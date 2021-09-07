蚂蚁链助力IP版权交易升级，携手天猫发起“国漫万创”大赛

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:9月6日，蚂蚁链、天猫携手设计师互动平台站酷，发起第二届万人万创——“国漫万创”大赛，向1300万本土设计师发出邀约，对《葫芦兄弟》、《天书奇谭》、《伍六七》、《喜羊羊与灰太狼》、《灵笼》、《画江湖之不良人》6大国漫IP进行二次创作。

据悉，“万人万创”的优秀作品将在双11期间与天猫服饰品牌联名生产，成为重点推荐的新品。此外，参赛设计师还有机会入驻天猫旗下版权交易平台IPmart，由蚂蚁链提供版权新技术支持，让作品更好地实现商业化。蚂蚁链还将为此次大赛提供50万元的奖金，支持设计师优秀作品，用科技为中国原创版权注入更多活力。

今年4月，天猫IPmart引入蚂蚁链技术，为IP版权方、设计师、插画师和品牌搭建了一个新平台，解决IP产业授权交易问题。其最大革新在于，将传统模式下的花高价“批发”或“买断”IP的方式，变成了“零售”IP模式。借助蚂蚁链IP技术，商家卖多少件付多少版权费，且系统通过区块链智能合约，将会自动清算分成。

这一模式不仅提高了协作效率，还有利于激发IP授权市场的中长尾效应。由此，蚂蚁链技术服务覆盖了文化产业的版权保护与商业化两大核心需求。商家与创作方不仅可以通过其“鹊凿”平台获得内容保护与维权的全流程服务，也可以更好地实现IP商业化合作。

“支付宝当初就是给买卖双方提供了一个第三方担保，陌生人才敢于交易，而在蚂蚁链IP解决方案中，区块链技术成为了这个第三方，中小商家使用IP不必再提前支付高额的保底授权费，减少了交易中的不确定性和博弈，我们认为这是最具创新价值的地方。”蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示。