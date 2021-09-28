天猫超市在132个四五线城市开通生活用品小时达服务 覆盖福建、四川等地区

9 月 14 日，阿里巴巴的 2021 天猫鲁班之星生态发布会在杭州运河文化发布中心召开，该会议探析了中国互联网家装行业的新趋势，对家装相关业务进行了分享，并公布了 2021 天猫鲁班之星年度颁奖盛典的获奖名单。2021 天猫鲁班之星生态发布会上，阿里巴巴集团CMO张无忌分享了年轻人对于家的不同需求和风格，阐述了互联网是如何实现年轻一代的生活观与审美需求，并对家装行业的未来做了新的规划。天猫会将年轻化的浪潮推向一个新的发展