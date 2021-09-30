微信支付推出外卖餐具套装等商品 50套起售

近日，腾讯在在微信端上线了一款名为腾讯密信”小程序。根据小程序介绍，随着互联网的发展，越来越多的敏感数据需要在开放网络上传输，本程序采用国密算法，通过数据加密、数字签名来保护敏感数据的传输。据了解，密信由国密算法加密保护，只有指定接收方才能查看，用户可以使用密信传输隐私信息（如文件密码）。腾讯表示，在使用本小程序加密功能时，用户需要对主密钥的完整性和正确性负责，因用户维护不当导致主密钥用错或丢失，