2021年9月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于耗油的，问题是“蚝油开盖后需要放到冰箱里冷藏吗?”这算是考验一下耗油的保质情况，很多朋友还不清楚耗油到底要不要冷藏，下面就来为大家详细的介绍一下。

蚝油开盖后需要放到冰箱里冷藏吗 9月28日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:蚝油开盖后需要放到冰箱里冷藏吗?

A、最好冷藏

B、完全不需要

正确答案:最好冷藏

蚝油是用鲜蚝熬成的调味料，深啡色、质感黏稠，常见于香港、广东一带，常用于粤菜中。

蚝油普遍被认为是由李锦裳（香港品牌李锦记创办人）意外发明。他当时中国广东省珠海南水乡经营一家小茶寮，并售卖煮熟的蚝维生。李锦裳某日因忙碌而忽略了正在烹煮的蚝。他直至浓烈香味扑鼻才揭开锅盖。眼看奶白色的蚝汤在锅里已煮得棕褐浓稠，味道更是鲜味无比。

由于蚝油由大量鲜蚝精华浓缩精制而成，在烹调菜式时加入少许蚝油能提鲜味及口感，令味道更富层次。时至今日，蚝油早已不再局限于粤菜，无论是北食代表的鲁菜，还是火辣辣的川湘菜，或擅烹调鱼鲜、红烧的苏浙菜，都少不了蚝油的参与。

蚝油具备“有味使之出，无味使之入”的功能，味道百搭，适合各式食材。无论面对何种烹饪方法，在家里或餐厅，蚝油都能大派用场，有助菜肴诱鲜、入味、增色、提亮、挂汁。随着蚝油日渐普及，中菜以外的外国菜式亦开始加入蚝油作调味。

最好冷藏。 蚝油中含有糖、淀粉、以及丰富的微量元素和多种氨基酸，开启后常温下容易发生氧化分解，开盖后必然会给环境中微生物的生长繁衍提供优良的条件，较易发生变质，所以开盖后的耗油建议冰箱0~4°冷藏。