豆瓣暂停回复功能 官方回应：因为技术原因暂时关停7天

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:昨日晚间，一则“豆瓣暂停回复功能”的新闻冲上热搜。
有网友反馈称，豆瓣网页版以及App中，都无法进行评论和回复，页面显示“因技术原因暂停回复功能，9月13日恢复”。
据新京报消息，对此，豆瓣方面回应称，因为技术原因豆瓣暂时关停回复功能 7天。
6月18日，豆瓣宣布开展“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。
豆瓣表示，专项行动期间，将封禁一批造谣攻击、侵犯隐私、诱导集资等影响恶劣的帐号，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规帐号;从重处置出现“饭圈”乱象的小组，一旦发现纵容饭圈乱象或屡教不改的小组将从重处置，方式包括但不限于:暂停部分功能、停用整个小组、甚至解散小组。
前不久，豆瓣再次发布了《关于进一步加强“饭圈”乱象治理专项行动的公告》称，将从8月27日起，继续开展“清朗・饭圈”系列专项行动。
豆瓣表示，在专项行动期间，针对“粉丝聚集”、“互撕谩骂”、“八卦爆料”、“制造舆论”、“养号刷评”等问题，平台将上线相应的应对措施。
具体应对措施包括但不限于如下几点:
·对“饭圈”乱象比较突出的小组，停用小组分区、转发、收藏等功能;
·加大对问题小组组内违规内容的的清理力度;
·禁止创建可能引发“饭圈”乱象类的小组;
·整顿和规范粉丝群体帐号，加强对明星粉丝团、后援会等帐号的管理，未经授权的个人或组织一律不得注册明星粉丝团帐号;
·封禁造谣攻击、侵犯隐私、诱导集资及职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规帐号等。