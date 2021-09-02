对标闲鱼？消息称京东上线二手闲置交易平台“鲸置”

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:据Tech星球报道，京东近期上线了二手闲置交易平台“鲸置”，该产品注重全品类的二手交易，对标的平台或为闲鱼。目前，这款应用已上架苹果 App Store。
据APP官方介绍，“鲸置”是京东旗下app，商品均来自于京东订单。“鲸置”在首页设置“高价帮卖”和“极速回收”两个专区。
用户可以在这里淘到全品类二手好货，并快速发布商品，出售闲置物品。具体来说，可以在底部导航栏选择“卖闲置”，里面拥有“一键转卖”、“极速回收”和“高价帮卖”等服务。
站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:据Tech星球报道，京东近期上线了二手闲置交易平台“鲸置”，该产品注重全品类的二手交易，对标的平台或为闲鱼。目前，这款应用已上架苹果 App Store。
据APP官方介绍，“鲸置”是京东旗下app，商品均来自于京东订单。“鲸置”在首页设置“高价帮卖”和“极速回收”两个专区。
用户可以在这里淘到全品类二手好货，并快速发布商品，出售闲置物品。具体来说，可以在底部导航栏选择“卖闲置”，里面拥有“一键转卖”、“极速回收”和“高价帮卖”等服务。
昨晚，小米MIX4发布会结尾，雷军为所有小米手机1的用户，送上一份大礼向向小米手机1首批用户，每人赠送1999元红包。按照雷军的说法，十年前的今天，我一直忐忑不安：小米手机第一代，定价 1999元，只在网上销售，并且没有任何线下体验店，能卖得动吗？不可思议的事情发生了：8月16日发布，9月13日首发，第一次预订量就高达30万台。真的太疯狂了，远超了我们的想象。当时的小米，连滚带爬干了三个多月，到了12月17日，才完成了首批?
8月25日消息，为扩大二手车的流通，商务部会同公安部、税务总局联合出台《关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知》，从9月1日开始，全国218个城市推行二手车异地交易登记。实施二手车异地登记交易后，消费者只需在车辆转入地直接办理交易登记手续，无需再两地往返，同时实现档案电子化网上转递。这样，无疑打通了买卖的绿色通道”，有助二手车在全国更多地方流通起来。据了解，随着二手车交易的便民措施越来越?
近日，腾讯旗下NFT交易APP“幻核” 正式上线，隶属于腾讯PCG。据悉，幻核APP首期将限量发售300枚“有声《十三邀》数字艺术收藏品NFT”，NFT数字藏品主要依托区块链技术。
无数二手车商呼吁良久的政策终于来了，二手车异地交易登记”新规即将上线。近日，商务部消费促进司发布通知称，自2021年9月1日起开展小型非营运二手车异地交易登记第一批推广应用，推广应用城市共计218个。通知全文如下：为贯彻落实国务院推进政务服务跨省通办”部署要求，加快推行小型非营运二手车交易登记跨省通办，促进二手车便利交易，商务部、公安部、税务总局近期印发通知加快推进二手车异地交易登记推广应用。通知明确，自2
高省APP的slogon是“帮朋友，省90%”。据我所知，高省APP是目前市面上给到终端用户佣金最高的APP，起步是71%（以联盟为100%计算，后面也是按照这个）稍微买几次就可以达到80%，后面等级可以继续升级，最高可以达到90%(阿里妈妈扣除后台10%技术服务费，也就意味着全部返给用户)，所以，这句口号里面有一个90%是这么来的。之前虽然时间上各种类似的APP，但是没有任何一款可以做到像高省APP这样，真正的把佣金都给到我们用户，所以这?
随着国内汽车保有量的快速增长，汽车置换需求逐年增强，二手车交易市场迅速火热起来。但车况不透明、售后保障薄弱、定价无标准等情况依然存在，很大程度上阻碍了消费者对于二手车的选择。围绕消费者的信任痛点，人人车在服务保障与技术创新的融合上精益求精，不断完善售前检测与售后服务体系，通过249项专业检测甄选优质车源，并联合太平洋产险推出多重售后保障服务，为消费者购车、用车提供了全面保障。专业检测标准甄选靠谱车辆?
