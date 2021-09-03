网红郭老师账号被全平台封禁；58家单位对防止未成年沉迷网游表态；蜜雪冰城成立雪王农业公司

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 网红最新资讯 > 正文

网红郭老师账号被全平台封禁；58家单位对防止未成年沉迷网游表态；蜜雪冰城成立雪王农业公司

2021-09-03 08:27 · 稿源：站长之家
文章目录

58家单位对防止未成年沉迷网游表态

近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。

通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;

同时，所有网络游戏企业应严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务;

昨日晚间，中国音数协游戏工委表示，通知发布后，各会员单位、游戏企业坚决拥护主管部门决策部署，据统计，截至9月2日共有58家单位通过官方渠道以公告、通知等方式，表明态度，回应关切。

QQ截图20210903080927.jpg

网红郭老师账号被全平台封禁

昨日晚间，抖音粉丝超700万的网红郭老师账号被陆续封禁。据微博页面给出的封禁理由为“不符合社区规范”。

而抖音等其他平台暂未给出回应。

据悉，“迷人的郭老师”，原名郭蓓蓓，1994年出生，直播平台主播，“夺笋啊”、“集美”等网络热词均出自郭老师之口。

此前，广电总局曾表示，将坚决抵制炒作炫富享乐、绯闻隐私、负面热点、低俗网红、无底线审丑等泛娱乐化倾向。

QQ截图20210903082426.jpg

蜜雪冰城成立雪王农业公司

企查查APP显示，8月31日，重庆雪王农业有限公司成立，注册资本为5000万元人民币，公司经营范围包括饮料生产、食品生产等。该公司由蜜雪冰城股份有限公司全资持股。

此前， 蜜雪冰城被传出有赴港IPO计划，消息称，蜜雪冰城考虑最早于2022年在香港上市，或融资2-5亿美元。

对此，蜜雪冰城回应称，目前没有明确上市计划。

QQ截图20210903083213.jpg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 蜜雪冰城歌词商标被驳回

    7月8日，蜜雪冰城股份有限公司于今年3月申请注册的“MIXUE I LOVE YOU YOU LOVE ME”商标被驳回。此前，蜜雪冰城申请注册的部分“你爱我我爱你 蜜雪冰城甜蜜蜜”“I LOVE YOU YOU LOVE ME”商标也曾被驳回。

    蜜雪冰城 冰淇淋 茶饮

  • 蜜雪冰城回应赴港IPO传闻：完全没有

    有报道称，新式茶饮连锁品牌蜜雪冰城正考虑最早2022年在香港进行首次公开募股(IPO)，同时不排除在内地上市的可能。据称，蜜雪冰城已与顾问就IPO事宜进行了初步讨论，计划筹集2-5亿美元。对此有媒体向蜜雪冰城求证，其品牌部直接否认了上述说法，表示完全没有，目前确实没有明确上市计划”。蜜雪冰城的一位工作人员表示：问了公司一圈人，我们也不清楚这个信息是从哪来的。”蜜雪冰城1997年诞生于河南郑州大学周边，凭借接地气的套?

    上市 ipo 股价

  • 蜜雪冰城回应“赴港IPO”：目前没有明确上市计划

    日前，据彭博社报道，蜜雪冰城正考虑最早于2022年赴港IPO，针对此事，蜜雪冰城回复界面新闻称，目前没有明确上市计划，公司内部人士也并不知这个消息从何而来。

    ipo 上市

  • 网红们，请放过全

    ​黄渤说过，红了之后才发现身边都是好人，但这句话放到全红婵身上，不一定成立。7岁练跳水，14岁拿下东京奥运会10米跳台冠军，五跳中三跳满分。到目前为止，全红婵拿到的是一个令人艳羡的“天才脚本”。

    全红婵 网红 网红炒作

  • 抖音比网红更焦虑

    抖音的一个直播间里，一位酷似“夏紫薇”的女子上一秒还在失明状，哭得梨花带雨、惊慌失措，下一秒榜一大哥送了一个火箭，“紫薇”收到火箭后瞬间恢复了视力，笑开了花。这一令人忍俊不禁的场景随后便登上了微博热搜，#紫薇被榜一大哥治好眼睛#的梗传播开来。

