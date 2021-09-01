微博发布明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 微博最新资讯 > 正文

微博发布明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引

2021-09-01 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:就在刚刚，微博为落实中央网信办《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》相关要求，发布了明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引（试行）》，自2021年9月1日起施行。

其中，微博要求，反对一切无底线追星、消费攀比以及饭圈互撕等价值导向不良现象，坚决打击网络“黑灰产”和恶意营销等扰乱网络秩序行为。明星及其经纪公司应对其粉丝团体负起正向引导责任。平台方鼓励及支持明星及其经纪公司授权或建立至少一个明星官方粉丝团账号。

同时， “XX明星粉丝团/后援会”等类似账号获得明星经纪公司授权后，将认证为官方粉丝团蓝V机构账号。未取得授权的账号不得以官方粉丝团名义进行活动。明星经纪公司及官方粉丝团账号及超话应充分发挥明星对粉丝的榜样作用，传播健康向上的正向价值观;建立参与社会公益活动，传播正能量的常规机制，引导粉丝将热心公益转化成追星的日常行动。

QQ截图20210901174013.jpg

此外，坚决反对并禁止如下饭圈不良行为:

（一） 以攻击某特定明星而存在的职业性黑粉;

（二） 煽动和以反串黑的方式挑动不同粉丝群体之间的对立情绪、互相骂战等引战行为;

（三） 煽动和以歪曲事实、造谣等方式制造粉丝群体和路人及其他圈外群体之间的仇恨、敌视等行为;

（四） 人肉搜索、曝光他人个人隐私信息等违法行为;

（五） 在社区煽动和组织粉丝扰乱线下正常社会秩序的团体行为，如滥用政府举报、上访、鼓动未经批准的群体聚集活动、干扰公共场所秩序等。

官方粉丝团账号及超话应遵守相关法律法规、微博社区公约，努力营造包容、自律的粉丝群体氛围，主要包括:

（一） 把控发布内容的真实性和可信度;

（二） 粉丝团账号应密切关注粉丝群体，反对粉丝圈内部煽动群体对立情绪、传播负能量、仇恨以及破坏社区秩序的言行;在发生饭圈互撕谩骂等群体事件时，不得挑动、教唆粉丝对其他明星、个人、组织或团体采取谩骂、恶意造谣、曝光私人隐私信息、扰乱正常公共和社会秩序等行为。

（三） 当明星遭遇舆情事件时，不得煽动粉丝去新闻媒体、国家机关等非娱乐性质微博下“控评”或“刷评”;禁止教唆和组织粉丝线上和线下干扰企事业单位、政府机关正常的工作和公共秩序，如占用工作电话、工作邮箱，在微博及其他平台重复恶意投诉，干扰办公场所秩序等。

微博表示，对于上述行为，微博站方将实施“零容忍”，一经发现将视情节严重程度对其进行删除内容、禁言直至屏蔽账号的处置。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 微博出手整治饭圈乱象！赵丽颖就粉丝互撕事件致歉

    近日，网传赵丽颖王一博将合作新剧，消息引起双方粉丝互撕。8月24日下午，@微博管理员 官方发布公告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室 予以禁言15天处理。并对极端粉丝煽风点火、推波助澜的行为采取强力制裁措施。今日晚间，赵丽颖发文回应，表示对于此次事件造成的影响，自己必须做出深刻反省。赵丽颖表示，作为公众人物，收获了大家的喜爱，就有责任为大家带来积极正面的引导。对于此次事件造成的影响，我也必须做出?

    微博 明星

  • 下线明星势力榜，微博是要与饭圈“断舍离”？

    据悉在饭圈的世界中，一位粉丝要成为所谓的“大粉”、“粉头”，要么是为偶像花钱，要么就是有能力组织“轮博女工”做数据。在拨开萦绕饭圈周围的这层迷雾，微博将“明星势力榜榜单中的名次代表偶像知名度”，包装成一种“观念”来促使粉丝消费，无疑也成为了饭圈经济的核心，甚至“轮博不一定有用，但是不轮一定糊”更是成为饭圈粉丝普遍的看法，而这也是微博作为社会化媒体潜移默化的一个结果。

