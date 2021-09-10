腾讯视频已上线选集解锁 网友：换汤不换药

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 腾讯视频最新资讯 > 正文

腾讯视频已上线选集解锁 网友：换汤不换药

2021-09-10 11:50 · 稿源：站长之家

昨日中国消费者协会发文，对视频平台超前点播模式进行了批评，表示超前点播重自愿，逐集限制要取消。

现在，腾讯视频调整了规则，原先超前按集点播改成了选集解锁。

超前点播.jpg

另外，报道称爱奇艺、优酷也在研究开发超前点播单集可选的功能，预计不久后就会上线。

不过，网友对此似乎并不买单，表示想要的是取消超前点播。对此你怎么看?

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯视频将调整超前点播规则 支持用户选集解锁

    不久前，因《扫黑风暴》超前点播模式必须按顺序付费解锁，腾讯视频被上海市消保委点名涉嫌捆绑销售。就在刚刚，腾讯视频发布优化超前点播服务的声明回应称，会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。

    腾讯 腾讯视频 扫黑风暴

  • 曾被消保委点名批评！腾讯视频上线超前点播选集解锁

    前不久，在被上海市消保委批评后，腾讯视频明确表示会调整超前点播的解锁规则。今日，经过笔者测试，目前热播剧《云南虫谷》的超前点播已可以进行选集解锁了。据报道，此前，上海消保委指出，腾讯视频超前点播中规定必须按顺序解锁剧集，消费者无法选择想观看的剧集，如：想超前点播看23集，必须先买20、21、22集，原本只需要花3元钱就能看，现在必须要花12元钱才能看到23集。上海市消保委表示，腾讯视频的超前点播既然是按集收费?

  • 腾讯视频：调整超前点播解锁规则 支持用户选集解锁

    如今，视频平台上热门影视剧超前点播几乎已成为“标配”。但超前点播在推广过程中，始终伴随着巨大的争议。今天，腾讯视频官方公众号更新博文，表示会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁，在保障消费者权益的同时，让用户享受到更具个性化的追剧体验。公告原文：近期，腾讯视频的超前点播“逐集解锁”的规则受到了社会的广泛关注，上海市消保委也提出了相关意见，腾讯视频对此高度重视。在听取了广大消费者和上海市消保委的意见后

    腾讯 公众号 推广

  • 腾讯视频：会尽快调整超前点播解锁规则 支持选集解锁

    近期，腾讯视频的超前点播“逐集解锁”的规则受到了社会的广泛关注，还遭上海市消保委点名。对此，腾讯视频发布声明回应称，会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。

    腾讯

  • 上海消保委点名扫黑风暴超前点播 腾讯视频涉嫌捆绑销售

    上海消保委点名扫黑风暴超前点播。据“上海市消保委”微信公众号消息，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中规定必须按顺序解锁剧集。上海市消保委认为，消费者依法享有选择权。腾讯视频在《扫黑风暴》的超前点播中，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。

    腾讯视频 扫黑风暴

  • 腾讯视频《扫黑风暴》超前点播被批 上海消保委：涉嫌捆绑销售

    最近热播的电视剧《扫黑风暴》，因超前点播被上海消保委点名批评。据了解，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。

    腾讯视频 扫黑风暴 超前点播

  • 腾讯视频优化超前点播 爱奇艺宣布跟进：15号前上线

    最近腾讯视频上的《扫黑风暴》电视剧热播，腾讯的超前点播模式再次引发热议。在被点名后，腾讯今天宣布优化超前点播，开放逐集解锁”，现在爱奇艺也跟进了。9月1日晚，@爱奇艺微博发布公告称，此前我们已经关注到用户对于超前点播单集点播可选的建议，相关功能已在开发中，预计本月15号前上线。此前腾讯视频发布声明称，近期，腾讯视频的超前点播逐集解锁”的规则受到了社会的广泛关注，上海市消保委也提出了相关意见，腾讯视频对?

    腾讯 爱奇艺 优酷

  • 《扫黑风暴》超前点播遭吐槽 腾讯视频：将调整规则 支持用户选集解锁

    近日，腾讯视频独播的《扫黑风暴》超前点播规则引发争论。上海市消保委认为，腾讯视频的超前点播既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集，所谓按顺序解锁观看”涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。对此，今天下午，腾讯视频发布关于优化超前点播服务的声明称，为提升用户体验，腾讯视频会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。上海消保委回应称，对腾讯视频的承诺改进表示支持，同时希望有类似情况的其他平台也能

    腾讯 爱奇艺 优酷

  • 网友爆料海外版《扫黑风暴》无超前点播腾讯视频否认

    尽管有不少用户对超前点播不满，但各大视频平台依旧我行我素，近两年来，爱奇艺、腾讯视频等均有热门剧集使用该收费服务模式。比如最新腾讯视频独家播主的《扫黑风暴》，即使是VIP会员也需要再付费才可观看超前点播”的内容，且必须按顺序解锁剧集。此举引发不少消费者不满。8月31日，有网友在微博爆料称，近日腾讯视频上线的电视剧《扫黑风暴》在海外版播放是没有超前点播的，也就是说买一次vip就行，不用再额外花钱，也不存在会?

    腾讯 新浪 微博

  • 腾讯视频修改超前点播规则：孙红雷主演《扫黑风暴》播放破40亿

    9月4日消息，据腾讯视频官方消息，由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的热播电视剧《扫黑风暴》累计播放量突破40亿大关，距离30亿播放量仅过去不到一周。虽然热度奇高，但腾讯视频的超前点播策略还是遭到了不少用户的吐槽。此前，微博CEO王高飞发文表示，腾讯视频《扫黑风暴》超前点播每天都要支付一次，就不能一次性付费每天都看么？上海市消保委认为，腾讯视频的超前点播既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集，所?

