微信视频号调整直播间展示公众号功能 加强为公众号引流

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:近日，微信视频号对直播间展示公众号功能进行了调整，只要直播开播时将展示所绑定公众号名，很大程度可以提升为公众号引流效果。

1.直播间关注按钮

具体来说，在视频号绑定公众号后，直播开播时将展示公众号名，观众可在直播间关注公众号。

如下图所示，直播间左上角将展示公众号帐号名，并可吸观众关注公众号。观众点击头像昵称区域，将会前往公众号主页，而不是原来的视频号主页。

2.直播间互动功能

直播间互动功能也有所调整，涉及关注的直播间互动功能，满足条件都将从关注视频号变更为关注公众号，如关注主播抽奖可以参与抽奖、关注可申请连麦、关注可申请游戏上车等。此外，展示公众号身份时将无法使用粉丝团功能。

3.在直播间结束页

在主播视角的结束页面，将直接展示直播期间公众号新增关注人数。而观众视角的直播结束页，则将引导观众前往公众号主页。

主播视角的结束页

观众视角的直播结束页

当然，如不希望展示公众号身份，可前往微信公众平台修改。（修改步骤:前往设置与开发—公众号设置—帐号详情-视频号-绑定设置修改设置）。值得注意的是，此功能对微信iOS8.0.13/安卓8.0.11以上版本生效。



