苹果新 Apple Watch Series 7 在发售初期可能数量受限

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苹果新 Apple Watch Series 7 在发售初期可能数量受限

2021-09-06 15:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日消息:此前有报道称，Apple Watch Series7正面临生产问题，苹果 Apple Watch Series7系列新品预计将是一个重大的更新，因为它具有多年来我们看到的Apple Watch的重大重新改变。

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而根据彭博社的说法，Apple Watch Series7新手表在发售时的数量将非常有限。彭博社的 Mark Gurman 概述了三种可能的情况:发布将推迟，直到生产问题得到解决;如期发售，但设备数量有限;新品会照常公布，但上市时间待定。

在最新一期的 Power On 新闻通讯栏目中，彭博社 Mark Gurman 表示，对于 Apple Watch Series7，该设备将在9月发布，但将会「延迟发货或小批量发货」。

综合之前的传闻，Apple Watch Series7将提供41毫米与45毫米两种表壳尺寸，新手表也将换用新设计——扁平边框与更大屏幕。另外，苹果还计划对未来的产品加入血压、体温、睡眠和血糖等多种监测功能。

按照惯例，苹果将在九月中旬召开新品发布会，届时除Apple Watch Series7外，新款iPhone13系列也将正式亮相。

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