阿里巴巴关联公司成立机器人公司 注册资本1000万

LEONARDO是 "LEgs ONboARD drOne "的简洁缩写，它是加州理工学院航空航天机器人和控制实验室的那些语言天才的产物。你可能在2019年见过这个机器人的早期版本，但它的设计和能力后来得到了升级。根据IEEE Spectrum对加州理工学院Soon-Jo Chung教授的采访，2021年的LEO（简称）版本已经从头开始重新建造，腿部更轻，螺旋桨的数量增加了一倍，并采用了新的集成设计，将电池和电子装置放在机上。该机器人现在有75厘米高（2.5英尺），重