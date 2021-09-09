vivo x70系列手机发布 全系标配蔡司光学镜头售价3699起

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vivo x70系列手机发布 全系标配蔡司光学镜头售价3699起

2021-09-09 21:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:今日晚间，vivo举办新品发布会，发布了X70系列手机，它们分别是 vivo X70、vivo X70Pro、vivo X70Pro +。

vivo X70系列全系标配蔡司光学镜头+蔡司T * 镀膜，可增强可见光通过率，提高画质并准确还原物体色彩，同时降低反射率，改善鬼影杂散光等负面效果。

其中，vivo X70  搭载了天玑1200旗舰5G芯片、4400mAh大电池，后置配备了4000万像素大底微云台主摄。

vivo X70Pro搭载了5nm旗舰芯片Exynos1080。

vivo X70Pro+搭载骁龙888+芯片，配备了4500mAh电池，支持50W无线充电及10W无线反向充电，跑分高达87w。

值得一提的是，vivo X70Pro以及vivo X70Pro +还配备了索尼大底芯片IMX766V、以及vivo自主研发的专业影像芯V1通过NR智能降噪、MEMC智慧插帧以及相关算法使得影像实力的显著提升。

vivo X70Pro+在轻薄的机身内嵌入了5000W像素大底微云台主摄+1200W像素专业人像镜头+4800W像素超广角镜头+800W像素潜望式超远摄的后置四摄影像系统。

屏幕方面，vivo X70Pro+采用6.78英寸2K·E5超感自由屏，支持最高300Hz 触控采样率、1000Hz 的瞬时采样率峰值及10bit 色阶，支持全新的 MicroLens 光刻技术和1-120Hz 的 LTPO 自由帧率。

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售价方面:

vivo X70售价3699元（8GB+128GB），3999元(8GB+256GB)，4299元(12GB+256GB);

vivo X70Pro售价4299元（8GB+128GB），4599元(8GB+256GB)，4799元(12GB+256GB)，5299元(12GB+512GB);

vivo X70Pro+售价5499元（8GB+256GB），5999元(12GB+256GB)，6999元(12GB+512GB)。

vivo X70 8GB+128GB 星云 5G手机 蔡司光学镜头 大底微云台主摄 高跑分旗舰芯片 双模5G全网通手机 iqoo
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￥3699


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