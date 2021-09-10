快手电商启动“116品质购物节”商家和主播多项扶持力度翻倍

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日，“燃·2021快手电商116商家大会”在杭州举行，并公布了公布了今年“116品质购物节”（以下简称“116”）的商家激励策略。

据悉，今年快手“116品质购物节”将从10月20日持续至11月11日，主题为“实在好生活”。快手电商产品负责人六郎表示，相较去年，快手电商将在大促期间拿出3倍流量扶持、3倍商家激励基金、6倍消费者购物福利以及千万服务商激励。

具体来说，针对主播，快手电商针对不同梯度主播推出了“116超级主播挑战计划”、“116BigDay挑战计划”以及“主播排位赛”。各行业头部主播可享受BigDay专属流量包、投放返点支持、互动流量加持等，新主播则可享受专门的大促版红利计划。

而对于品牌方来说，除了独立的激励计划，还可享受“品牌嗨购日”专属流量。另外手电商推出了“超级品牌日”，参与品牌可获得直播间定制玩法及快手全网资源矩阵支持，平台流量和现金补贴。

另外，快手电商负责人笑古还在表示，快手电商将继续坚持大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商的战略。到2021年二季度，好物联盟电商GMV（成交总额）增加近90%，“快手小店信任卡”覆盖超97%用户。

笑古透露，相比于半年前，品牌数量增长150%，品牌类商品GMV增长超731%，10个垂类品牌GMV增长超100%;2021年上半年，在快手电商上，高线城市电商购买用户占比35%，贡献超过33%的GMV;2021二季度，新消费人群（90后、00后）贡献了超过30%的交易量。