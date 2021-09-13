李佳琦公司新增经纪人服务 网友：这是要签约主播？

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李佳琦公司新增经纪人服务 网友：这是要签约主播？

2021-09-13 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:企查查APP显示，近日，上海春琦瑞企业发展有限公司经营范围新增文化娱乐经纪人服务，或将签约艺人。

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据了解，上海春琦瑞企业发展有限公司成立于2021年5月，法定代表人为李佳琦母亲李文利，公司实控人、最终受益人为李佳琦，最终受益股份99%。

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此前，商务部和市场监管总局联合发布了《关于国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）评审结果》，共确定了15个试点城市和95家试点企业，李佳琦公司成国标试点单位，是直播行业里唯一一个国标试点单位入选企业。

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