手机预售火热 股价却跌了 苹果市值一夜蒸发457亿美元

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:9月17日晚间，苹果iPhone13系列手机开始在苹果官网和各大电商平台开启预售，并在几分钟内就被抢空。苹果官网出现页面卡顿等状况，随后显示正在更新中。
然而，和iPhone13预售火热相反的是，苹果的股价却跌了。截至9月17日收盘，苹果股价跌1.83%，报价146.06美元，目前总市值为2.41万亿美元，市值蒸发457亿美元（约合2956亿元）。
业内分析表示，苹果发布新品期间，股价下跌其实是历年定律，或和创新度没有超出市场预期有关。
站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:9月17日晚间，苹果iPhone13系列手机开始在苹果官网和各大电商平台开启预售，并在几分钟内就被抢空。苹果官网出现页面卡顿等状况，随后显示正在更新中。
然而，和iPhone13预售火热相反的是，苹果的股价却跌了。截至9月17日收盘，苹果股价跌1.83%，报价146.06美元，目前总市值为2.41万亿美元，市值蒸发457亿美元（约合2956亿元）。
业内分析表示，苹果发布新品期间，股价下跌其实是历年定律，或和创新度没有超出市场预期有关。
苹果税”规则要修改了，App Store或将大幅缩水。当地时间周五，美国加州法院对苹果公司与游戏开发商Epic Games公司的诉讼案作出了裁决不得强迫开发商使用应用内支付，要求苹果允许App开发商将用户引导至第三方支付系统，该法令将于12月生效。受此消息影响，苹果股价周五收跌3.31%，报148.97美元，市值蒸发约850亿美元（约5477亿人民币），创下5月4日以来的最大跌幅。事实上，苹果此前已经做出了让步。上周，迫于监管机构的压力，苹
图1：纳指跌0.87%，报收15115.49点凤凰网科技讯 北京时间9月11日消息，投资者对未来经济增长的担忧，打压美股走低，标普500指数连续第五天下跌。本周道指累计下跌2.2%，标普500指数下跌1.7%，纳指下跌1.6%。截至收盘，道指跌271.66点，跌幅为0.78%，报收34607.72点；标普500指数跌34.7点，跌幅为0.77%，报收4458.58点；纳指跌132.76点，跌幅为0.87%，报收15115.49点。美国主要科技巨头多数下跌：图2：美国主要科技巨头中国主要科技
苹果股价本周一收于153.12美元的历史新高，市值也超过了2.5万亿美元。因为有报道称苹果可能会获得来自谷歌的约150亿美元，让谷歌浏览器成为iOS平台上的默认搜索引擎。同时苹果公司正准备发布包括iPhone13在内的一系列新产品，这都成为近期苹果股价上涨的重要因素。
据外媒报道，苹果的股票正在上涨。这家公司的股价在交易中突破154美元，周四收盘时创下153.65美元的历史新高并打破了周一创下的纪录。苹果股价收盘上涨1.14美元，涨幅0.75%，盘中一度触及154.72美元，略低于周三创下的154.98美元的盘中高点。苹果市值2.54万亿美元，仍是世界上最有价值的公司，领先于其他科技行业巨头微软和Alphabet。苹果还公布了跟该公司在数字身份计划上合作的第一批州的详细信息。据悉，亚利桑那州和乔治亚州将
在库克接任苹果公司掌门人的十年里，在各种质疑声中，库克一手将苹果发展成为全球市值最高的公司，截至发稿，2.54万亿美元的总市值，让全球各大科技公司望尘莫及。据媒体报道，苹果股价在周四收盘时创下153.65美元的历史新高，打破周一创造的纪录。据悉，苹果股价收盘上涨1.14美元，涨幅0.75%，盘中一度触及154.72美元，离周三创下的154.98美元的盘中高点仅差一点。为何苹果公司股价能连续创下历史新高，或许这与即将发布的iPhone
万众期待下，今天凌晨苹果正式发布了iPhone 13系列，虽然外观、功能并未有大的创新，但凭借罕见的增量减价的策略，依然让不少网友直呼十三香”。据了解，Phone13系列不仅取消了64GB版本，而且定价有所下调，128GB版本售价分别下调800元、800元、500元、300元。具体来看，今年iPhone 13 mini起步容量为128GB，售价5199元，而去年iPhone 12 mini的128GB版本售价为5999元，降价800元。iPhone 13 128GB售价5999元，去年iPhone 12 128GB
凤凰网科技讯 北京时间8月25日消息，美国当地时间2011年8月24日（北京时间8月25日），蒂姆库克(Tim Cook)被任命为苹果公司CEO。在iPhone、iPad以及Apple Watch销量飙升的带动下，苹果股价已经飙升了1022%。在库克担任苹果CEO期间，苹果市值增加了2万亿多美元。当他接手苹果时，苹果市值只有3490亿美元，而现在已经达到2.45万亿美元。与此同时，苹果还进入了新的产品领域，推出了Apple Watch和其他服务，涵盖电视、健身以及手游订阅
今天凌晨，苹果公司举行2021年秋季新品线上发布会。由于新品变化不大，没有太多亮点，苹果股价收跌近1%，报148.12美元，盘中一度跌超1.5%。
凤凰网科技讯北京时间9月15日消息，虽然发布了包括iPhone 13在内的多款新设备，但今天苹果股价下跌1.43美元，跌幅为0.96%，报收于148.12美元，盘中一度探底146.91美元，这意味着苹果没有打破新款iPhone发布当天股价下跌的魔咒。彭博社汇编的数据显示，此前，苹果发布新款iPhone当天股价下跌占到发布次数的四分之三。除史蒂夫乔布斯（Steve Jobs）2007年发布第一代iPhone当天上涨8.3%外，新款iPhone发布当天苹果股价跌幅平均为0.8%?
十年前（2011年），史乔布斯辞去了苹果CEO一职，并正式任命蒂姆·库克为新掌门人。库克接手苹果时，苹果市值只有 3490 亿美元，而现在已经达到 2.45 万亿美元。
根据外媒CNBC的统计，苹果App Store2020年的收入达到了640亿美元，换算成人民币大概是4150亿元。这个数据看起来或许没什么概念，作为对比，当年已成为全球第四大手机厂商的小米，2020财年集团的总营收为2459亿元。
纳指跌0.45%，报收15037.76点凤凰网科技讯 北京时间9月15日消息，经济恢复的不确定性，以及公司税上调的可能性越来越大，对投资者心理造成负面影响，促使他们抛售股票，美股收跌。截至收盘，道指跌292.06点，跌幅为0.84%，报收34577.57点；标普500指数跌25.68点，跌幅为0.57%，报收4443.05点；纳指跌67.82点，跌幅为0.45%，报收15037.76点。美国主要科技巨头涨跌互现：美国主要科技巨头中国主要科技股大多数下跌：中国主要科技股中
据国外媒体报道，LG正在加强与核心客户苹果的联系，LG Display正在按计划扩大用于苹果智能设备的中小型有机发光二极体（OLED）的生产设施。
近日，苹果已经正式宣布将会在下周三的凌晨1点召开秋季发布会，这次发布会的最大主角就是iPhone 13系列，在苹果发布邀请函之后，相关话题就频频冲上热搜，可见热度之高。同时，在苹果宣布发布会时间之后，其常规交易中股价涨 2.39 美元，涨幅为 1.55%，报收于 156.69 美元，继上周五、上周四之后再创纪录，市值达到约2.59万亿美元。需要注意的是，得益于iPhone 13系列即将到来，投行方面认为苹果公司将继续上探，美国投行Baird在份
苹果公司今天表示，该公司仍在权衡是否对上周的Epic诉苹果反垄断裁决提出上诉。在与记者的通话中，一位代表说，苹果仍在评估其法律选项，尚未就其下一步作出决定。这一立场与Epic形成鲜明对比，后者昨天高调宣布打算上诉。苹果公司重申了它上周采取的立场，认为该裁决是一个近乎完全的胜利。法官Yvonne Gonzalez Rogers驳回了Epic的10项索赔中的9项，包括要求iOS允许第三方应用商店和支付赔偿。她裁定Epic为违反其开发者合同支付赔
据国外媒体报道，在苹果高管道格菲尔德（Doug Field）离职后，苹果公司任命软件主管凯文林奇（KevinLynch）来领导其“苹果汽车”项目。据外媒报道，本周早些时候，苹果高管道格菲尔德（Doug Field）离开了苹果，加入福特担任首席高级技术和嵌入式系统官。
上周外媒在报道中表示，苹果高管在接触亚洲的汽车制造商和供应商，焦点是探讨在全球芯片短缺、给汽车行业带来重大影响的大背景下，如何生产苹果汽车。
凤凰网科技讯 北京时间9月8日消息，苹果表示将于9月14日举办新产品发布会后，常规交易中股价涨2.39美元，涨幅为1.55%，报收于156.69美元，继上周五、上周四之后再创纪录，市值达到约2.59万亿美元。今年以来苹果股价已累计上涨18.1%，高于同期道指的14.7%。外界普遍认为届时苹果将发布新款iPhone。投资公司Wedbush分析师丹艾维斯（Dan Ives）星期二发表投资报告称，对供应链下半年生产计划的了解显示，iPhone产量将达到1.3亿至1.5亿
葛越表示，之前Apple就公布了一项雄心勃勃的计划，即在2030年之前全产业链和全产品生命周期实现碳中和。苹果的目标是， 通过生产持久耐用的产品，更加充分地利用好其中的原材料。苹果设立的另一项宏愿是，有朝一日Apple所有的产品和包装都只使用再生的和可再生的材料。
常规交易中Alphabet上涨18.38美元，涨幅为0.64%，报收于2909.39美元，创下有史以来新高，8月份涨幅累计超过7%。这将是Alphabet股价连续第8个月上涨，自2009年（连续上涨10个月）以来连续上涨时间最长。今年以来Alphabet股票回报率达到65%，远超其他大盘科技股，其市值也接近2亿美元，只有苹果、微软市值超过2万亿美元。
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