    腾讯 微博 爱奇艺

  • 律师谈腾讯视频《扫黑风暴》超前点播：违反《消费者权益保护法》

    近日，由孙红雷、张艺兴、刘奕君等主演的《扫黑风暴》正在热播中，这部电视剧在腾讯视频独播。值得注意的是，腾讯视频对《扫黑风暴》采取了超前点播的更新方式。需要一提的是，腾讯视频《扫黑风暴》的超前点播还有一个规定：必须按顺序解锁剧集。这意味着如果想跳集买超前点播是不行的，必须按照顺序一集一集购买，超前点播每集3元钱。如：想超前点播看23集，必须先买20、21、22集，原本只需要花3元钱就能看，现在必须要花12元钱才

    腾讯

  • 腾讯视频将支持超前点播选集解锁 上海市消保委：希望优酷爱奇艺等跟进

    针对腾讯视频将支持超前点播选集解锁一事，上海市消保委在官方微信公众号表示支持，同时希望有类似情况的其他平台也能够积极跟进，并点名了优酷、爱奇艺等。

    腾讯 爱奇艺 优酷

  • 微博CEO王高飞观看《扫黑风暴》：吐槽腾讯视频超前点播每天都要支付一次

    8月25日晚间，微博CEO王高飞发文表示，腾讯视频《扫黑风暴》超前点播每天都要支付一次，就不能一次性付费每天都看么？有网友给王高飞支招：你把腾讯买下来随便看。近期随着电视剧《扫黑风暴》的热播，有关这部电视剧的话题一直不断。网上甚至流传出了《扫黑风暴》的盗版全集，有多位用户声称手握27集《扫黑风暴》资源，以6元左右价格售卖。网络流传的截图显示，泄露到全网的版本为送审样片版本。对此腾讯视频第一时间报案，追查盗?

    腾讯 王高飞 微博

  • 孙红雷主演《扫黑风暴》腾讯视频播放量破30亿 超前点播遭吐槽

    据灯塔专业版数据显示，由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的热播电视剧《扫黑风暴》累计播放量突破30亿大关，该剧在灯塔热度持续排名TOP1。距离突破20亿播放量，仅仅过去不到一周。虽然热度奇高，但腾讯视频的超前点播策略还是遭到了不少用户的吐槽。此前，微博CEO王高飞发文表示，腾讯视频《扫黑风暴》超前点播每天都要支付一次，就不能一次性付费每天都看么？死后，上海消保委点名《扫黑风暴》，认为超前点播涉嫌捆绑销售。据上?

    腾讯 微博 王高飞

  • 腾讯否认海外无超前点播

    今日，一则“腾讯视频海外版《扫黑风暴》无超前点播”的消息在网上流传。该消息称，腾讯视频海外版用户只需买一次vip就可享受超前点播服务，无需额外购买，也不存在会员专属广告。

    腾讯 腾讯视频 超前点播

  • 中消协：视频平台不应向VIP老会员收取超前点播

    近期视频平台VIP会员服务和超前点播机制引发社会热议，不少消费者对平台满含套路的操作表示质疑和不满。对此，中消协发表观点称，视频平台不应向VIP老会员收取超前点播费，不得为收取超前点播费用故意减慢视频更新节奏。

    腾讯 爱奇艺

  • 被点名批评后腾讯视频上线“选集解锁”

    站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:此前，上海市消保委认为，腾讯视频的超前点播既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集，所谓按顺序解锁观看”涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。在被上海市消保委批评后，为提升用户体验，腾讯视频会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。今日，站长之家登录腾讯视频看到，正在热播的《云南虫谷》的超前点播已经可以选集解锁了。

    腾讯视频 超前点播 视频VIP

  • 索赔1亿！腾讯视频起诉抖音侵权，进展来了

    8月17日，腾讯视频以侵犯著作权及不正当竞争为案由，将抖音诉至北京知识产权法院。腾讯视频请求判令抖音方面删除、过滤、拦截平台上的侵权《扫黑风暴》的视频，停止通过抖音传播涉案侵权视频谋取不正当利益的行为，同时要求抖音赔偿经济损失及维权支出共计1亿元。

    腾讯视频 抖音 影视侵权

  • 腾讯视频崩了 大批网友无法看剧崩溃！官方回应：正在紧急扩容

    今日晚间，大批网友在微博反映，腾讯视频无法打开，自己追的剧无法观看。随后，腾讯视频崩了”登上热搜。对此，有网友表示，还以为是自己的网络不好。怪不得我说找不到选集了！！我还把手机和腾讯视频都重启了一遍！”还有网友表示：我刚充完会员要看电视发现电视剧怎么也打不开了，我还以为是网络不好关了又开还是不得！结果崩了！就有点无语了！”目前，许多网友都在催促腾讯赶紧修复bug。刚刚，腾讯视频官方回应称，目前后台正?

    腾讯 微博

  • 弹窗无关闭按钮！腾讯视频《扫黑风暴》被指VIP也得看N个广告

    近日，由孙红雷主演的《扫黑风暴》再腾讯视频独家播出，该剧口碑不错。不过VIP也得看广告、弹窗无法关闭、超前点播还不能跳集点播等一系列商业行为引发热议。9月1日消息，据中国新闻网报道，记者调查发现，8月31日晚，在用户是VIP会员无点播的情况下，《扫黑风暴》更新第24集，片头结束后插入了3个广告，分别为同程旅行、君乐宝奶粉、达喜胃药广告。另外，在观看过程中，插入999皮炎平广告。值得注意的是，该弹窗无关闭”按钮。此?

    腾讯 同程 爱奇艺
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM