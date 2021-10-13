首页 > 业界 > 关键词  > 阿里巴巴最新资讯  > 正文

阿里巴巴关联公司成立机器人公司 注册资本1000万

2021-10-13 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:企查查APP显示，10月13日，江苏庆科机器人有限公司成立，法定代表人为王永虹，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:智能机器人的研发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;智能机器人销售;服务消费机器人销售等。

微信图片_20211013163349.png

股权穿透显示，该公司由上海庆科信息技术有限公司100%控股，后者大股东为阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，持股29.73%。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 阿里巴巴申请NB商标

    近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标。商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。

    ​阿里

  • 阿里巴巴关联公司成立影视文化公司，经营范围含演出经纪等

    【TechWeb】企查查APP显示，9月26日，江苏忽然间影视文化有限公司成立，法定代表人为尹雷，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电影发行；电影放映；演出经纪等。企查查股权穿透显示，该公司由阿里巴巴关联公司厦门云尚汇影影视文化有限公司100%控股。

    ​电影 ​阿里 ​资本

  • 扫地机器人哪个牌子好？这几个容易忽略的细节你知道多少

    最近几年，受智能家居风口刺激，扫地机器人越来越火，进军智能扫地机器人市场的品牌越来越多，既有深耕扫地机器人行业的专业品牌斐纳TOMEFON、戴森，国货之光小狗、莱克、科沃斯，还有很多传统家电品牌加入扫地机器人市场争夺战。扫地机器人品牌众多，到底扫地机器人哪个牌子好?我们在挑选扫地机器人时都有哪些讲究?下面小编就以位居销量榜首的斐纳TOMEFON扫地机器人为例，来和大家分享一下选购扫地机器人选购时比较容易忽略的细节

    ​扫地机器人

  • 机器人等新产品没有能遏制亚马逊股价下跌

    凤凰网科技讯北京时间9月29日消息，投资者通常根据未来利润和现金流对亚马逊等成长型股票估值，美国国债收益率上涨，会降低成长型股票对投资者的吸引力。最近数天10年期美国国债收益率突破1.5%，是亚马逊等成长型股票下跌的一个原因。投资者还日趋担忧大肆招聘会削弱亚马逊未来数个季度的盈利能力。亚马逊9月14日宣布配送业务部门将招聘12.5万人，时薪不低于18美元，部分岗位签约奖金高达3000美元。摩根士丹利分析师布莱恩诺瓦克（

    ​亚马逊 ​投资 ​股票

  • 加州理工研发双足机器人 使用螺旋桨臂进行滑行

    LEONARDO是 "LEgs ONboARD drOne "的简洁缩写，它是加州理工学院航空航天机器人和控制实验室的那些语言天才的产物。你可能在2019年见过这个机器人的早期版本，但它的设计和能力后来得到了升级。根据IEEE Spectrum对加州理工学院Soon-Jo Chung教授的采访，2021年的LEO（简称）版本已经从头开始重新建造，腿部更轻，螺旋桨的数量增加了一倍，并采用了新的集成设计，将电池和电子装置放在机上。该机器人现在有75厘米高（2.5英尺），重

    ​无人机

  • 国产自主研发的血管介入机器人掀起一场革命……

    110年前爆发的辛亥革命，以惊天骇浪的方式打开了中国革命史新的篇章，为中华民族发展进步探索了道路，成为民族复兴伟大征程上一座巍然屹立的里程碑。一百余年岁月山河，沧桑巨变换了人间。为实现民族复兴，我们在各个领域接续奋斗着。在介入医学领域，在悄然发生着这样一场颠覆性的革命……首都医科大学附属安贞医院近日迎来首例介入机器人PCI手术，这是我国首例国产自主研发血管介入机器人实施的PCI手术。该血管介入手术机器人具?

    ​国产

  • 扫地机器人什么牌子好？选购实用机型的专家建议

    无论你是想要更加洁净的家居环境还是想要减轻家务负担、解放双手，扫地机器人都能全方位满足你的需求。但是，市面上的扫地机器人品牌众多，不仅有享誉全球的斐纳TOMEFON、戴森、irobot等行业领军品牌，还有科沃斯、小狗、石头、云鲸等热度超高的网红品牌，甚至还有很多传统家电品牌诸如美的、海尔等转战扫地机器人领域，面对这么多选择，你怎么知道哪款扫地机器人适合家用，扫地机器人哪个牌子好呢?不妨跟着扫地机器人领域们专家的

    ​扫地机器人

  • 米家首款免洗扫拖机器人Pro官宣：罕见方头设计

    10月13日消息，小米智能生态官微放出预告称，将于10月15日发布米家高端自清洁扫拖双旗舰。官方文案写道：米家首款【免洗扫拖机器人Pro】超强进化，解放双手！这次我们除了进化出可以自己洗拖布的智能清洁舱，还有___________？”从预热海报来看，米家免洗扫拖机器人Pro并不是常规的圆形设计，而是将头部设计成了方形，猜测是为了更好的清理墙角。作为旗舰级扫拖机器人，米家免洗扫拖机器人Pro也具备激光雷达，建图、规划都能出色完

    ​米家 ​小米 ​文案

  • 扫码领取优惠券，普渡机器人“葫芦”助力商家营销

    卡玛王子创立于 2004 年，是国内著名的烘焙连锁食品企业，主要经营产品包括面包、蛋糕、饮品三大类，此外还涉及中秋月饼、嫁喜礼饼、端午粽子等。卡玛王子视产品品质为生命，坚持使用全球顶级天然原料，秉持“只卖一天?当然新鲜”的经营理念，以国际化的专业团队匠心打造优质健康的产品，精益求精，致力于实现顾客对高品质烘焙体验的渴望，打造行业标杆。 卡玛王子（宝能环球汇店）深度洞察年轻人的需求，大胆创新，引入普渡机器人

    ​普渡机器人

  • 阿里巴巴淘菜菜支持微信支付：必须找好友代付

    互联网巨头之间长期以来的壁垒终于慢慢在打破：微信逐步解除外链访问，支付宝、微信支付也不再形同水火。在淘宝的阿里新社区电商品牌淘菜菜”中，支付方式已经不再仅限于支付宝，新增了找好友微信代付”的支付入口。不过，目前也只有好友代付，还不支持直接使用自己的微信账户来支付。

    ​微信 ​淘宝 ​阿里

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM