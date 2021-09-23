英雄联盟S11世界赛抽签结果一览 S11总决赛抽签分组结果

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英雄联盟S11世界赛抽签结果一览 S11总决赛抽签分组结果

2021-09-23 11:01 · 稿源：站长之家

英雄联盟最近的抽签结果正式的出炉了，很多玩家还不清楚本次抽签结果到底是怎么样，下面就来为大家分享一下英雄联盟S11世界赛抽签结果一览。

一、入围赛分组

A组:HLE、LNG、INF、PCE、RED

B组:BYG、C9、UOL、GS、DFM

英雄联盟S11 抽签结果公布： 2021 全球总决赛抽签分组一览[多图]图片1

二、小组赛分组

A组:DK、FPX、RGE

B组:EDG、100T、T1

C组:PSG、FNC、RNG

D组:MAD、GEN、TL

英雄联盟S11 抽签结果公布： 2021 全球总决赛抽签分组一览[多图]图片2

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