京东物流将在双11期间推出智能商务仓 减少交付节点

为打通商品流通的“最后一公里”，沃尔玛已于本周一宣布，其计划向其它企业提供物流和送货服务。显然，这家连锁零售巨头希望通过名为“GoLocal”的新计划，与亚马逊在另一个衍生领域展开竞争。尽管尚不知晓更多细节，但沃尔玛确实表示将提供“极具竞争力的价格”，并且已同政府和企业零售客户签订了多项协议。沃尔玛在接受 TheVerge 采访时称，定价将基于客户的需求、以及预期的服务水平。由 GoLocal 官网页面可知，客户将能够直接