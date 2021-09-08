京东物流将在双11期间推出智能商务仓 减少交付节点

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:近日，京东物流宣布将在双十一期间推出融合大数据应用、科学算法的智能商务仓。
智能商务仓的好处在于，它能通过预测算法建立动态仓网，合理分仓，智能选品，做到全链路数字化自动预警协同，减少交付节点，实现仓运配一体化高效服务。
目前，该智能商务已覆盖食品饮料、美妆个护、医疗保健、母婴，宠物生活、家居日用、3C数码等多种品类。
站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:近日，京东物流宣布将在双十一期间推出融合大数据应用、科学算法的智能商务仓。
智能商务仓的好处在于，它能通过预测算法建立动态仓网，合理分仓，智能选品，做到全链路数字化自动预警协同，减少交付节点，实现仓运配一体化高效服务。
目前，该智能商务已覆盖食品饮料、美妆个护、医疗保健、母婴，宠物生活、家居日用、3C数码等多种品类。
9 月 1 日，“ 2021 世界5G大会5G应用设计揭榜赛”在北京揭幕，展锐联合京东物流申报的5G融合创新方案“京东物流5G全连接智能仓”，荣获5G应用设计揭榜赛一等奖。世界5G大会，是由国家发改委、科技部、工业和信息化部共同主办的全球首个5G领域的国际性盛会，5G应用设计揭榜赛是世界5G大会的重要板块，旨在挖掘具有商业前景的行业应用，展示和推广最优秀的5G技术产品、应用案例和解决方案，树立行业应用标杆。5G带来的高速率、低时?
日前，京东物流宣布与沃尔沃汽车正式签署战略合作协议。根据协议内容，双方将秉承为客户提供极致服务的共同价值理念，围绕全国售后供应链仓网规划、预测补调、末端配送等多领域展开深度合作，携手打造中高端车企售后一体化供应链服务新标杆。根据此次战略合作，双方将进一步整合供应链物流资源，通过优化售后配件供应网络的布局，使库存更加前置且更接近经销商，可最大程度匹配经销商的需求进行灵活的仓网布局并实现动态调整，还能
【TechWeb】8月11日消息，日前，京东物流与沃尔沃汽车正式签署战略合作协议。根据协议内容，双方将 围绕全国售后供应链仓网规划、预测补调、末端配送等多领域展开深度合作，携手打造中高端车企售后一体化供应链服务新标杆。根据此次战略合作，双方将进一步整合供应链物流资源，通过优化售后配件供应网络的布局，使库存更加前置且更接近经销商，可最大程度匹配经销商的需求进行灵活的仓网布局并实现动态调整，还能利用大数据构建智?
京东拟以每股4.35港元的价格收购中国物流资产控股权，该交易最早将在周五宣布。对此，中国物流资产和京东暂未回应。
亿邦动力获悉，2021年天猫美妆洗护双11商家大会正式召开，针对2021年天猫双11活动重点玩法、策略进行了介绍。
凤凰网科技讯 8月23日消息，京东物流股份有限公司（股票简称“京东物流”，2618.HK）发布上市后首份半年度业绩公告。财报显示，上半年京东物流营收484.72亿元，同比增长53.7%；上半年非国际财务报告准则亏损15.01亿元，去年同期盈利19.82亿元。从收入结构来看，中外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%；一体化供应链客户收入336亿元，成为京东物流营收的重要支撑。这标志着，京东物流一体化供应链物流服务得到客?
8月23日消息，京东物流发布上市后首份半年度业绩公告。财报显示，2021年上半年，京东物流实现总收入485亿元，同比增长53.7%，其中外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%。
阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪在阿里妈妈m峰会上正式公布了今年双11节奏。吹雪介绍，今年双11和去年一样，依旧保持「双节棍」的节奏设计，分两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月1——3日和11月11日。
2021 年 8 月，国家统计局数据表明，我国社会消费品零售总额年均增长8.4%，1— 7 月全国实物商品网上零售额环比增长基本持平，占社会消费品零售总额的23.6%。线上流量红利逐渐趋于稳定，线下渠道越发成为消费品牌必争之地。舟谱数据认为，在庞大的线下零售市场中，蕴含着更多的机会与挑战。作为快消产业线下流通渠道中关键一环的经销商，正面临着仓配效率如何升级，运营成本如何降低等难题。通过数字化转型升级，实现仓配作业流程?