    微博 明星势力榜 饭圈

  • 微博下线“明星势力榜”，对饭圈影响有多大？

    6月以来的“清朗·饭圈乱象整治”行动终于迎来了一个实质性的大动作，就在今天下午（8月6日），微博宣布下线自己最重要的娱乐榜单之一——“明星势力榜”。

    微博 明星势力榜 饭圈

  • 整治饭圈乱象！微博推出娱乐自媒体号违规行为界定

    9月1日消息，今日下午，新浪微博宣布，为落实中央网信办《关于进一步加强饭圈”乱象治理的通知》相关要求，建立健全饭圈”乱象长效治理机制，规范娱乐自媒体号行为，从严处置违法违规账号。微博平台依照《通知》要求和相关法律法规，在《微博社区公约》相关规定的基础上，推出《娱乐自媒体号违规行为界定及处罚措施（试行）》据悉，娱乐自媒体号违规类型共有七个类别。1、拉踩引战、宣扬抵制文案故意夸一踩一、恶意配图，意图引战?

    微博 自媒体 娱乐

  • 微博重拳打击“饭圈”乱象：约谈赵丽颖、王一博工作室

    8月27日晚，新浪微博连发两则公告，宣布了饭圈”乱象整治措施，并约谈了明星赵丽颖、王一博双方工作室。今日，中央网信办发布《关于进一步加强饭圈”乱象治理的通知》，并公布10条工作措施，重拳解决饭圈”乱象问题。微博强调，作为平台方，始终坚持履行社会责任和主体责任，加大饭圈综合治理，净化网络风气，坚决反对一切无底线、非理性的追星行为。对此，微博近期的主要举措包括：1、8月6日主动下线明星势力榜”；8月27日，全面?

    明星 微博 营销

  • 微博重拳整治饭圈乱象：赵丽颖工作室被禁言15天

    最近，多位顶级力量艺人纷纷凉凉”，饭圈乱象、粉丝经济的混乱也让吃瓜群众们大户不可思议。对此，有关部门、权威媒体、社交平台纷纷出手，或重拳整治，或发声呼吁。8月24日下午，@微博管理员 官方发布公告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室 予以禁言15天处理。微博官方指出，近日，赵丽颖明星粉丝群体在网络上拉踩引战、宣扬抵制，拒绝经纪公司正向引导，恶意组织召集网民发动围攻、寻衅滋事。微博重申，对于饭圈互撕?

    微博 明星 mcn

  • 全平台封禁吴亦凡账号！腾讯、微博、抖音等开展饭圈乱象整治

    7月31日，警方通报吴亦凡涉嫌强奸罪当晚，部分平台网友出现了极端言论，如为偶像劫狱”探监”，甚至有粉丝组织救援群”，进行所谓集体营救”活动，触及法律底线。对此，各大互联网平台纷纷发布整治饭圈乱象公告，重点打击诱导未成年人无底线追星、极端言论等行为。微博方面公告称，通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注，微博立即对相关信息进行了排查治理，关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，?

    音乐 抖音 微博

  • 微博：昵称中含“粉丝团”、“后援会”等粉丝账号需获授权

    昨日晚间，为响应中央网信办发布的《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，微博方面罗列了近期采取的相关举措。1.8月6日主动下线“明星势力榜”;8月27日，全面下线超话模块中明星、CP、音乐分类超话排行。

