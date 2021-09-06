主播“反诈警官老陈”意外走红 国家反诈中心App登顶应用商店下载榜

很多人被骗，都来自于贪念。今日，银行职工嫌烦卸载反诈APP后被骗的消息登上热搜，让人直呼荒诞。据报道，年初，银行职工王某在某投资平台上投入10几万，发现被骗后报警，民警为防止他再次被骗，推荐他安装反诈APP国家反诈中心”。7月，王某幻想平台能返款，便加入该平台qq联络群，结果又被骗17万多，两次共损失30多万。荒唐的是，反诈APP在这期间一直在提醒王某，他为了不被打扰却直接卸载了APP。据掌上柞水消息，今年初，身为银?