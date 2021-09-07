豆瓣暂停回复功能 官方回应：因为技术原因暂时关停7天

鬼吹灯《云南虫谷》已经正式开播，而豆瓣也是终于送出了这部剧集的评分，并没有预想的那么不堪。从豆瓣目前的评分看，鬼吹灯《云南虫谷》得分在7.8分，其中五星的占比达到了28.5%，而四星占比为42.9%，三星的比例也达到了22%。对于这部剧用户的口碑也是有好有坏，不过更多的还是认可，有网友表示：有潘老师在，有原班人马的制作在，说一句期待就完事了，说回到这部，我心心念念的鬼吹灯宇宙倒斗神器之一芝加哥打字机竟然出镜了，超