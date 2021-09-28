天猫超市在132个四五线城市开通生活用品小时达服务 覆盖福建、四川等地区

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 天猫超市最新资讯 > 正文

天猫超市在132个四五线城市开通生活用品小时达服务 覆盖福建、四川等地区

2021-09-28 15:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:据中国经济网报道，为给用户国庆黄金周出游行李减负，天猫超市在全国132个四五线城市开通了生活用品小时达服务，覆盖广东、福建、四川等地区。零食、毛巾、牙膏和卫生巾等生活用户实现极速达。

image.png

节前一周，湖北随州、广东梅州、四川乐山、福建龙岩、陕西宝鸡、江西抚州、河北承德、山东滨州、广西钦州和贵州六盘水等十座小城也成为四五线城市中最爱使用天猫超市小时达服务的城市。

此外，当日达、次日达和送货上门服务已覆盖全国主要区域。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM