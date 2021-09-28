天猫超市在132个四五线城市开通生活用品小时达服务 覆盖福建、四川等地区

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:据中国经济网报道，为给用户国庆黄金周出游行李减负，天猫超市在全国132个四五线城市开通了生活用品小时达服务，覆盖广东、福建、四川等地区。零食、毛巾、牙膏和卫生巾等生活用户实现极速达。
节前一周，湖北随州、广东梅州、四川乐山、福建龙岩、陕西宝鸡、江西抚州、河北承德、山东滨州、广西钦州和贵州六盘水等十座小城也成为四五线城市中最爱使用天猫超市小时达服务的城市。
此外，当日达、次日达和送货上门服务已覆盖全国主要区域。
站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:据中国经济网报道，为给用户国庆黄金周出游行李减负，天猫超市在全国132个四五线城市开通了生活用品小时达服务，覆盖广东、福建、四川等地区。零食、毛巾、牙膏和卫生巾等生活用户实现极速达。
节前一周，湖北随州、广东梅州、四川乐山、福建龙岩、陕西宝鸡、江西抚州、河北承德、山东滨州、广西钦州和贵州六盘水等十座小城也成为四五线城市中最爱使用天猫超市小时达服务的城市。
此外，当日达、次日达和送货上门服务已覆盖全国主要区域。
9月18日消息，天猫宣布从今天开始，天猫超市发布双节茅台投放公告，中秋和国庆期间，每日更新当天实际上架的茅台数量，并公示前一天实际售卖的茅台数量。不少消费者表示，在天猫超市买原价茅台，安排的明明白白。事实上，天猫超市茅台投放公告已于9月17日开始实行。记者实际操作发现，天猫超市茅台投放公告显示9月17日实际销售5492瓶茅台，9月18日预计投放9048瓶。双节期间，每日上架的茅台数量都会在公告中显示，包括贵州茅台酒及
今日，天猫超市在全国 115 个城市正式推出“异地订单”优先配送服务，包裹最快半日就能送达，保障送货上门。
日前，杭州一女子网购矿泉水出现2只活老鼠事件引发众多网友关注。对此，天猫超市官方发文回应表示，第一时间上门致歉，并将全面排查。
今天，天猫在全国115个城市正式推出“异地订单”优先配送服务，包裹最快半日就能送达，保障送货上门。
9月15日，浙江杭州一女子在天猫超市网购一箱矿泉水，收到快递后在箱子里发现活老鼠。据当事人刘女士称：在收到货后发现一团黑东西，用手抓了一下竟发现是两只活老鼠。对此天猫超市回应矿泉水快递现老鼠：是原包装发货，可以退款退货并补偿20元购物卡。
据丽人丽妆半年报显示，公司前两季度累计创收18.56亿元，较上年同期微增2.83%，同比增速为2017年以来最低。但令人眼前一亮的是，归属于上市股东扣非净利润较上年增加30.31%升至1.61亿元。
今年iPhone13系列手机终于回到了苹果习惯的9月份发布时间，因此距离双十一的促销节活动也有一个月以上的时间，因此很多小伙伴想看看今年iPhone13手机是首发买更好还是等双十一优惠买，以下我们来看下具体的分析。
阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪在阿里妈妈m峰会上正式公布了今年双11节奏。吹雪介绍，今年双11和去年一样，依旧保持「双节棍」的节奏设计，分两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月1——3日和11月11日。
继美国D2C宠物品牌BarkBoxyi、瑞士D2C运动品牌On昂跑挂牌上市后，北美火爆的D2C眼镜品牌Warby Parker也将于9月29日登陆纽交所。据不完全统计，今年上半年，国内外D2C项目的融资事件接近50起。<br/> <br/>
昨日，京东宣布，今年京东双11不熬夜，10月20日晚8点预售开启，10月31日晚8点全面开抢!11月10日晚8点，还将开启第三波抢购。据悉，上述活动开启后，都将在每天晚8点发放红包雨，头号京贴每满200-30跨店使用。
天猫平台宣布，为进一步提升消费者在天猫购买垂钓用品的服务体验，平台拟针对钓竿类商品新增《天猫“免费配节”服务规则》。
为了提升品类发展能力，适应市场需求，同时降低商家在招商资质上的阅读、理解及操作成本，更好地为商家和消费者服务，天猫将对招商资质、部分类目招商等规则进行调整。本次调整于2021年9月6日公示通知，将于2021年9月13日正式生效。
据天猫快速消费事业部总经理激云透露，天猫已将男士、香水、宠物、潮玩4个品类拆分独立运营。这意味着这4个品类的战略地位逐步上升，接下来天猫可能会投入专属资源，培育下一个“独角兽”新品牌。
提到双11，很多消费者是又爱又恨，价格确实便宜，往往是近几个月新低，尤其是叠加各种优惠券后。但想要拿到宣传的低价，又不得不掐点零点准时开抢，熬夜熬到头秃。今年的双11好多了，京东、天猫都已宣布：提前4小时！京东今晚已经宣布：今年京东11.11不熬夜，10月20日晚8点预售开启，10月31日晚8点全面放价”开抢！从0点提前4个小时，到前一天晚上8点，这无疑是一个人性化举措，小伙伴记得不要错过了。此外，10月31日至11月11日，?
中秋节来临之际，天猫超级品牌日推出定制NFT（非同质代币）数字月饼，中签用户可获得一枚NFT定制月饼。这款NFT定制月饼每一枚都配有专属序列号，不可篡改、不可分割。
阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪介绍，今年双11和去年一样，依旧保持“双节棍”的节奏设计，分两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月1-3日和11月11日。与此对应，今年预售的时间也分两波进行。消费者预售不用再熬夜，两波预售时间都提前到了20点进行：10月20日20点启动第一波预售，11月4日20点开启第二波预售。
中国航天迈入空间站时代，太空英雄归来……航天并非遥不可及，中国重器亦可有“烟火气”，9月20日-10月7日，天猫联合航天文创CASCI推出「太空秀场中国登场」航天主题活动，以中国神话与太空科技碰撞的形式回望航天峥嵘岁月，致敬中国航天。中国人自古不乏仰望星空的勇气与浪漫。本次活动挑选5位耳熟能详的神话人物，嫦娥、悟空、玉兔、夸父与现实航天器逐一对应，传统文化与未来科技融合相衬，旨在打造“太空秀场中国登场”的气场?
今天，淘宝网发布关于新增《天猫 “免费配节”服务规则》的公示通知。公告显示，为提高消费者在天猫购买垂钓用品的服务体验，平台拟针对钓竿类商品新增《天猫 “免费配节”服务规则》。
9 月 14 日，阿里巴巴的 2021 天猫鲁班之星生态发布会在杭州运河文化发布中心召开，该会议探析了中国互联网家装行业的新趋势，对家装相关业务进行了分享，并公布了 2021 天猫鲁班之星年度颁奖盛典的获奖名单。2021 天猫鲁班之星生态发布会上，阿里巴巴集团CMO张无忌分享了年轻人对于家的不同需求和风格，阐述了互联网是如何实现年轻一代的生活观与审美需求，并对家装行业的未来做了新的规划。天猫会将年轻化的浪潮推向一个新的发展
随着各地楼市调控政策风向企稳，“金九银十”购房季依旧如期而至。每一位“人类高质量”购房客，在历经天猫好房整整一年的“福利养成”动作后，都已渐渐习惯在线看房、选房、买房。而在9 月16 日“天猫好房一周年发布会”线上直播时，业内也已注意到，已经攒满周岁经验值的天猫好房，正趁着“金九银十”来临之际，专为广大买房小伙伴们进一步开启了从业务到服务、从权益到效率的全方位升级——一方面，中国金茂、中南置地、招商地?
据electrek报道，劳斯莱斯今天正式宣布了旗下首款纯电动车Spectre（幽灵）的概念图，并确认公司在2030年后将不再生产内燃机汽车。..
数据显示，今年以来，全国楼市调控政策发布数量已经超过 140 条，单月数量超过 40 条，平均每天1. 3 条。平均一天发布一条房地产调控政策信息，这..
据长沙发布微信公众号，近日，长沙市网信办组织天心区网信办依法对湖南天擎电子商务有限公司负责人进行了约谈警告。..
现如今，视频会议已经成为不少大中小企业常用的一种通讯方式，在远程会议、远程培训、远程商务、远程招聘等应用场景中发挥出便捷的作用，成为提升..
9月28日，仲景宛西制药与中华中医药学会“跟仲景、学中医‘三分钟讲透经典’”项目实施推进会在北京丰台总部基地召开。 中华中医药学学会副秘书长..
今年 5 月，配音女演员 Bev Stand 以未经许可使用其语音为由，将 TikTok 告上了法庭。经过持续数月的拉锯，律师表示当事人正在与 TikTok 方面敲定..
9 月 23 日，由欧科云链主办的《趣说金融史》新书推介会在北京成功举行。此次新书推介会汇聚了业界各大主流媒体，中央财经大学法学院教授，金融法..
“打造数据安全生态的初衷是进一步扩大协同效能，助力数字化转型。” 近日，新安盟数据安全专委会主任、大数据协同安全技术国家工程实验室常务副主..
据北京金融法院消息，北京金融法院于2021年5月7日受理王景等11名原告共同起诉被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司、贾跃亭等21名被告证券虚假..
金黄稻穗压弯腰，累累硕果枝头挂。在第四个“中国农民丰收节”之际，社会各界纷纷聚焦全国各地特色农业产品，关注新时代新农民的精神面貌，更为助..
刚刚过去的中秋节，朋友圈一度被各式各样精致的企业月饼礼盒刷屏。在越来越火的企业中秋家礼背后，是企业对于员工福利的“走心”。一份由第一财经..
北京金融法院受理王景等11名原告共同起诉被告乐视网、贾跃亭等21名被告证券虚假陈述责任纠纷一案。北京金融法院现确定的权利人范围条件:自2010年7..
天眼查App显示，9月29日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司与李某其他合同纠纷一审民事判决书公开。原告幻电公司诉称，原告与被告于2017年2月..
尊敬的用户： 去中心无线联盟DeWi（Decentralized Wireless Alliance）成员及去中心化无线通信网络Helium（HNT）优质热点制造商E-Sun Electronics..
由于我是在职状态，没有固定的时间参加线下的培训机构，所以经人推荐，知道了恒企网校，恒企网校是一个专业做会计培训的线上教育APP，我是自己下载..
伴随着九月开学季的脚步， 2021 华为城市行摄City Walk同步开课，国内各大华为门店迎来一批“新学生”，现场知名摄影界KOL降临，通过近距离讲演人..
金秋九月，2021中国国际信息通信展览会在北京·国家会议中心隆重召开，中软国际重装亮相本次展会，推出基于5G通信技术实现的智慧交通、智慧城市、..
在新一代信息通信技术驱动下，我国数字经济强势崛起，实体经济数字化、网络化、智能化水平不断攀升。以5G网络、人工智能、数据中心、工业互联网等..
新世纪医疗集团是一家上市医疗机构，近20年的发展已成为众多家长以及业内高度认可的服务品牌。新世纪医疗集团是专注于向儿童和妇女提供优质中高端..
随着人民生活水平的不断提高，我国医疗水平也在不断增长，对医疗保障领域的投入逐年增加。目前，我国覆盖全民的基本医保制度已全面建立，截止至20..