微软Azure：在8月底帮助客户抵御了2.4Tbps DDoS攻击

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:微软在10月11日的一篇博客文章中宣布，一名Azure客户在8月份遭到了2.4Tbps 的 DDoS攻击。这次攻击被记录为Azure平台上有史以来最高的 DDoS 事件，击败了去年的1Tbps 攻击。这次攻击也是有记录以来第二高的事件，仅次于谷歌在2017年以2.5Tbps 的攻击。

博文中介绍称，一位欧洲的客户在8月的最后一周遭遇了一次 DDoS 事件，最高达到2.4Tbps。不过，微软已经报告称，Azure保护系统成功击败了这次攻击。 Azure通过实施Azure的 DDoS缓解措施减轻了攻击对客户的影响。据微软称，缓解服务通过寻找网络流量的大偏差来快速检测和缓解攻击。当出现这些大的差异时，会自动应用缓解措施以防止损坏。

据微软称，8月份发生的攻击来自亚太地区和美国的7万台设备。本次共计发生在持续大约10分钟的波中，波的峰值分别为2.4Tbps、0.55Tbps 和1.7Tbps。但是，Azure 设法减轻了攻击流量，因此，由于流量未到达欧洲，因此客户受到了保护。

微软声称，Azure的全球吸收和高级缓解功能保护其客户免受 DDoS 攻击的影响或任何由此产生的停机。此外，他们继续提出，如果任何组织连接到互联网或如果客户运营自己的数据中心，他们可能会因 DDoS 事件造成的损害而承受巨额费用。