    抖音 网红 直播间

  • 蜜雪冰城歌词商标被驳回 没法愉快的“你爱我我爱你”了？

    近期，蜜雪冰城股份有限公司申请注册的“MIXUE I LOVE YOU YOU LOVE ME”商标被驳回，国际分类涉及啤酒饮料、广告销售。

    蜜雪冰城 商标

  • 网红品牌战长沙

    当上海忙着开咖啡店，合肥忙着造车，杭州忙着做MCN的时候，长沙这个1000多万常住人口的城市忙着缔造网红餐饮神话。茶颜悦色、墨茉点心局、虎头局渣打饼行、三顿半、绝味……一个个品牌，红得发紫。

    长沙 网红品牌 茶颜悦色

  • 杨国福华莱士蜜雪冰城等被罚款！奈雪回应被顶格处罚

    8月23日，市场监管总局召开新闻通气会，公开6起群众关注的食品安全案件查处情况。据公告，4月份以来，小龙坎”火锅店、蜜雪冰城”奶茶店、华莱士”快餐店、杨国福”麻辣烫店、奈雪的茶”奶茶店、大润发”超市曝出食品安全问题，引起社会广泛关注。市场监管总局高度重视，迅速指导、协调地方市场监管部门依法开展核查处置；各地市场监管部门以零容忍”的决心，从严从快从重查处违法违规问题，举一反三开展全面排查，坚决消除食品安?

    大润发

  • 网红郭老师账号被全平台封禁 广电总局：抵制低俗网红、无底线审丑等

    近日，网友发现郭老师在各大平台的账号均被相继封禁，微博也被封掉了，目前不知被封禁的原因是什么。对于网红郭老师，这位自称27岁的大脸盘、大肚腩女生，与一般大家认知中的网红并不一样，她长得并不算美女，相貌非常普通，而且她也不喜欢化妆，在直播中行为举止还很粗鲁，直播中也经常出现不雅的内容，但就是这样一位女生，却成为了知名网红，受到了很多网友的追捧。据悉，郭老师账号封禁后，她还曾发文质问平台给我一下解释，我

    网红 直播 微博

  • 网红在全婵家门口冒雨直播：当地呼吁理性打卡

    前不久，在东京奥运会女子单人10米跳台决赛上，中国14岁小将全红婵惊鸿一跃，成功夺冠。年仅14岁的全红婵首次参加奥运会，五跳三次拿到96分满分，一跳95.70分几乎满分，最终，全红婵总分466.20摘得金牌。日前，据媒体报道，8月7日，全红婵获得奥运女子单人10米台冠军的第3天。记者来到全红婵的家乡广东湛江麻章镇迈合村，入夜以后村里车辆依然络绎不绝，不少主播冒雨在全红婵家外直播。当地政府工作人员表示，近期已在村口设置疫情

    体育 直播

  • 蜜雪冰城一杯咖啡5元？选对茶饮店咖啡机卖咖啡是关键

    从 2017 年开始，蜜雪冰城就在孵化咖啡饮品项目，投入茶饮店咖啡机，并推出了旗下子品牌“幸运咖”，但是在过去的几年时间里，20+家门店一直都不温不火，到了 2019 年，蜜雪冰城总经理张红甫正式带队主导这个项目，之后对幸运咖进行了品牌升级， 2020 年 4 月开始开放加盟。一年过去了，眼下幸运咖的门店数量已经突破了 200 家。在没有资本助力的情况下，这已经算是非常优异的成绩。（蜜雪冰城一杯咖啡 5 元？选对茶饮店咖啡机卖?

    蜜雪冰城

  • 奥运冠军全婵爆红之后，一堆网红堵在了家门口

    一大波赞美，向小将全红婵以及她的家人袭来。住宅、商铺、巨额奖金、动物园和游乐园终身免费玩、吃不完的零食、游戏币……全红婵获得多方企业“团宠”。

    全红婵 网红 奥运冠军

  • 沉迷网游是游戏的错？还是家长的错？我们跟10位家长聊了聊

    ​日前，《经济参考报》发表了《经参调查·锐度|“精神鸦片”竟长成数千亿产业》一文，文章将网游比作“精神鸦片”、“电子毒品”，并指出“精神鸦片”已经发展成数千亿的产业。文章直接点名某巨头的手游，随后各大媒体相继转发了该文章，在互联网迅速传播。

    沉迷网游 王者荣耀 网络游戏

  • KK馆：一个潮流零售品牌的网红

    要问近几年什么词汇出现的频率最高，那一定是“网红”一词。如今，能够拥有网红产品或者网红人物，已经是众多企业和品牌发展中想要尝试的方向，可见“网红”对于品牌建设的影响力。KK馆作为一种潮流零售业态，其发展颇有点异军突起的意思，这主要也是得益于“网红”一词。KK馆自面世以来，就被冠以了网红店的称号。但与以前昙花一现的网红店大有不同。KK馆经过几年的发展，其门店规模已经拓展到了数百家。网红式设计，吸引消费者打

    KK馆 零售品牌

  • 市场监管部门公开6起食品违法案查处情况：小龙坎、蜜雪冰城等被罚款

    据央视新闻报道，市场监管总局今天公开6起群众关注的食品安全案件查处情况。4月份以来，“小龙坎”火锅店、“蜜雪冰城”奶茶店、“华莱士”快餐店、“杨国福”麻辣烫店、“奈雪的茶”奶茶店、“大润发”超市曝出食品安全问题，市场监管总局高度重视，迅速指导、协调地方市场监管部门依法开展核查处置；各地市场监管部门以“零容忍”的决心，从严从快从重查处违法违规问题，举一反三开展全面排查，坚决消除食品安全风险隐患。

    大润发

  • 韩国或终结近十年的青少年网游宵禁条例

    《韩国先驱报》报道称，该国正在终结颁布已近十年的青少年网络游戏宵禁条例。此前根据当地的《青少年保护修订法案》（又称“灰姑娘法”），网络视频游戏厂商不得在凌晨 0 点至上午 6 点这个时间段，向 16 岁以下的未成年人非法提供服务。最新消息是，在周三于首尔举办的线上新闻发布会期间，韩国文化体育观光部携手性别平等与家庭部宣布 —— 出于对青少年权利的尊重，其已决定着手修改相关条例。不出所料，韩国游戏产业协会（K-GA

    游戏 阿里 阿里云

  • 市场监管部门公开6起食品违法案查处情况 杨国福华莱士蜜雪冰城等被罚款

    23日，市场监管总局 召开新闻通气会，公开6起群众关注的食品安全案件查处情况。

    蜜雪冰城 杨国福 华莱士

  • 做好搜索和收藏 蜜雪冰城支付宝小程序日访问量环比暴增43倍

    奶茶品牌的竞争，正从性价比、线下开店速度蔓延至对线上数字化运营手段的运用。继今年门店总量突破10000家后，蜜雪冰城正加速布局线上渠道，保持持续增长。8月16日，来自支付宝开放平台的数据显示，蜜雪冰城通过引导搜索、收藏等一系列自运营，4个月新增支付宝小程序会员2400万，小程序日均访问量、日均搜索量、单日新增收藏量均位列奶茶行业第一。

    支付宝 蜜雪冰城

  • 跟风网红！俩女孩趴在斑马线拍照引友热议

    随着近年来短视频的盛行，一些网红”青睐的取景地也越来越大胆奇特，有的为博眼球拍短视频，完全忽视安全隐患。近日，据媒体报道，在广东河源，俩年轻女孩趴在斑马线上爬行拍照引网友们的热议。根据网传视频可以看出，当时还是白天，这条路上车水马龙，私家车、电动车都有经过。然而负责拍摄的女孩不为所动，依旧跪在地上拿起手机对着旁边的另一名同伴一阵拍摄。随后，负责拍摄的女孩也加入了进来，两人互相拍摄摆pose，其中一名女

    短视频 网红 抖音

  • 网红拍短视频堵塞整条道路！结局令人舒适

    网络自媒体时代，造就了不少平民网红，有的人凭借一技之长受到追捧，有的人却为博眼球而剑走偏锋，屡屡做些出格的事情。据媒体报道，近日在阿尔巴尼亚，几个网红为拍短视频竟然堵塞了整条道路。从拍摄的视频来看，几名女网红坐在一辆奔驰E级敞篷车里面，在一条封闭公路上龟速行驶，其中一人手还举着一个酒瓶。画风一转，几名女子纷纷下车，在车前面挑起了舞蹈。此时公路已经排起了长队，再加上路边的围观车辆，阻塞了整条道路。然?

    网红 奔驰 短视频
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM