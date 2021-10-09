二十家新电商平台企业发布《中国新电商行业健康发展倡议书》

9月24日，“2021抖音电商达人峰会”在杭州举行，本次峰会回顾了过去一年抖音电商达人的发展状况，论证了达人在兴趣电商的重要价值，并公布了平台对达人的长期扶持计划。抖音电商总裁魏雯雯在会上提出，电商达人是值得全情投入的事业，在抖音电商的生态里面扮演着不可或缺的重要角色，能够连接平台、用户与商家。未来一年，抖音电商将在能力UP、货品UP、流量UP上，为每一位电商达人的事业保驾护航，助力百万电商达人全年收入翻倍。?