8月18日，能链NewLink宣布完成E轮20亿人民币战略融资，领投方为招商局资本，中金资本等老股东继续跟投。本轮融资由母公司能链融资、子公司能链物流独立融资和能源资产管理基金设立三部分构成。截至目前，2021年能链融资总额超过40亿元人民币。招商局资本成立于2012年，系招商局集团投资业务的管理与发展平台，由招商局集团与普洛斯集团共同控股，目前管理规模近3000亿人民币，是国内私募股权投资行业重要的头部管理机构。招商局资?
2021 年3 月30 日，易流科技“双塔”产品发布会在上海成功举办。在这次发布会上，易流科技给业界带来了“数治化”的发展理念，即更高水平的业务治理是技术应用的终极目标，前沿技术必须结合供应链物流的实际，并将技术和场景业务充分融合，才能发挥更大价值。与此同时，易流科技发布了全新战略目标“构建供应链物流行业数字化(IoT)的基础设施”，通过IoT智能硬件+ SaaS物流透明服务的软硬一体化技术和服务，实现物流基础设施的物联
阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪介绍，今年双11和去年一样，依旧保持“双节棍”的节奏设计，分两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月1-3日和11月11日。与此对应，今年预售的时间也分两波进行。消费者预售不用再熬夜，两波预售时间都提前到了20点进行：10月20日20点启动第一波预售，11月4日20点开启第二波预售。
8月27日19:00，由英特尔创新加速器·芯创大讲堂联合智东西公开课举办的智慧物流专场直播课成功开展，本次直播以课程讲解和互动问答的方式进行，整场直播观看人次达5200+，反响热烈。其中，由木蚁机器人联合创始人马浩杰主讲的《“人机混场”智能叉车的创新与落地》课程，为大家带来了无人叉车成功实现“人机混场”以及大规模集群调度在场景内落地的经验分享。相比于物流领域中传统的AGV产品，具有自主导航功能的移动机器人更多是基
近日，菜鸟宣布推出东南亚极速达服务，基本实现东南亚多国“72小时达”，物流提速近50%。菜鸟跨境物流负责人缪青耘表示，菜鸟于今年6月开始试运营东南亚跨境极速达服务，主要覆盖新加坡、泰国、菲律宾和马来西亚，最快3天可达。
近日高瓴披露了其在美股的最新持仓数据，截至2021年6月30日，高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元（约合629亿人民币）。
乘联会数据显示，2020年，我国的乘用车销量，达到了1999万辆，近2000万辆的水平。不过与报废数量相比，后者就要少出不少。数据显示，2020年全年，报废机动车回收数量239.8万辆，同比增长4.5%。因而，国内乘用车的保有量，每年也在高速扩充，其中二手车市场巨大。据报道，8月23日，在国新办新闻发布会上，商务部部长王文涛表示，商务部着力促进消费升级，比如说在汽车、家电、餐饮、家政服务等领域。而二手市场也是今后一个很大的市
为打通商品流通的“最后一公里”，沃尔玛已于本周一宣布，其计划向其它企业提供物流和送货服务。显然，这家连锁零售巨头希望通过名为“GoLocal”的新计划，与亚马逊在另一个衍生领域展开竞争。尽管尚不知晓更多细节，但沃尔玛确实表示将提供“极具竞争力的价格”，并且已同政府和企业零售客户签订了多项协议。沃尔玛在接受 TheVerge 采访时称，定价将基于客户的需求、以及预期的服务水平。由 GoLocal 官网页面可知，客户将能够直接
近日，福建纵腾网络有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东。
京东正式发布11.11招商规则及10项商家扶持举措，帮助品牌和商家实现“双降双提”即京东通过创建公平的环境、提供优质的运营，让品牌和商家在京东11.11期间实现最大化“成本和费用降低，流量和效率提升”。
【TechWeb】企查查APP显示，8月24日，广西京东星辰电子商务有限公司成立，法定代表人为胡景贺，注册资本200万元人民币，经营范围包含：版权代理；会议及展览服务；企业管理；企业形象策划等。企查查股权穿透显示，该公司由北京京东世纪贸易有限公司100%控股。
转眼间时间进入了9月份，手机市场依然是爆点十足，一场场关于骁龙888 Plus的发布会接踵而至。前有小米后有荣耀，分别推出了基于骁龙888 Plus的旗舰..
继 2020 年在全球范围内率先量产 12 纳米PCIe4.0 SSD主控芯片Rainier IG5236 及IG5636(企业级)后， 英韧科技于 2021 年 9 月 7 日发布Rainier系列..
今日，“燃·2021快手电商116商家大会”在杭州举行，并公布了公布了今年“116品质购物节”（以下简称“116”）的商家激励策略。..
“通过数字化转型，传统建筑产业将在工程进度、安全质量、成本降低、环境保护四个方面取得极大的收益。” 9 月 6 日，广联达科技股份有限公司高级..
该零售网站展示iPhone13和iPhone13mini将有六种颜色，包括黑色、蓝色、紫色、粉色、白色和PRODUCT（Red）红色，而iPhone13Pro和iPhone13Pro Max将..
9 月 10 日，波场TRON及APENFT受邀参加“第九届中国中小企业投融资交易会暨金融交易博览会区块链产业峰会”，并且在大会期间连续 3 天举办“后虚拟..
近段时间，NFT赛道十分火热，NFT成功出圈。究竟什么是NFT？NFT（Non Fungible Token）是指非同质化代币，NFT产品是结合NFT形成的特定化数字产品，..
“秋天是收获的季节，也是一个播种希望的季节。”这句话对苏宁易购和vivo而言，显得尤为贴切。 9 月 6 日，苏宁易购消费电子集团总裁李琪率队与vi..
大多数女生们都喜欢萌萌的可爱东西了，无论是日常穿着还是身边的小配饰挂件，无论是时尚盲盒玩偶还是手机壳与贴纸，都充满了可爱的气息！U盘在工作..
厨房装修后还能装洗碗机吗？对于完成家装的用户而言，为了解放双手而添置的洗碗机，却意味着要对厨房进行一次规模不小的改造，既要重新布置上下水..
哈利波特魔法觉醒中是可以养宠物的，很多玩家还不清楚宠物要怎么获得，下面就来为大家分享一下哈利波特魔法觉醒宠物详细获取攻略。..
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近日，名创优品（集团）董事会主席兼首席执行官叶国富，与小鹏汽车、李宁以及完美日记等知名企业创始人一同入围《艾问人物》 2020 上市公司领军人..
杨朝阳的一天从早晨 6 点开始。起床，吃饭， 7 点到达北京市惠诚律师律师事务所。如果没有外出开庭的安排，就在单位写法律文书；如果有开庭任务，..
“燃2021快手电商116商家大会”在杭州举行。快手电商负责人笑古表示将坚定不移持续大搞信任电商、大搞品牌、大搞服务商，到2021年二季度，好物联盟..
近日，优酷信息技术（北京）有限公司申请注册这就是街舞第四季战队名商标，包括王一博战队“一波王炸”、张艺兴“核兴舞器”、刘宪华“世界一刘”..
“开酒不喝车，喝车不开酒。请下载交管12123APP。”“不管你是谁，都要遵守交规。”刚刚接完宣传国家反诈中心APP的任务，快手主播”西厂公公”雨化..
曲面屏常被用于高端旗舰，像Galaxy S21 Ultra、OPPO Find X3系列、一加9 Pro等等。不可否认，曲面屏有着更好的视觉观感，但是相比直屏，曲面屏有更..
当下可持续发展正成为资本市场关注焦点，ESG成为一条全新赛道。9 月9 日，以“善可持续?与世界共潮生”为主题的盟浪成立发布会在深圳举行。盟浪董..
随着时代的进步，人们的生活也在不断地革新与发展，尤其对于学生或者社会工作人士来说，灵活多样的善用电子产品，来提升学习工作效率或增加生活乐..