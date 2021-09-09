vivo x70系列手机发布 全系标配蔡司光学镜头售价3699起

今晚19:30，vivo X70系列发布会如期而至，官方率先就公布了vivo X70系列的外观。根据官方介绍，vivo X70 Pro拥有独白、至黑、星云三款配色，其中独白和至黑均为纯色设计，这也是目前业内少有的纯色方案，白色机身非常干净、纯洁，相比于目前业内流行的渐变色更加纯粹。另外，至黑与星云还采用了萤石AG工艺，可在不同的光线下散发不同气质，触感丝滑的同时，给你奇异而浪漫的视觉体验。值得一提的是，除了更加纯粹的色彩方案，vivo