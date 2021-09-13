李佳琦公司新增经纪人服务 网友：这是要签约主播？

“轻轻柔柔的风，吹过我的胸口，你我却站在这离别的路口，没有一句挽留，没有一句借口，这影子在随着那时间溜走……”低沉而又轻柔的声音，略带伤情，传入我们耳底，牵动着每一个听众的心绪。雨儿，是KK直播平台上的一名才艺主播，她以唱歌为主，会唱的歌曲很多，能掌握不同风格的曲目，也总能完美地演绎出歌曲的情感，轻易调动着直播间用户的氛围。温文尔雅的她，受众多粉丝的喜爱，被人常亲昵地称呼为“小太阳”，时刻温暖着他人