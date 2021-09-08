京东物流将在双11期间推出智能商务仓 减少交付节点

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京东物流将在双11期间推出智能商务仓 减少交付节点

2021-09-08 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:近日，京东物流宣布将在双十一期间推出融合大数据应用、科学算法的智能商务仓

智能商务仓的好处在于，它能通过预测算法建立动态仓网，合理分仓，智能选品，做到全链路数字化自动预警协同，减少交付节点，实现仓运配一体化高效服务。

目前，该智能商务已覆盖食品饮料、美妆个护、医疗保健、母婴，宠物生活、家居日用、3C数码等多种品类。

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