网红郭老师账号被全平台封禁；58家单位对防止未成年沉迷网游表态；蜜雪冰城成立雪王农业公司

文章目录 58家单位对防止未成年沉迷网游表态

网红郭老师账号被全平台封禁

蜜雪冰城成立雪王农业公司

58家单位对防止未成年沉迷 网游 表态

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。

通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;

同时，所有网络游戏企业应严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务;

昨日晚间，中国音数协游戏工委表示，通知发布后，各会员单位、游戏企业坚决拥护主管部门决策部署，据统计，截至9月2日共有58家单位通过官方渠道以公告、通知等方式，表明态度，回应关切。

网红郭老师账号被全平台封禁

昨日晚间，抖音粉丝超700万的网红郭老师账号被陆续封禁。据微博页面给出的封禁理由为“不符合社区规范”。

而抖音等其他平台暂未给出回应。

据悉，“迷人的郭老师”，原名郭蓓蓓，1994年出生，直播平台主播，“夺笋啊”、“集美”等网络热词均出自郭老师之口。

此前，广电总局曾表示，将坚决抵制炒作炫富享乐、绯闻隐私、负面热点、低俗网红、无底线审丑等泛娱乐化倾向。

蜜雪冰城成立雪王农业公司

企查查APP显示，8月31日，重庆雪王农业有限公司成立，注册资本为5000万元人民币，公司经营范围包括饮料生产、食品生产等。该公司由蜜雪冰城股份有限公司全资持股。

此前， 蜜雪冰城被传出有赴港IPO计划，消息称，蜜雪冰城考虑最早于2022年在香港上市，或融资2-5亿美元。

对此，蜜雪冰城回应称，目前没有明确上市计划。