    微博 饭圈 社交

  • 微博整治饭圈谩骂互撕等乱象：赵丽颖工作室被禁言15天

    继赵丽颖粉群遭大规模禁言，赵丽颖工作室微博也被禁言15天。微博管理员官方发布公称告，对艺人赵丽颖所在工作室的微博@赵丽颖工作室予以禁言15天处理。

    微博 赵丽颖 微博封号

  • “明星势力榜”下线 微博倡导粉丝理性追星

    微博社区管理官方微博发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。

    明星势力榜 微博 理智追星

  • 饭圈到底怎么救？

    本轮“清朗·饭圈”乱象整治行动，赵丽颖粉丝成为首个因引战互撕被大规模禁言的群体。也是没想到，还是“花粉”能打。

    饭圈 粉丝

  • 微博宣布下线明星势力榜 倡导粉丝理智追星

    8月6日，@微博管理员发布公告称，，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。

    微博 明星势力榜 粉丝

  • 倡导粉丝理智追星！微博宣布下线明星势力榜

    今日下午，@微博管理员 官方帐号发布微博明星势力榜”下线公告。官方表示，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线明星势力榜”。公告指出，由于最近一年来部分明星粉丝群体非理性应援、刷榜等问题愈演愈烈，对明星势力榜评分机制形成挑战。榜单不能全面客观地反映明星的社会影响力，也与健康的星粉互动生态产生偏离，微博决定将明星势力榜”下线，进行多维度改造升级。未来，微博将探索全新的融合媒体评价、作品评价

    明星 微博 指数

  • 揭秘饭圈捞钱内幕

    和某偶像经纪公司合作的王飞，对深燃分享了他亲历的一幕。公司的杂货间堆满了某位偶像的周边产品，他亲眼看见一个年轻女孩从里面找了一堆，抱到公司直播间的角落，装作在自己的家里开始拍照。几分钟后，他在这位偶像的粉丝群里看到了照片，女孩在群里假装激动的感叹，“第一批抢到了啊啊啊啊”，群里的一些人开始应和，“羡慕”“好好看!”

    饭圈 粉丝文化 娱乐圈

  • CoinBene满币：微博禁言和永久关闭账号共990个，整治畸形的饭圈文化

    CoinBene满币——遏制非理性行为，处理极端言论。自警方通报吴亦凡涉案信息以来，引发全网高度关注。微博平台立即对相关信息进行了排查治理，对相关账号进行了禁言和关闭：关闭错误导向超话 108 个，解散违规群组 789 个；对于借机寻衅滋事、攻击政府机构、恶意营销蹭热点、恶意洗地等违规账号予以严肃处理。已禁言和永久关闭账号共 990 个；吴亦凡本人及其工作室微博疑似因违规被屏蔽，上述两个账号均显示“因被投诉违反法律法规?

    CoinBene

  • 微博封禁510个有害头部账号：粉丝最多的达189万

    8月30日晚，微博官方发布关于时政有害信息的处理公告，封禁了510个有害的头部账号。

    微博

  • 网信办：进一步加强“饭圈”乱象治理

    今天上午，网信办发文《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，网信办表示，为进一步加大治理力度，压紧压实网站平台主体责任，切实突破重点难点问题，不断巩固和扩大专项行动成果，重拳出击解决“饭圈”乱象问题，现就有关工作措施通知如下。

    网信办 饭圈 娱乐圈

  • “人类高质量男性”要变现 粉丝群一月2.5万 已被微博禁言

    人类高质量男性”这个词大家都应该听过。起因是7月21日，徐勤根（@can_徐先生 ）在微博发布一则人类高质量男性求偶人类高质量女性”的视频。视频中，徐勤根身着西装，画着惨白的妆容，自称人类高质量男性”，介绍自己29岁，中国国籍，来自江苏，是国内少数高净值的男性之一，非常有潜力，喜欢阅读，从事全球资本市场的投资”。近日，不少网友发现，徐勤根开始做付费粉丝群，1个月2.5万，半年5万，一年7.5万元，有网友认为徐勤根赚?

    微博 投资 新浪

  • 网信办出手整治饭圈乱象 取消明星艺人榜单

    中央网信办发布通知，将进一步加强“饭圈”乱象问题治理。要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单，严禁新增或变相上线个人榜单及相关产品或功能。

    网信办 饭圈 榜单

  • 被质疑“割韭菜”！人类高质量男性微博粉丝群关闭：年费高达7.5万元

    最近，一条人类高质量男性求偶”视频刷爆网络，短短两天时间从B站到微博到短视频平台，从素人到明星，全网陷入人类高质量男性”的模仿和恶搞狂欢。当事人徐先生的精致装扮已经成为人类高质量男性的一大特征，搭配他奇怪的拍照姿势，火遍全网。8月19日消息，据媒体报道，人类高质量男性”当事人徐先生火爆全网之后开始了粉丝群，堪称是天价粉丝群”。如图所示，粉丝如果想要加入，订阅费1个月25000元，半年5万元，1年75000元。如此?

    微博 金融 b站
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM