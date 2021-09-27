iPhone13新包装已被华强北破解 像手机贴膜一样简单

要买iPhone13的注意了!9月27日，有网友曝光了一段视频，视频显示iPhone13新包装已被华强北破解。
其进行的包装后封看起来与原装并无不同而且操作像贴手机膜一样简单。
这意味着后续市场上可能会出现后封机器冒充原封产品，难以分辨真假。
建议大家认准官网，第三方原装国行很有可能是翻新机。
要买iPhone13的注意了!9月27日，有网友曝光了一段视频，视频显示iPhone13新包装已被华强北破解。
其进行的包装后封看起来与原装并无不同而且操作像贴手机膜一样简单。
这意味着后续市场上可能会出现后封机器冒充原封产品，难以分辨真假。
建议大家认准官网，第三方原装国行很有可能是翻新机。
苹果iPhone13系列今年开始使用新的包装封装方式，即用户纸质封口取代了使用多年的塑料封装，苹果官方称这样做可以每年节省600吨的塑料。不过很多用户对于苹果这一新的包装设计也有担忧，就是容易被二手商贩进行后封的操作。
苹果iPhone 13即将发布，iPhone 12价格出现大幅跳水。9月4日消息，有记者走访了深圳华强北手机店，发现iPhone 12降幅超过了千元以上。一家华强北渠道商对记者表示，iPhone 12 128GB版本在苹果官网售价为6799元，本店5400元就可以拿到，这相当于直降近1400元。据记者调查，今天的华强北苹果手机批发行情价：白色款128GB iPhone 12批发价为5680元，比苹果官网便宜了1119元。一款蓝色64GB版本iPhone 12批发价为5120元，比苹果官网便宜
近两天，说到科技数码领域最火的无疑是iPhone 13，甚至普通用户也都iPhone 13的各种信息在朋友圈等平台刷屏。需要注意的是，继此前iPhone取消充电头减小包装之后，苹果今年再次以环保名义对包装进行简配，连塑封膜都直接取消了。今天一大早，有博主曝光了iPhone 13系列的全新包装，其中显示苹果确实已经取消了包装盒外层的塑封膜，纸盒直接暴露出来，封口改用纸质撕拉式设计，仅需轻轻一拉，即可打开。但是，此次为了环保”的改动?
不少用户已经拿到了iPhone13新机，首先第一步要做的事情就是将旧iPhone上的数据导入到新的iPhone13上，那么有哪些方法可以快速将数据导入呢，我们来看下具体的操作。
苹果iPhone13手机将在9月24日正式发售，届时也有很多用户预订的iPhone13手机将拿到手，那么今年的iPhone13要怎么检查是不是原封的，从哪里可以查看是否原封、非二手呢，我们来看下具体的方法。
苹果iPhone13手机于9月15日凌晨正式发布，今年不仅所有版本起步容量为128GB，甚至还比去年iPhone12更便宜，加入的新配色也十分令人讨喜，那么今年的iPhone13有哪些新功能，升级的地方是什么呢，我们来一起了解下。
苹果iPhone13手机对比iPhone12升级了什么，两款手机具体有哪些区别呢。对于想要换机的用户而言，肯定想要知道两款手机在配置参数以及功能方面的不同，这里我们来看下两款手机具体不同的介绍。
苹果今天开始预购最新的iPhone13智能手机。今年所有四款机型都将上市，不像去年iPhone12系列成双上市。该在线商店将于UTC中午12点（太平洋标准时间上午5点、纽约上午8点、伦敦下午1点和印度下午5:30）开业。第一波包括30个国家和地区，发货(或从实体店收集设备)将在一周内开始，即9月24日。第二波市场必须等到10月1日才有机会预购这些设备，7天后，即10月8日，将再次开始发货。苹果商店目前正在关闭，所以你甚至不能购买更旧的设备
9月21日晚，苹果iPhone13系列开箱视频正式解禁，和上代相比，iPhone13系列在刘海，相机方面都有一些变化。而其中，令人感知最明显的升级可能是续航。
苹果iPhone13系列有四款不同的型号，其中iPhone13和iPhone13Pro都是6.1英寸，但是价格相差了2000元，这两款手机的参数配置有哪些不同，具体的区别是什么呢，我们来看下具体的不同之处介绍。
苹果iPhone13手机在9月24日正式发售，在这一天预订的第一批iPhone13系列手机的用户将陆续收到新手机，同时线下门店也将有新机展示，那么iPhone13系列哪一个颜色最好看，购买后保值最高呢，我们来一起看下吧。
苹果iPhone13系列手机即将在9月15日凌晨发布，目前有很多人关心iPhone13有几种颜色可以选择，今年新配色又是哪些，下面我们来了解下iPhone13系列手机可能会有的几种颜色介绍。
今日凌晨，苹果发布了iPhone13系列、iPad mini 6、iPad 2021（iPad9）、Apple Watch Series7等新品。其中，大家最关注的iPhone13系列“加量又减价”，入门存储容量提升至128GB，并新增512GB选项，还配备了比前作小20%的刘海，以及更大容量的电池。
苹果预定的9月活动终于到了，我们期待看到新的iPhone13系列。派对于太平洋标准时间上午10点/美国东部时间下午1点/格林威治时间下午5点/美国东部时间晚上10:30开始，您可以从下面嵌入的视频流观看智能手机将成为此次展会的明星，我们将看到不少于四款设备——iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。苹果手表系列7也可能以两种不同的尺寸出现——41毫米和45毫米在"可能"的角落里坐着AirPods 3、iPad mini 6?
再过不久，iPhone 13将正式发布，而率先曝光的是iPhone13官方保护壳。据媒体报道，目前疑似iPhone 13 硅胶保护壳和真皮保护壳的照片流出。
苹果iPhone13系列手机今年在屏幕方面进行了巨大的升级，包括iPhone13Pro和iPhone13 ProMax支持了120Hz的刷新率屏幕，那么很多用户想要知道iPhone13手机有没有息屏显示的功能，如果有的话要在哪里设置开启。
苹果iPhone13系列手机在9月17日开始预购，并在9月24日正式上市发售。不少用户想要在门店体验新机后再决定购买，那么什么时候在门店会上架iPhone13手机呢，这里我们来看下具体的介绍。
苹果iPhone13系列手机一共有多少种颜色可以选择，今年最热门的颜色是哪几款呢。苹果每一年的iPhone手机都会推出至少一种主打颜色，比如前一年的墨绿、去年的蓝色，都是主打颜色，几乎每一次的主打颜色都成为热门，今年iPhone13手机的主打颜色会是哪一种，我们来一起看下吧。
苹果iPhone13系列手机将在9月15日凌晨正式发布，今年的最大的更新就是高端型号增加了120Hz高刷新率，在玩游戏和看视频的时候会有较大的提升，相信很多人会因为这一升级买iPhone13手机。那么今年的iPhone13系列怎么抢会容易抢到呢，这里我们来看下具体的攻略。
苹果一年一度最重要的产品之一的iPhone今年将迎来iPhone13系列，预计会在北京时间9月15日凌晨正式发布，那么这款手机会在什么时候开始接受预定，上市时间又是什么时候呢，这里我们来一起看下具体的预约和上市介绍。
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