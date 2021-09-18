手机预售火热 股价却跌了 苹果市值一夜蒸发457亿美元

苹果公司今天表示，该公司仍在权衡是否对上周的Epic诉苹果反垄断裁决提出上诉。在与记者的通话中，一位代表说，苹果仍在评估其法律选项，尚未就其下一步作出决定。这一立场与Epic形成鲜明对比，后者昨天高调宣布打算上诉。苹果公司重申了它上周采取的立场，认为该裁决是一个近乎完全的胜利。法官Yvonne Gonzalez Rogers驳回了Epic的10项索赔中的9项，包括要求iOS允许第三方应用商店和支付赔偿。她裁定Epic为违反其开发者合同支付赔