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图注:Z传媒软文购买流程

随着越来多优秀站长的入驻，品牌方在推广时可以根据需求快速定位相关领域网站，比如可以快速筛选出休闲娱乐、教育文化’网络科技等各种领域的站点进行推广，更精准的向目标群体推广产品。

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而在价格方面，品牌方还可以享受打包优惠价，包括站长之家综合平台打包、新闻源平台打包、外链套餐包等，方便品牌快捷的完成推广任务。

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未来，Z传媒将不断改进和优化平台服务，下一步我们还将上线自媒体作者入驻功能，让更多作者可以接单赚钱，同时也能满足品牌方多样化的推广需求。前期，该功能主要面向头条号、百家号作者开放，后续会拓展至更多平台作者。

最后再次强调，已经有不少站长入驻Z传媒平台，现在入驻还有机会获得站长工具VIP等限时福利，先到先得哦。

站长们可在PC端访问以下链接，填写相关信息即可完成入驻。

站长申请入驻网址:

https://zcm.chinaz.com/join.html?ref=cztg

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图注:申请入驻页面

如果您有什么建议，欢迎联系Z传媒官方客服（QQ:189650279）反馈，或者在留言区评论。

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