近日，手机淘宝APP正在测试使用云闪付App付款，在付款方式列表下新增了云闪付的支付方式。在此之前，淘宝支持的付款方式主要有账户余额、银行卡储蓄卡、余额宝等。
多方消息指出，iPhone 13系列大概率本月发布，时间最早9月14日。关注二手交易价值的Decluttr在一份数据报告中指出，iPhone 13发布一个月后，估测iPhone 12的二手残值将跌去12%，3个月后跌去20%。显然，对于iPhone 12 Pro Max用户来说，相对损失将是最大的，也就是下个月这时候，二手残值将蒸发63.44美元，约合409元。去年，iPhone 12发布后，iPhone 11的二手交易价在第一个月就减少了15%，三个月后减少了20%。不过，整体来说，苹果
作为专业快手数据分析平台，飞瓜快数自从推出起就一直深受广大快手从业者和商家品牌方的欢迎。为了打造更好的用户体验，满足大家随时随地查看快手数据的需求，飞瓜快数APP版现已正式上线，支持Android和iOS版本。安卓用户可以在各大应用市场搜索【飞瓜快数】下载使用，iOS用户登陆App Store搜索【飞瓜快数】下载使用。△飞瓜快数APP飞瓜快数APP版本致力于为用户提供及时准确个性化的快手数据服务，围绕快手生态下的播主、商品和直?
6月15日，网信办宣布启动为期2个月的饭圈乱象整治专项行动。重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息。
近日，中小学拍照搜题APP题拍拍宣布，从2021年8月5日起不再提供拍照搜题服务。在此之前，另一家中小学人工智能教育平台阿凡题也宣布将不再提供拍照搜题功能。
近期，业内屡次传出抖音商城独立的消息，备受各大品牌和商家的关注。于短视频平台而言，以内容作为切入口发展直播电商，多元内容是其独特优势，抖音以此为核心，展开对电商经营的补足，使得外界普遍认为其要打造完整的电商生态闭环。<br/> <br/>
今日，全国人大常委会法制工作委员会发言人表示，将进一步完善个人信息处理规则，特别是对应用程序（APP）过度收集个人信息、“大数据杀熟”等作出有针对性规范。
近日，美团App开始内测“短视频”功能，以种草内容为主，入口位于美团App首页的菜单入口中。值得一提的是，用户还可通过该功能赚取现金。
近日，中国二手车第一股优信集团召开Q3 季度服务升级启动会，启动会透露成立于 3 月的优信二手车西安大卖场销量稳步提升，优信作为二手车上市公司，将继续推进品质与服务整体再升级，打造“有口碑的销量”，让用户买车用车更放心。参加该启动会人士透露，成立 5 个月时间，拥有千辆库存的优信西安大卖场已经是西安车辆最多的单一品牌二手车卖场，销量稳步提升，逐渐成为西安二手车消费者首选地。“我是几次确定了优信只有一口价，?
乘联会数据显示，2020年，我国的乘用车销量，达到了1999万辆，近2000万辆的水平。不过与报废数量相比，后者就要少出不少。数据显示，2020年全年，报废机动车回收数量239.8万辆，同比增长4.5%。因而，国内乘用车的保有量，每年也在高速扩充，其中二手车市场巨大。据报道，8月23日，在国新办新闻发布会上，商务部部长王文涛表示，商务部着力促进消费升级，比如说在汽车、家电、餐饮、家政服务等领域。而二手市场也是今后一个很大的市
在百度世界大会2021上，百度正式对外宣布了萝卜快跑APP，这是一项为普通人提供的无人驾驶出行服务，该服务提供的车辆具备了L5级的自动驾驶能力，那么现在萝卜快跑APP在哪里可以下载，哪些城市提供萝卜快跑服务呢。
就在刚刚，上海市通信管理局宣布，对存在违规索取权限、开屏弹窗信息骚扰用户等问题的APP进行公开通报。上海市通信管理局称，尚有22款APP未按时限要求完成整改，已依法下架;尚有20款APP，应按要求在9月1日前完成整改落实工作，逾期不整改的，将依法依规进行处置。
据外媒报道，另一个迹象表明，新车市场仍处于荒谬的状态，Lending Tree周一发布的新数据显示，购车者正在采取新的措施来购买新车。买家不仅为二手车提供了更多的贷款，而且跟过去几年相比，他们最终购购买的是二手车。数据显示，2020年前两个季度，美国人购买的二手车的平均使用年限徘徊在5.8年左右。到2021年，平均年龄上升到7年。在一些大都市地区，消费者购买的车辆的平均寿命增加了一倍多。如新奥尔良今年在潜在借款人中排名第
MacRumors 报道称：苹果已于本周开始向 Apple Card 用户推广独家优惠，且在访问钱包应用的时候，相关优惠将直接呈现在用户眼前。由彭博社 Mark Gurman 在 Twitter 上分享的消息可知，苹果为 Apple Card 用户提供了免费访问 Apple News+、以及在 Panera Bread 下单时的咖啡无限续杯福利。不过这项功能似乎仍在早期推广阶段，当点击“了解更多”时，我们发现该链接未能正式生效。至于面向 Apple Card 用户的 Apple News+ 福利有多完?
9月2日，有网友发现网红“郭老师”在抖音的账号被永久封禁。随后，“郭老师”在微博@抖音要求给出解释，接着，其微博账号也被封禁。目前，“郭老师..
前段时间我们在与几位友人闲聊时，谈到了最近市面上关注度较高的几款平板电脑新品。虽然它们在价位上基本一致，但有些设备因为屏幕和音响配置更..
近日，国内电动自行车一哥”雅迪集团控股有限公司（简称雅迪）发布了2021年上半年财报。财报显示，2021年上半年，雅迪营收123.75亿元，同比增加约..
上个月，在三星正式发布Galaxy Z Fold3和Z Flip3 WhatsApp的当天，WhatsApp发布了支持将聊天记录从iOS移动到运行Android 10或11的三星设备的计划今..
据港交所文件披露，8月31日，小米集团创始人、董事长雷军卖出逾3亿股小米股票，在小米的多头仓位从10.63％降至9.12％，按照25港元股价计算价值约7..
昨日，小米官方在小米社区发布本周的MIUI大事记以及重点问题答复。对于Redmi K30 Ultra在12.5.5.0.RJNCNXM版本充电速度慢的问题，官方表示，请大家..
凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，尽管面临来自福特、通用汽车和丰田等汽车厂商的激烈竞争，方舟投资公司CEO凯瑟琳伍德（Cathie Wood）星期五表示..
纳指涨0.21%，报收15363.52点凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，美国8月份非农就业人数增加23.5万，远逊于75万的预期，投资者考虑不及预期的非农就..
想正常买一款显卡？慢慢想吧据曝料，NVIDIA RTX 30系列芯片9月份的供货量会非常紧张，相比8月份要减少超过30％，市面上的卡自然也会更少。上周就有..
国产GPU的进展颇受外界关心，而景嘉微在接受机构调研时表示，公司下一代图形处理芯片研发目前处于流片阶段，研发工作按照公司研发计划顺利推进。景..
凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，美国汽车安全监管机构周五披露，他们正在调查7月26日发生的一起特斯拉汽车致死事故。事故发生时，特斯拉汽车可..
近年来，代拍”群体逐渐出现在人们视野中，他们拍摄艺人图片进行网络交易。为拍到艺人，代拍”群体各种疯狂行为频现，甚至严重影响公共秩序和安全..
最近，上海的陈女士在喜茶遇到了奇葩一幕，奶茶店买的奶茶竟然是样品液态硅胶”。8月29日，因店员失误，上海的陈女士在未知的情况下喝下展示柜上的..
前不久，小米官方宣布，小米汽车完成工商注册，注册资金100亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。8月25日，小米发布今年..
凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，自2020年6月份季度起的5个季度，亚马逊营收增幅分别为40%、37%、44%、44%和22%。随着经济重新开放，2021年6月份..
据外媒The Verge报道，美国商务部周五表示，它将关闭一个内部安全部门，因为调查发现该部门在对商务部雇员和美国公民进行刑事调查时超越了自己的权..
知情人士透露，Google 已经临时关闭了数量不详的阿富汗政府电子邮件账户，原因是前官员及其国际合作伙伴留下的数字文件痕迹。在塔利班从美国支持的..
据外媒Neowin报道，Vodafone已经发出警告，称一些父母在社交媒体上过度分享他们孩子的信息，这被称为“晒娃成癖”（Sharenting）。所谓的“晒娃成..
本周五，AppleToo 运动向苹果首席执行官蒂姆·库克（TimCook）发出公开信，要求该公司对包括骚扰和歧视在内的工作场所问题报告采取行动。发布在 A..
美国德克萨斯州一项争议法律已经于 9 月 1 日生效，目的是禁止怀孕 6 周及以上的妇女堕胎。反堕胎组织还设置了一个门户网站，希望有人举报非法堕胎..