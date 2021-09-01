微博发布明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:就在刚刚，微博为落实中央网信办《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》相关要求，发布了明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引（试行）》，自2021年9月1日起施行。

其中，微博要求，反对一切无底线追星、消费攀比以及饭圈互撕等价值导向不良现象，坚决打击网络“黑灰产”和恶意营销等扰乱网络秩序行为。明星及其经纪公司应对其粉丝团体负起正向引导责任。平台方鼓励及支持明星及其经纪公司授权或建立至少一个明星官方粉丝团账号。

同时， “XX明星粉丝团/后援会”等类似账号获得明星经纪公司授权后，将认证为官方粉丝团蓝V机构账号。未取得授权的账号不得以官方粉丝团名义进行活动。明星经纪公司及官方粉丝团账号及超话应充分发挥明星对粉丝的榜样作用，传播健康向上的正向价值观;建立参与社会公益活动，传播正能量的常规机制，引导粉丝将热心公益转化成追星的日常行动。

此外，坚决反对并禁止如下饭圈不良行为:

（一） 以攻击某特定明星而存在的职业性黑粉; （二） 煽动和以反串黑的方式挑动不同粉丝群体之间的对立情绪、互相骂战等引战行为; （三） 煽动和以歪曲事实、造谣等方式制造粉丝群体和路人及其他圈外群体之间的仇恨、敌视等行为; （四） 人肉搜索、曝光他人个人隐私信息等违法行为; （五） 在社区煽动和组织粉丝扰乱线下正常社会秩序的团体行为，如滥用政府举报、上访、鼓动未经批准的群体聚集活动、干扰公共场所秩序等。

官方粉丝团账号及超话应遵守相关法律法规、微博社区公约，努力营造包容、自律的粉丝群体氛围，主要包括:

（一） 把控发布内容的真实性和可信度; （二） 粉丝团账号应密切关注粉丝群体，反对粉丝圈内部煽动群体对立情绪、传播负能量、仇恨以及破坏社区秩序的言行;在发生饭圈互撕谩骂等群体事件时，不得挑动、教唆粉丝对其他明星、个人、组织或团体采取谩骂、恶意造谣、曝光私人隐私信息、扰乱正常公共和社会秩序等行为。 （三） 当明星遭遇舆情事件时，不得煽动粉丝去新闻媒体、国家机关等非娱乐性质微博下“控评”或“刷评”;禁止教唆和组织粉丝线上和线下干扰企事业单位、政府机关正常的工作和公共秩序，如占用工作电话、工作邮箱，在微博及其他平台重复恶意投诉，干扰办公场所秩序等。

微博表示，对于上述行为，微博站方将实施“零容忍”，一经发现将视情节严重程度对其进行删除内容、禁言直至屏蔽账号的处置。