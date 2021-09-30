微信支付推出外卖餐具套装等商品 50套起售

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:近期，微信支付上线了一款名为“微信支付物料商城”的小程序，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具。
而现在，商城又新增了一款可用于外卖的“餐具套装”商品。据悉，每套餐具套装包含粥桶、打包盒、一次性餐具包、木筷子一双、纸巾一个、牙签一个，50套起售。
购买方式:商家打开【微信支付商家助手】公众号—【帮助中心】——【物料商城】即可选购所需的经营好物。
站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:近期，微信支付上线了一款名为“微信支付物料商城”的小程序，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具。
而现在，商城又新增了一款可用于外卖的“餐具套装”商品。据悉，每套餐具套装包含粥桶、打包盒、一次性餐具包、木筷子一双、纸巾一个、牙签一个，50套起售。
购买方式:商家打开【微信支付商家助手】公众号—【帮助中心】——【物料商城】即可选购所需的经营好物。
30日，微信支付服务商助手公众号发文宣布上线微信支付物料商城，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具，以帮助商户高效经营。
目前，微信支付正在与阿里旗下应用互联互通。据36氪消息，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付刷脸通”“微信人脸通”“微信一脸通”等相关商标。商标国际分类涉及餐饮住宿、设计研究等，当前商标状态均为申请中。
近日，支付宝上线“穗学车”小程序，广州学员报名驾校可享受先学后付服务。据了解，这是广州市为拓宽驾培学费第三方存管服务渠道上线的小程序，第一批参与支付宝存管服务的驾校共有38家。
自9月初，工信部召开会议，要求各平台必须按照标准解除屏蔽后，互联网巨头们先后承诺将逐渐开放生态，连阿里和腾讯都已经开始“世纪和解”。
自 2017 年小程序发布以来，经过 4 年的快速发展，小程序已然成为企业互联网布局不可或缺的一环。无论是互联网企业还是拥抱互联网的传统企业，无论是服务导向型企业还是产品导向型企业，小程序都为用户提供了一种轻量化的产品体验方式。 微信小程序面临的三类安全风险 无论是社交电商、O2O模式以及游戏、社区，抑或是其他形式的小程序开发，其终极目的是提升用户体验、更好地帮助商家连接线上线下服务获取客户。小程序的安全稳定?
互联网巨头之间长期以来的壁垒终于慢慢在打破：微信逐步解除外链访问，支付宝、微信支付也不再形同水火。在淘宝的阿里新社区电商品牌淘菜菜”中，支付方式已经不再仅限于支付宝，新增了找好友微信代付”的支付入口。不过，目前也只有好友代付，还不支持直接使用自己的微信账户来支付。
近日，腾讯在在微信端上线了一款名为腾讯密信”小程序。根据小程序介绍，随着互联网的发展，越来越多的敏感数据需要在开放网络上传输，本程序采用国密算法，通过数据加密、数字签名来保护敏感数据的传输。据了解，密信由国密算法加密保护，只有指定接收方才能查看，用户可以使用密信传输隐私信息（如文件密码）。腾讯表示，在使用本小程序加密功能时，用户需要对主密钥的完整性和正确性负责，因用户维护不当导致主密钥用错或丢失，
28日，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付消息属实。目前，饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入。淘特、闲鱼、盒马等App还在等待微信审核中。
之前工信部有关业务部门召开屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。此举意味着，微信或将很快解封淘宝；抖音，淘宝也有望接入微信支付。据最新消息，淘宝App自8月接入银联云闪付以来，目前已覆盖全量用户。同时，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、
目前，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。用户在确认下单的页面中，支付方式可选择微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。
【TechWeb】9月19日消息，微信支付正式上线“中秋花灯会”活动，解锁节日新玩法。用户打开“微信支付有优惠”小程序即可进入专区参加“中秋花灯会”活动，点亮各式花灯，解锁节日祝福，还能领取节日专属提现免费券。据悉，“中秋花灯会”活动将于9月19日至9月21日限时开放，用户在活动期间内进入“微信支付有优惠”小程序，即可参与游戏。用户可长按屏幕下方按钮控制火柴点亮各式花灯，在指定30秒时间内点亮的花灯越多，获得的免费
今日，针对“阿里旗下多个App已接入微信支付”的报道，阿里方面回应称，消息属实，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。
有消息称，工信部有关业务部门在9月9日召开屏蔽网址链接问题行政指导会”后，相关进展正在磋商进行中。当日，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，业内人士对记者确认这一情况。据一财报道称，当日参会企业包括阿里、腾讯、字节跳动、小米、网易等，记者致电采访多位与会企业人士，均对此事不发表观点评论。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏
阿里、腾讯系互通再迎重大进展。9月初，工信部召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”，要求从9月17日起，各平台必须按标准解除屏蔽。9月28日消息，据媒体报道，淘宝App自8月接入银联云闪付以来，目前已覆盖全量用户。同时，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。日前，淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。对此，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付的消息属实。阿里称
作为国内即时通讯领域的霸主，微信这个超级APP已经成为当代人日常生活与工作不可或缺的社交工具，因其流量优势，众多商家尤其是想要进军线上销售的企业，都想来分一杯社交流量的羹。利用微信公众号或小程序进行自媒体活动，可以通过二次开发展示商家微官网、微活动、微支付等，不仅能提升企业知名度、树立品牌形象，还能与客户保持紧密联系，维护客户关系，并形成一种线上线下互动营销方式，以此构建丰富的商业生态体系。一.需求与
国庆将至，秋高气爽是旅游出行的高峰期，但是眼下的疫情防控工作依然严峻复杂，不能有丝毫松懈。如何度过一个平安充实的假期?国庆出行防疫服务包送上，上支付宝搜“防疫出行”，不仅能够查到权威的“各地出行政策”，还有健康码行程码一页可查、同行自查、核酸检测查询、新冠疫苗接种预约、高速应急服务、违章查询等实用功能，让出门更安心。
日前，天猫在家装生态峰会上宣布启动装修业务，并率先在成都上线“装修我的家”小程序。消费者在淘宝APP内搜索“装修我的家”，就可以选择户型，由AI来免费设计3D实景装修方案。目前，平台共有四种装修风格可选，分别为北欧、现代、轻奢、日式。
阿尔茨海默症无法治愈，重点依靠早干预早治疗。9月21日消息，据媒体报道，为了帮助更多老人提前筛查，上海博斯腾科技公司开发了一套智能筛查工具，并和支付宝合作设计成了手机上的小游戏，老人在家就能自查，准确率达93%。目前，该工具使用人数已超千万，接受干预5次以上的老人，记忆力同比提升24%。医学专家表示，环境和生活方式可能影响发病风险。受教育程度低是国际上普遍认可的危险因素。早年脑外伤、独居、肥胖、缺少体育锻炼
今日，抖音官方宣布，于近期升级了“饭圈”乱象专项整治力度。抖音表示，已下线明星爱豆榜和明星话题榜，下线整改54款涉明星艺人榜单的小程序，解散以打投、应援、集资、控评、八卦、爆料等为主题的粉丝群组1900个。
AMD的7nm Zen3产品线已经布局差不多了，还没发布的就是锐龙Threadripper线程撕裂者5000系列了，之前传闻说是拖到今年11月发布，不过最新消息称显示..
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