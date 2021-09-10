腾讯视频已上线选集解锁 网友：换汤不换药

近日，由孙红雷主演的《扫黑风暴》再腾讯视频独家播出，该剧口碑不错。不过VIP也得看广告、弹窗无法关闭、超前点播还不能跳集点播等一系列商业行为引发热议。9月1日消息，据中国新闻网报道，记者调查发现，8月31日晚，在用户是VIP会员无点播的情况下，《扫黑风暴》更新第24集，片头结束后插入了3个广告，分别为同程旅行、君乐宝奶粉、达喜胃药广告。另外，在观看过程中，插入999皮炎平广告。值得注意的是，该弹窗无关闭”按钮。此?