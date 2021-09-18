三星Galaxy S22可能尺寸变小 同时配备3700mAh电池

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:三星GalaxyS22系列很容易成为最近最受期待的设备之一。S22系列预计将于2022年初的时候正式发布。现在科技博主Ice Universe透露，入门款三星 Galaxy S22——将配备3700毫安时的电池，同时尺寸也可能变小。

（Galaxy S21+，图源：三星官网）

Ice Universe 表示，S22在长度、宽度和厚度上都将比 iPhone13更小，目前刚刚发布的iPhone13的尺寸为146.7 x71.5 x7.7 毫米。

S22入门款的型号也有可能成为近阶段发布的小型旗舰级安卓手机。三星上一次推出类似的产品是屏幕尺寸为5.8英寸的S10e。S22的尺寸可能会比S10e更大一些，但屏幕尺寸可能为6.06英寸。

按照如今安卓旗舰手机的标准，S22不仅尺寸很小，电池容量也会很小，特别是考虑到为旗舰手机的处理器提供续航，那么电池可能不太耐用。然而，考虑到这款手机将非常紧凑，实际上比最近发布的 iPhone13 更便于携带，因此尺寸非常合理。

另外，S22入门款型号的充电速度可能是25W，同系列较大尺寸的S22+ 和 S22 Ultra有望支持45W的充电速度。

目前有关三星Galaxy SS系列其他的配置信息包括，S22+会使用三星不会使用GN1和GN2相机传感器，而是更先进的ISOCELL GN5相机传感器。同时海外版本会使用骁龙898处理器，韩国国内则使用三星自家的处理器。不出意外的话，三星S22系列预计将在下个月投入批量生产，并可能从2022年1月开始上市。