英雄联盟S11世界赛抽签结果一览 S11总决赛抽签分组结果

英雄联盟在8月27日开启了免费的英雄更新，很多玩家还不清楚本周的免费英雄有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。召唤师免费英雄汇总:大乱斗免费英雄汇总:F:什么是每周免费英雄呢?Q:什么是每周免费英雄呢?就算你没有买英雄，在游戏中也有数个免费英雄可以使用。免费英雄会在每周五轮换，这样大家不用花钱也能体验到不同英雄带来的乐趣。为了提升游戏体验，并让玩家体验到更多的游戏内容，每周轮换的周免英雄数量调整为游戏整体英?