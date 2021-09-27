iPhone13新包装已被华强北破解 像手机贴膜一样简单

要买iPhone13的注意了!9月27日，有网友曝光了一段视频，视频显示iPhone13新包装已被华强北破解。

其进行的包装后封看起来与原装并无不同而且操作像贴手机膜一样简单。

这意味着后续市场上可能会出现后封机器冒充原封产品，难以分辨真假。

建议大家认准官网，第三方原装国行很有可能是翻新机。