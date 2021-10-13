阿里巴巴关联公司成立机器人公司 注册资本1000万

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:企查查APP显示，10月13日，江苏庆科机器人有限公司成立，法定代表人为王永虹，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:智能机器人的研发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;智能机器人销售;服务消费机器人销售等。
股权穿透显示，该公司由上海庆科信息技术有限公司100%控股，后者大股东为阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，持股29.73%。
站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:企查查APP显示，10月13日，江苏庆科机器人有限公司成立，法定代表人为王永虹，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:智能机器人的研发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;智能机器人销售;服务消费机器人销售等。
股权穿透显示，该公司由上海庆科信息技术有限公司100%控股，后者大股东为阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，持股29.73%。
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标。商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。
【TechWeb】企查查APP显示，9月26日，江苏忽然间影视文化有限公司成立，法定代表人为尹雷，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电影发行；电影放映；演出经纪等。企查查股权穿透显示，该公司由阿里巴巴关联公司厦门云尚汇影影视文化有限公司100%控股。
最近几年，受智能家居风口刺激，扫地机器人越来越火，进军智能扫地机器人市场的品牌越来越多，既有深耕扫地机器人行业的专业品牌斐纳TOMEFON、戴森，国货之光小狗、莱克、科沃斯，还有很多传统家电品牌加入扫地机器人市场争夺战。扫地机器人品牌众多，到底扫地机器人哪个牌子好?我们在挑选扫地机器人时都有哪些讲究?下面小编就以位居销量榜首的斐纳TOMEFON扫地机器人为例，来和大家分享一下选购扫地机器人选购时比较容易忽略的细节
凤凰网科技讯北京时间9月29日消息，投资者通常根据未来利润和现金流对亚马逊等成长型股票估值，美国国债收益率上涨，会降低成长型股票对投资者的吸引力。最近数天10年期美国国债收益率突破1.5%，是亚马逊等成长型股票下跌的一个原因。投资者还日趋担忧大肆招聘会削弱亚马逊未来数个季度的盈利能力。亚马逊9月14日宣布配送业务部门将招聘12.5万人，时薪不低于18美元，部分岗位签约奖金高达3000美元。摩根士丹利分析师布莱恩诺瓦克（
LEONARDO是 "LEgs ONboARD drOne "的简洁缩写，它是加州理工学院航空航天机器人和控制实验室的那些语言天才的产物。你可能在2019年见过这个机器人的早期版本，但它的设计和能力后来得到了升级。根据IEEE Spectrum对加州理工学院Soon-Jo Chung教授的采访，2021年的LEO（简称）版本已经从头开始重新建造，腿部更轻，螺旋桨的数量增加了一倍，并采用了新的集成设计，将电池和电子装置放在机上。该机器人现在有75厘米高（2.5英尺），重
110年前爆发的辛亥革命，以惊天骇浪的方式打开了中国革命史新的篇章，为中华民族发展进步探索了道路，成为民族复兴伟大征程上一座巍然屹立的里程碑。一百余年岁月山河，沧桑巨变换了人间。为实现民族复兴，我们在各个领域接续奋斗着。在介入医学领域，在悄然发生着这样一场颠覆性的革命……首都医科大学附属安贞医院近日迎来首例介入机器人PCI手术，这是我国首例国产自主研发血管介入机器人实施的PCI手术。该血管介入手术机器人具?
无论你是想要更加洁净的家居环境还是想要减轻家务负担、解放双手，扫地机器人都能全方位满足你的需求。但是，市面上的扫地机器人品牌众多，不仅有享誉全球的斐纳TOMEFON、戴森、irobot等行业领军品牌，还有科沃斯、小狗、石头、云鲸等热度超高的网红品牌，甚至还有很多传统家电品牌诸如美的、海尔等转战扫地机器人领域，面对这么多选择，你怎么知道哪款扫地机器人适合家用，扫地机器人哪个牌子好呢?不妨跟着扫地机器人领域们专家的
10月13日消息，小米智能生态官微放出预告称，将于10月15日发布米家高端自清洁扫拖双旗舰。官方文案写道：米家首款【免洗扫拖机器人Pro】超强进化，解放双手！这次我们除了进化出可以自己洗拖布的智能清洁舱，还有___________？”从预热海报来看，米家免洗扫拖机器人Pro并不是常规的圆形设计，而是将头部设计成了方形，猜测是为了更好的清理墙角。作为旗舰级扫拖机器人，米家免洗扫拖机器人Pro也具备激光雷达，建图、规划都能出色完
卡玛王子创立于 2004 年，是国内著名的烘焙连锁食品企业，主要经营产品包括面包、蛋糕、饮品三大类，此外还涉及中秋月饼、嫁喜礼饼、端午粽子等。卡玛王子视产品品质为生命，坚持使用全球顶级天然原料，秉持“只卖一天?当然新鲜”的经营理念，以国际化的专业团队匠心打造优质健康的产品，精益求精，致力于实现顾客对高品质烘焙体验的渴望，打造行业标杆。 卡玛王子（宝能环球汇店）深度洞察年轻人的需求，大胆创新，引入普渡机器人
互联网巨头之间长期以来的壁垒终于慢慢在打破：微信逐步解除外链访问，支付宝、微信支付也不再形同水火。在淘宝的阿里新社区电商品牌淘菜菜”中，支付方式已经不再仅限于支付宝，新增了找好友微信代付”的支付入口。不过，目前也只有好友代付，还不支持直接使用自己的微信账户来支付。
【TechWeb】10月17日消息，华熙生物旗下品牌润百颜就争议营销内容致歉，宣布暂停微博达人商务合作。近日，一微博大V发布了润百颜推广视频，润百颜..
【TechWeb】10月17日消息，近日，有网友在微博吐槽小红书博主发布的“滤镜景点”笔记，观看者实地探访后产生较大落差。针对这一热议话题，小红书1..
【TechWeb】10月17日消息，据外媒报道，受汽车制造商大众CEO赫伯特·迪斯（HerbertDiess）邀请，特斯拉CEO埃隆·马斯克（ElonMusk）通过视频为大众..
10月16日，智能图像处理北京市工程研究中心”揭牌仪式暨启动会在小米科技园举行。该中心由北京小米移动软件有限公司牵头，联合国内一流学府和高新..
近日，拉闸限电”成为了国内的热搜词，同时也引发了居民对节能节电”的关注。并且，一些商家也利用消费者的心理，在电商平台上上线节电专家”这类..
随着科技飞速发展，5G”时代的到来，网络与人们的生活息息相关，但网络在带来便利的同时，也存在不少陷阱与隐患。据媒体报道，日前，主题为网络安..
当你带着家人、好友或恋人长途跋涉，前往热门打卡地后，发现严重货不对板”，照片秒变照骗”，相信一定会失望至极。今日，针对大量用户吐槽小红书..
就在上周，Linux内核优化带来6M IOPS的好成绩，更大的突破在持续，持续的优化下，新的补丁将Linux在理想的硬件配置下推到了每核7MIOPS，到了本周结..
小米公司每年都会在市场上提供高性价比的智能手机型号。此前，这些产品被分为两个系列；经济型红米系列和高端的小米系列，并对“Mi”品牌进行了重..
Windows 11先后两个正式版本，都让AMD锐龙处理器的性能蒙上劣化阴影，好在解决方案终于下发。最新补丁KB5006746（Build 22000.282）已经抵达Beta和..
Minisforum已经宣布了其最新的迷你电脑，Elitemini HM90，它配备了AMD Ryzen 9 4900HAPU，起价为499美元。此前Minisforum已经推出了几款采用AMD R..
【TechWeb】10月17日消息，继上个月发布iPhone13系列新品后，苹果官方近期已经宣布，将于美国时间10月18日（周二）上午10点，北京时间10月19日（周..
10月20日14点，OPPO将举办OPPO不套路11.11发布会”，届时将带来全新的OPPO K9s 5G新机。今天最新的预热海报中，OPPO宣布新机具备5000mAh超大电量，..
【TechWeb】9月9日，工信部信息通信管理局组织召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，以9月17日为限，要求各平台..
在新款特斯拉 Model S推出四个月后，现在新版特斯拉 Model X也终于开始交付了，内饰方面整体更新，其他方面也有部分升级。目前特斯拉 Model X 在国..
对于近日网上出现吐槽小红书的“滤镜景点”，小红书表示，秉持“真诚分享，友好互动”的社区价值观，分享我们的反思和动作。..
【TechWeb】10月17日消息，据猫眼专业版微博消息，截至10月17日09:04:26，电影《长津湖》总票房突破48亿元，正式超过《流浪地球》票房成绩，暂列中..
近年来，网络直播的发展如火如荼，网络主播”成了新兴职业和热门话题，但在网络直播平台快速发展的同时，也不断滋生各类问题。据媒体报道，10月14..
听说过达菲家族吗？这里说的不是某个人或者某种药物，而是迪士尼的原创IP形象。达菲（Duffy）就是迪士尼小熊，虽然未在动画或者电影作品中出现，但..
今后，北京的同学在路上将有机会见到，驾驶位上没有司机和安全员的自动驾驶汽车了。据首都之窗”公众号消息，10月15日，北京市智能网联汽车政策先..