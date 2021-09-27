B站和腾讯视频《迪迦奥特曼》恢复上线

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:近日，有网友反映《迪迦奥特曼》在全网下架，具体下架原因暂不清楚，但网友猜测，可能与片中的一些不适合儿童观看的内容有关。

针对下架问题，各平台给出的回应包括“内容调整优化”“受版权及合作期限影响”等。

不过，日本剧集《迪迦奥特曼》目前在B站和腾讯视频已重新上架，不过集数并不全，有所删减。《迪迦奥特曼》由村石宏实担当导演，长野博、吉本多香美等主演，于1996年首播。

4月，江苏省消保委发布《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》，在选取的21部市面上有代表性的未成年人动画片中（包括《迪迦奥特曼》、《名侦探柯南》、《小猪佩奇》以及《熊出没》等），梳理出1465个问题点，涉及暴力犯罪、存在危险行为、氛围阴暗黑化等问题。

报告指出，《迪迦奥特曼》中除奥特曼日常打怪兽情节外，还涉及到持械殴打、多人恐吓、纵火爆炸等暴力情节;《熊出没》中，光头强人物总是手持猎枪或者电锯出现;《名侦探柯南》中均不同程度存在见血、肢解等血腥场面。

江苏省消保委呼吁出台动画分级制度，“针对动画作品的不同受众，按年龄段加以区分分级，并对不同级别的动画作品规定相应的播出范围、播出时段和收看受众的制度”。